Darmstadt

Darmstadt: Kriminelle erbeuten Baumaterialien aus Rohbau / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von

Donnerstag (05.10.2023) bis Dienstag (10.10.2023) Baumaterialien, unter anderem

Heizkreisverteiler, aus einem Rohbau in der Noackstraße. Der Gesamtwert ihrer

Beute wird derzeit auf circa 4000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf verdächtige

Personen oder Fahrzeuge im Tatzusammenahng geben kann, wird gebeten, sich mit

dem Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Tel.:

06151/969-41110).

Darmstadt: Werkzeuge von Baustelle gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Bislang unbekannte Kriminelle entwedeten am Dienstagmorgen

(10.10.2023) mehrere Werkzeuge, unter anderem Messgeräte, von einer Baustelle in

der Eugen-Kogon-Straße. Der Wert der Werkzeuge wird zum aktuellen Zeitpunkt auf

circa 4000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern

geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 43 in Darmstadt in

Verbindung zu setzen (Tel.: 06151/969-41110).

Darmstadt: Nicht überzeugend / 33-Jähriger nach Geldforderung vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots) – Am Dienstagvormittag (10.10.) soll es im Bereich der

Schulstraße zu einer wenig überzeugenden „Schutzgeldforderung“ gegenüber einem

Geschäftsinhaber gekommen sein, die zu einer anschließenden Festnahme eines

33-jährigen Tatverdächtigen führte. Auf die Festnahme folgte zudem die

Durchsuchung seiner Wohnung.

Der 33-Jährige soll gegen 11.20 Uhr in einem Laden erschienen und mündlich

vehement monatliche Geldzahlungen gefordert haben, um dem Geschäftsmann „Schutz“

zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang soll er seinen Namen hinterlassen und

dem Ladeninhaber sein erneutes Erscheinen angekündigt haben. Kurze Zeit später

soll der Tatverdächtige tatsächlich wiederholt in der Nähe des Verkaufsgeschäfts

erschienen sein. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnte er

durch eine eingesetzte Polizeistreife des 1. Polizeireviers in Darmstadt

widerstandslos festgenommen werden.

Das zuständige Fachkommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei nahm sodann

die Ermittlungen in dem Fall auf. Nach richterlicher Anordnung durch das

Amtsgericht Darmstadt durchsuchten die Ermittlerinnen und Ermittler anschließend

die Wohnräume des Tatverdächtigen. Entsprechende gefährliche Gegenstände fanden

die Polizeikräfte in den Wohnräumen vor und stellten diese sicher. Dabei

handelte es sich unter anderem um einen Schlagstock. Der Tatverdächtige wurde am

Abend wieder freigelassen, nachdem ihm eindringlich weitere Verhaltenshinweise

mitgegeben und mögliche rechtliche Konsequenzen aufgezeigt wurden.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des möglichen Verdachts der

Erpressung und des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Darmstadt: Zwei Autos im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Auf zwei Autos, abgestellt auf einem Parkplatz in der

Robert-Bosch-Straße, hatten es Kriminelle am Dienstag (10.10.) gegen 18 Uhr

abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam

Zugang zu einem weißen Renault und einen grauen Opel Corsa und versuchten zwei

Lesegeräte zu entwenden. Der verursachte Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere

Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 21/22 ermittelt in beiden Fällen und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht / Fahrradfahrerin leicht verletzt

Darmstadt (ots) – Am Dienstag (10.10.) ereignete sich in der Heimstättensiedlung

ein Verkehrsunfall, bei dem eine 30 Jahre alte Radfahrerin aus Darmstadt leicht

verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die Frau gegen 17.30 Uhr im

Einmündungsbereich „Am Sandacker“/Finkenweg, nachdem ihr ein noch unbekannter

Autofahrer mutmaßlich die Vorfahrt genommen hatte. Bei dem Unfallauto soll es

sich um einen Mercedes in der Farbe Silber gehandelt haben. Der Fahrer stoppte

kurz und soll nach einem Wortwechsel seine Fahrt fortgesetzt haben.

Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Hergang und dem Unfallverursacher

übernommen und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder Hinweise

zu dem flüchtenden Autofahrer geben können. Er wurde als etwa 20 bis 35 Jahre

alt und circa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß beschrieben.Zum Zeitpunkt des

Unfalls trug er eine schwarze Jogginghose und ein dunkles Oberteil. Seine Haare

waren kurz und blond.

Unter der Rufnummer 06151/969-41210 nehmen die Beamten alle sachdienlichen

Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Seeheim-Jugenheim/L3101: Autofahrer kollidiert mit Motorradfahrer / Rettungshubschrauber im Einsatz

Seeheim-Jugenheim/L3101 (ots) – Am Mittwochmittag (11.10.) hat sich gegen 12 Uhr

auf der Landstraße 3101 zwischen Staffel und Balkhausen ein Unfall zugetragen,

bei dem ein Rettungshubschrauber im Einsatz war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 19-jähriger Wagenlenker mit seinem

schwarzen Volkswagen auf der Landstraße in Richtung Balkhausen unterwegs. Ein

62-jähriger Motorradfahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Ersten

Ermittlungen zufolge soll der 19 Jahre alte Mann mit seinem Wagen im dortigen

Kurvenbereich von seiner Fahrbahn abgekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten

sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der 62 Jahre

alte Motorradfahrer wurde nach jetzigem Stand schwer verletzt mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige trug nach

aktuellem Stand leichte Verletzungen davon. Zur Klärung der genauen

Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein

Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Während der

Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die Landstraße für knapp vier Stunden

voll gesperrt. Insgesamt werden die Schäden auf über 30.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden

gebeten, Kontakt mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Rufnummer

06157/9509-0 aufzunehmen.

Modautal-Lützelbach: Ergänzungsmeldung: Vollbrand einer Halle / Kripo sucht Zeugen

Modautal-Lützelbach (ots) – Nachdem es am frühen Sonntagmorgen (08.10.), gegen 3

Uhr, zu einem Vollbrand einer Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebs kam

(wir haben berichtet), waren am Dienstag (10.10.) Brandermittler des

Kommissariats 10 der Darmstädter Kriminalpolizei und Sachverständige des

Hessischen Landeskriminalamtes zur Brandursachenermittlung vor Ort.

Die Schadenshöhe beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf einen niedrigen

Millionenbereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiter an. Vor diesem

Hintergrund bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die verdächtige

Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Brand machen konnten.

Bei sachdienlichen Informationen bitten die Ermittlerinnen und Ermittler des

Fachkommissariats um eine Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06151/969-0.

Gross-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich die Kriminellen in der Zeit zwischen dem 26. September und Dienstag (10.10.) an einem Fenster zu schaffen. Schließlich gelangten sie ins Innere des Hauses. Was sie die ungebetenen Besucher dort entwendeten, müssen nun die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 aufzunehmen.

Mörfelden-Walldorf; „Focus on the road“ und „Licht-Test 2023“- Verkehrskontrolle der Polizei

Im Zeitraum vom 09. bis 15. Oktober 2023 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche „Focus on the road“ auch im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen Verkehrskontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr statt. Die Kontrollwoche wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL (www.roadpol.eu) koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken. Zudem unterstützt das Polizeipräsidium Südhessen im Oktober die Kampagne „Licht-Test 2023“.

In diesem Zusammenhang nahmen Streifenbesatzungen der Polizeiautobahnstation Südhessen, der Polizeistation Rüsselsheim sowie der Polizeistationen Kelsterbach und Mörfelden-Walldorf am Dienstag (10.10.), in der Zeit zwischen 23.00 und 0.30 Uhr Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 486, Höhe Mönchbruch, genauer unter die Lupe.

Im Zuge der Überprüfungen wurden insgesamt 24 Fahrzeuge, sowie 30 Personen kontrolliert. Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen der Fahrzeuge sowie Ablenkungsverstöße konnten hierbei erfreulicherweise nicht festgestellt werden. Allerdings registrierten die Ordnungshüter sieben Gurtverstöße, die nun Verwarngelder für die Ertappten nach sich ziehen.

Odenwaldkreis

Verkehrsunfallflucht in Michelstadt – Zeugen gesucht

Am Samstag (23.09.) parkte eine 41-jährige Odenwälderin ihren roten VW Golf Sportsvan in der Zeit von 15:00 bis 16:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Walther-Rathenau-Allee in Michelstadt. Als die Dame an ihren Pkw zurückkehrte, musste diese Beschädigungen am Fahrzeugheck feststellen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand touchiert ein unbekanntes Fahrzeug das Fahrzeugheck des Pkws und entfernt sich von dem Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang sowie dem Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) telefonisch in Verbindung zu setzen.

Lützelbach: 52-Jährige bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Eine 52-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Montag (9.10.) tödlich verletzt worden. Gegen 13 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf den Rettungsdienst und die Polizei und meldeten einen Verkehrsunfall auf der Landstraße 3259 zwischen Lützelbach und Breuberg. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit ihrem Wagen zwischen dem Abzweig zur Landesstraße 3106 und Lützelbach aus noch ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier mit einem Baum kollidiert. Bei dem Aufprall zog sich die 52-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie später im Krankenhaus starb. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Klärung der genauen Unfallursache an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die Strecke voll gesperrt.