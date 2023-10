Diebstahl PKW Reifen auf Alufelge

Monzingen (ots) – Am 10.10.2023, gegen 15:30 Uhr, wurde in der Karl-Thöne Str. in Monzingen ein PKW-Reifen auf Alufelge entwendet. Der Anzeiger teilt mit, dass er den Reifen nur einen kurzen Moment unbeaufsichtigt vor seiner Garage stehen ließ, um kurze Zeit später feststellen zu müssen, dass der Reifen/ die Alufelge nicht mehr da waren.

Des Weiteren wird mitgeteilt, dass am Nachmittag ein weißer Transporter mit klingelnder Glocke durch Monzingen gefahren sei. Es wird vermutet, dass es sich hierbei um Schrotthändler gehandelt habe und diese ggfls. für die absichtliche oder fahrlässige Wegnahme des Reifens verantwortlich seien.

Zeugen, die Hinweise auf den weißen Transporter (Kennzeichen, Fahrzeuginsassen, usw.)geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn, oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kellenbach (ots) – Der 71-jährige Fahrer eines SUV kam am Mittwochvormittag gegen 09:40 Uhr auf der B 421 von Kellenbach in Richtung Heinzenberg auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinwirkung stand.

Er erlitt bei dem Unfall mittelschwere Verletzungen und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Es erfolgte die Anordnung einer forensischen Blutentnahme. Der Pkw wurde total beschädigt. Der in der Verbandsgemeinde Kirner Land wohnende 71-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Baumaschinen entwendet – Hinweise erbeten

Bad Sobernheim (ots) – In der Nacht zum Mittwoch wurde an einer Baustelle im Leinenborner Weg eine Rüttelplatte (Grundfläche ca. 50 x 70 cm)sowie ein Vibrationsstampfer (Grundfläche ca. 30 x 40 cm; 1 m hoch) entwendet.

Beide Maschinen sind jeweils gelb lackiert und von der Marke „Wacker“. Personen, welche hierzu Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirn in Verbindung zu setzen.