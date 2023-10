Wiesbaden: Die Polizei-News

Einbrecher entwendeten Ford Transit aus Lagerhalle,

Mainz-Kastel, Lorenz-Schott-Straße, 09.10.2023, 20.15 Uhr bis 10.10.2023, 06.40

Uhr,

(pl)In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher aus einer Lagerhalle in der

Lorenz-Schott-Straße in Mainz-Kastel einen Ford Transit gestohlen. Die Täter

verschafften sich zwischen 20.15 Uhr und 06.40 Uhr Zutritt zur Halle und

entwendeten hieraus den weißen Kastenwagen mitsamt den darin befindlichen

Werkzeugen. An dem Fahrzeug waren zuletzt die amtlichen Kennzeichen WI-KK 445

angebracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einfamilienhaus von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Erlkönigweg,

10.10.2023,

(pl)Im Erlkönigweg wurde im Verlauf des Dienstags ein Einfamilienhaus von

Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein gewaltsam geöffnetes

Fenster in das Wohnhaus ein, ergriffen dann aber offensichtlich die Flucht, ohne

etwas entwendet zu haben. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden, Kellerstraße,

Johannes-Maaß-Straße, 07.10.2023 bis 10.10.2023,

(pl)In Wiesbaden hatten es Autoaufbrecher zwischen Samstag und Dienstag bei

mindestens zwei geparkten Fahrzeugen auf Fahrzeugteile abgesehen. Die Täter

verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Innenräumen eines

Mini Coopers und eines 3er BMW und bauten anschließend das Entertainment-System

aus. Die betroffenen Pkw waren im Bereich Kellerstraße und Johannes-Maaß-Straße

abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots) – (am) Am Dienstagnachmittag kam es auf der Nauroder Straße in

Wiesbaden-Bierstadt zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Bus mit einer

Fußgängerin zusammenstieß. Die Fußgängerin, der Busfahrer und zwei Busfahrgäste

wurden dabei verletzt.

Gegen 15:38 Uhr befuhr ein Linienbus der Wiesbadener Verkehrsbetriebe die

Nauroder Straße (B 455) in Richtung Naurod. Der Bus war mit mehreren Fahrgästen

besetzt. In Höhe der Rheinlandstraße beabsichtigte zur gleichen Zeit eine 85

Jahre alte Wiesbadenerin, die in Begleitung ihres Hundes war, die B 455 zu

überqueren. Beim Überqueren der Straße achtete die Fußgängerin jedoch nicht auf

den fließenden Verkehr. Obwohl der 52-jährige Busfahrer aus Wiesbaden sofort

abbremste und versuchte auszuweichen, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Bus

und der Fußgängerin. Diese wurde vom Bus erfasst und zu Boden geschleudert.

Dadurch erlitt die Frau lebensbedrohliche Verletzungen und wurde stationär in

einem Wiesbadener Krankenhaus aufgenommen. Der Busfahrer erlitt einen Schock und

wurde vor Ort ambulant behandelt. Durch das Bremsmanöver kamen mindestens zwei

Fahrgäste im Bus zu Fall und erlitten Prellungen. Diese wurden in einem

Krankenhaus ambulant behandelt. An dem Bus entstand ein Schaden in Höhe von ca.

2.500,- EUR. Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur

Ermittlung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Nauroder Straße musste für die

Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es kam dadurch zu entsprechenden

Verkehrsbehinderungen.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden. Da

beim Eintreffen der Polizei einige Fahrgäste aus dem Bus bereits die

Unfallstelle verlassen hatten, werden durch den Unfall verletzte Personen

ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Bauwagen aufgebrochen,

Hünstetten-Wallbach, Über dem Berg, Samstag, 07.10.2023 bis Montag, 09.10.2023

(fh)Am zurückliegenden Wochenende haben Unbekannte einen Bauwagen einer

Kindertagesstätte in Hünstetten-Wallbach aufgebrochen. Am Montag fanden

Mitarbeiter der Kita den Bauwagen, welcher in einem Waldstück im Bereich „Über

dem Berg“ aufgestellt ist, aufgehebelt vor. Ersten Kenntnissen zufolge gelang es

den Tätern nicht in die Baubude einzudringen, sodass es zu keinem vollendeten

Diebstahl gekommen war. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere

Hundert Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Idstein unter

der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

In Schule eingestiegen,

Niedernhausen, Lenzhahner Straße, Sonntag, 08.10.2023, 16:00 Uhr bis Montag,

09.10.2023, 07:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag gelang es Dieben in eine Gesamtschule in

Niedernhausen einzusteigen und an Beute zu gelangen. Den derzeitigen

Ermittlungen zufolge betraten der oder die Täter das Schulgelände im Lenzhahner

Weg und gelangten über ein Fenster in die Räumlichkeiten der Bildungsstätte. Im

Gebäude selbst bahnten sie sich den Weg zu einem Klassenraum und nahmen aus

diesem einen Beamer sowie einen Computer an sich. Mit ihrem Diebesgut suchten

die Unbekannten anschließend unbemerkt das Weite.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Kind beim Überqueren der Straße angefahren, Oestrich-Winkel,

Greiffenclaustraße, Dienstag, 10.10.2023, 15:30 Uhr

(fh)Am Dienstagnachmittag wurde ein 8 Jahre alter Junge beim Überqueren einer

Straße in Oestrich-Winkel von einem Pkw angefahren und verletzt. Gegen 15:30 Uhr

stieg der Junge in der Greiffenclaustraße aus einem Linienbus aus und lief

anschließend hinter dem Bus auf die Fahrbahn, um auf den gegenüberliegenden

Gehweg zu gelangen. In diesem Moment befuhr eine 57-jährige Opel Zafira-Fahrerin

die Greiffenclaustraße und kollidierte mit dem 8-Jährigen. Dieser wurde an Armen

und Beinen verletzt und musste in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

Die Angehörigen des Jungen wurden von der Polizei über den Unfall in Kenntnis

gesetzt.