Auto aufgebrochen,

Weilburg, Löhnberger Weg, Freitag, 06.10.2023, 08:00 Uhr bis Montag, 09.10.2023, 20:00 Uhr

(wie) In der Zeit von Freitagmorgen bis Montagabend ist in Weilburg ein Auto aufgebrochen und dabei massiv beschädigt worden. Ein 45-Jähriger hatte einen braunen Hyundai i40 auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Als er am Montagabend zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte den Wagen mit roher Gewalt aufgebrochen hatten. Der oder die Täter hebelten die Fahrertür auf und beschädigten hierbei weitere Teile des Hyundai. Aus dem Inneren wurden offenbar keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf circa 15.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Fahrrad gestohlen,

Hadamar, Joseph-Jeiter-Straße, Montag, 09.10.2023, 18:00 Uhr bis Dienstag, 10.10.2023, 07:00 Uhr

(wie) In Hadamar ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fahrrad gestohlen worden. Ein 50-Jähriger hatte sein Mountainbike der Marke „Cube“ auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Joseph-Jeiter-Straße abgestellt und angeschlossen. Ein Unbekannter begab sich im Schutze der Dunkelheit auf die Terrasse, knackte das Zahlenschloss und verschwand anschließend mit der Beute im Wert von circa 900 EUR. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Möglichen Einbrecher von Nachbargrundstück verscheucht, Brechen, Ginsterweg, Dienstag, 10.10.2023, 10:00 Uhr

(wie) Ein Anwohner hat am Dienstagmorgen eine möglichen Einbruch am Nachbarhaus verhindert. Der Mann wollte gerade im Ginsterweg seinen Hund ausführen, als dieser knurrte und in Richtung Nachbarhaus anschlug. Beim Nachsehen entdeckte der Anwohner einen Fremden auf dem Grundstück der Nachbarn. Diesen sprach er umgehend an und fragte nach dem Grund des Aufenthalts auf dem Grundstück. Der Fremde rief lediglich „Zeitung, Zeitung“ und floh anschließend über eine Hecke. Zu einem Einbruch war es bis dahin noch nicht gekommen. Die Polizei fahndete nach dem Eindringling, konnte diesen aber nicht mehr ausfindig machen. Der Unbekannte wurde als schlank, circa 185 cm groß und dunkelhaarig beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Hose, einem dunklen Kapuzenpullover und hellen Sportschuhen. Hinweise zu dem Hausfriedensbruch nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Verteilerkasten umgestoßen und beschädigt, Limburg, Linter, Jahnstraße, Festgestellt: 10.10.2023, 19.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Jahnstraße in Limburg-Linter einen Verteilerkasten umgestoßen und beschädigt. Die Sachbeschädigung wurde am Dienstagabend festgestellt. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Geparktes Auto mutwillig beschädigt, Limburg, Nonnenmauer, 10.10.2023, 09.15 Uhr bis 18.10 Uhr,

(pl)Im Verlauf des Dienstags wurde in der Straße „Nonnenmauer“ in Limburg zwischen 09.15 Uhr und 18.10 Uhr ein geparkter Audi Q3 mutwillig beschädigt. Vandalen zerkratzten die rechte Seite des Fahrzeugs, verdrehten einen Außenspiegel und brachen darüber hinaus einen Scheibenwischer ab. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Limburger Polizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Gemeinsame Glücksspielkontrollen in Limburg, Limburg, Mittwoch, 11.10.2023

(wie) Am Mittwoch haben die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Limburg gemeinsame Glücksspielkontrollen in Gaststätten in Limburg durchgeführt. Die Einsatzkräfte kontrollierten in einer gemeinsamen Aktion zwei Etablissements in der Limburger Innenstadt. Hierbei entdeckten die Beamten elf illegale Geldspielgeräte, die alle sichergestellt wurden. Gegen die Betreiber wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels gemäß § 284 StGB eingeleitet. Das Ordnungsamt der Stadt Limburg und die Polizei werden künftig vermehrt solche gemeinsamen Kontrollen von Gaststätten oder ähnlichen Örtlichkeiten durchführen, um illegales Glücksspiel zu unterbinden.