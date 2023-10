Autoraser in Bad Hersfeld aufgefallen

Bad Hersfeld. Am Samstag (07.10.) fiel Beamten der Bad HersfelAutoder Polizei in den Nachmittagsstunden mehrfach ein neuwertiger grauer Pkw Audi im Stadtgebiet Bad Hersfeld auf. Dieser beschleunigte an Ampeln unangemessen stark, fuhr innerorts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und verursachte dadurch erhebliche Lärmbelästigungen. Dieser konnte in der Folge angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Den 34-jährigen Fahrer aus der Gemeinde Ludwigsau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und eine Überprüfung seiner fahrerlaubnisrechtlichen Eignung. Zeugen, die den auffälligen Audi wahrgenommen haben oder gar durch seine Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle zu wenden oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Hinweis zu geben.

Die Einhaltungen der geltenden Vorschriften im Straßenverkehr ist die Grundvoraussetzung für die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Daher werden nicht nur die Beamten der Hersfelder Polizei, sondern alle Mitarbeiter des Polizeipräsidium Osthessens weiterhin regelmäßige „Autoposer-Raser-Tuner“-Kontrollen durchführen. Ziel ist nicht nur, etwaige Verstöße konsequent zu ahnden, sondern auch mit kontrollierten Personen ins Gespräch zu kommen und Präventionsarbeit zu leisten.

Einbruch in Kfz-Betrieb, Diebstahl von Ford Puma

Bad Hersfeld. Am Dienstag (10.10.) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in einen Kfz-Betrieb in der Kleinen Industriestraße. Unbekannte drangen gewaltsam in das Objekt ein. In der Folge wurde ein auf dem Betriebsgelände abgestellter schwarzer Ford Puma mit Wiesbadener Kennzeichen im Wert von circa 30.000 Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Versuchter Diebstahl aus Auto

Petersberg. Unbekannte versuchten am Dienstagmorgen (10.10.), gegen 4.50 Uhr, in einen schwarzen Ford Kuga in der Straße Eichsfeld in Marbach einzubrechen. Als der Eigentümer nach derzeitigen Erkenntnissen auf die aus dem Einbruchsversuch resultierenden Geräusche aufmerksam wurde und auf den Balkon lief, stellte er die Täter fest. In der Folge machte sich der Marbacher lautstark bemerkbar, woraufhin die Unbekannten fußläufig flüchteten. Ob Sachschaden an dem Pkw entstand, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Petersberg. Am Dienstag (10.10.), gegen 4 Uhr, schlugen Unbekannte eine Scheibe eines hellblauen Opel Meriva in der Straße Mühlfeldring in Steinau ein. Anschließend entwendeten die Täter nach aktuellem Kenntnisstand einen Schlüsselbund aus dem Pkw. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand einer Brennstofflagerhalle

Großenlüder (ots)

Neuer Erkenntnisse zum Brandfall im Zementwerk in Großenlüder:

Ab ca. 21.00 Uhr kam es dort zu einem Brand einer ca. 300 qm großen Trapezblech-Lagerhalle, in welcher Brennstoffe für die Produktion sowie zwei mit Altreifenschnipsel beladene Sattelauflieger zwischengelagert waren.

Ein über der Halle verlaufendes Förderband für Klinkersteine wurde durch die enorme Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt.

Im Einsatz waren etwa 140 Kräfte der Feuerwehren aus Großenlüder, Müs, Bad Salzschlirf, Bimbach und Fulda.

Die Brandbekämpfung dauerte bis etwa 02.30 Uhr an, eine weitere Brandwache wurde bis in die Morgenstunden gestellt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 1 Millionen Euro.

Verletzt wurde niemand.

Vorsorglich bat die Feuerwehr zeitweise darum, Fenster und Türen wegen der Geruchsbelästigung geschlossen zu halten.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Brand einer Reinigungsanlage auf Gelände des Zement- und Kalkwerkes

Großenlüder (ots)

Brandeinsatz für die Feuerwehr aus Großenlüder: Aktuell (21.45 Uhr) brennt auf dem Firmengelände eines Zement- und Kalkwerkes die in einer Halle befindliche Reinigungsanlage für Plastikabfälle.

Offenbar sind auch zwei in Hallennähe befindliche Sattelauflieger mit Altreifen von den Flammen betroffen.

Ebenfalls vor Ort ist die Polizei aus Fulda.

Angaben über Brandursache und Schadenshöhe können bislang nicht getätigt werden, Verletzte sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu beklagen.

Die Löscharbeiten dauern an.

Unfall mit Linienbus

Am frühen Montagvormittag gegen 06.00 Uhr kam es in der Fuldaer Straße in Eichenzell zu einem Sachschadenunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus. Eine 61 Jahre alte Fahrerin aus Neuhof hielt mit ihrem PKW kurz vor einer Bushaltestelle am rechten Fahrbahnrand an. Als sie wieder anfuhr bemerkte sie den mittlerweile vor ihr stehenden Linienbus nicht und fuhr gegen das Heck des Buses. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall auf Schulweg

Am frühen Montagvormittag gegen 07:40 Uhr kam es in der Straße „Am Ziegelberg“ in Petersberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Die 17-jährige Schülerin, aus Fulda stammend, befand sich auf dem Weg zur Schule. Im Zuge dessen querte diese die Straße „Am Ziegelberg“. Hierbei wurde sie von einem 70-jährigen VW-Bus Fahrer aus Petersberg erfasst und stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich die Schülerin leicht. Sachschaden entstand keiner. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizeistation in Fulda (0661/1050) oder jeder anderen Polizeistation zu melden.