Ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde am 09.12.2022 nach § 170 Absatz 2 der Strafprozessordnung eingestellt, weil eine Schuld nicht nachgewiesen werden konnte.

In einem Verfahren wegen Körperverletzung hatte die Staatsanwaltschaft Mainz im Juni 2023 den Erlass eines Strafbefehls beantragt. Der 32-Jährige schlug am 19.10. 2022 einer heute 41-Jährigen Frau mehrmals mit der Faust in den Kopfbereich. Die Frau erlitt dadurch eine Unterkieferfraktur, eine Schädelprellung sowie diverse Hämatome.

Das Amtsgericht Bingen erließ den Strafbefehl, welcher seit dem 13.09.2023 rechtskräftig ist. Verhängt wurde eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 30 €.