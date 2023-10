32-Jähriger nach Kerwebesuch von Gruppe attackiert – Zeugen gesucht

Sandhausen (ots) – In der Nacht vom 07.10.2023 auf den 08.10.2023 hielt sich der Geschädigte zusammen mit 3 Begleitern auf der Sandhäuser Kerwe auf. Dort geriet die Gruppe des Geschädigten aus nichtigem Anlass mit mehreren Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Reizgas eingesetzt wurde.

Der Geschädigte konnte sich zunächst vom Ort der ersten Auseinandersetzung entfernen, wurde sodann jedoch von 5-10 Personen eingeholt, die den 32-Jährigen zu Boden stießen und gemeinsam auf ihn einschlugen und eintraten. Darüber hinaus wurden dem Geschädigten auch Schläge mit Bierflaschen sowie 2 Stiche mit einem derzeit noch unbekannten Tatmittel in den Rücken versetzt.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff erhebliche Verletzungen, insbesondere eine Kopfplatzwunde sowie zwei Stichverletzungen und musste im Anschluss in der Notfallaufnahme eines nahe gelegenen Krankenhauses versorgt werden.

Die Identität der Beschuldigten ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Heidelberg und der Staatsanwaltschaft Heidelberg. Zeugen des Vorfalls sowie Verletze des Reizgases werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon – 0621/174-4444 zu melden.

62-Jährige betrunken Auto gefahren

Schwetzingen (ots) – Nachdem eine Polizeistreife auf der B 291 gegen 02:30 Uhr auf frische, oberflächliche Kratzspuren auf der Fahrbahn aufmerksam wurde, folgten die beiden Beamten der Spur bis zu einer Tiefgaragenzufahrt. Die Spur führte die Beamten zu einer 62-jährigen Smart-Fahrerin.

Bei der unverzüglich eingeleiteten Verkehrskontrolle stellte das Streifenteam neben zwei deutlich beschädigten Fahrzeugreifen ebenso Alkoholgeruch bei der 62-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Ihr Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste dort eine Blutprobe abgeben.

Wie genau die Autoreifen zu Schaden gekommen sind, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die 62-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Sinsheim (ots) – Da ein 48-jähriger LKW-Fahrer die Vorfahrt eines 69-jährigen Motorradfahrers im Kreisverkehr in der Carl-Benz-Straße missachtete, kam es zum Unfall, wobei der 69-Jährige schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 48-jährige LKW-Fahrer die Carl-Benz-Straße in Richtung Dührener Straße und missachtet die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr befindlichen Motorradfahrers. Es kommt zur folgenschweren Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der 69-Jährige mit seinem Motorrad zu Sturz kommt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen werden.

Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sperrungen im Rahmen der Unfallaufnahme konnten gegen 12.00 Uhr wieder aufgehoben werden.

Diesel aus Lkw gestohlen

St. Leon-Rot (ots) – In der Zeit zwischen Freitag um 17 Uhr und Dienstag um 06 Uhr, entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Straße An der Autobahn circa 375 Liter Diesel aus einem dort abgestellten LKW.

An dem Lkw selbst entstand kein Schaden. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegen.

Rund 5.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf Parkplatz

Weinheim (ots) – Ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine unbekannte Autofahrerin beschädigte am Dienstag, zwischen 20:30 Uhr und 22:30 Uhr, beim Ein -oder Ausparken einen in der Roten Turmstraße geparkten Audi und flüchtet anschließend von der Unfallstelle.

An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugen melden sich unter Tel: 06201/1003-0.