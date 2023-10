Zwei tierische Freunde auf Wanderschaft

Heidelberg (ots) – Am Montagabend gegen 21.30 Uhr begaben sich 2 Hunde im Grenzhöfer Weg auf Wanderschaft, nachdem sie zuvor von Zuhause ausgebüxt waren. Da die beiden tierischen Freunde mit den Verkehrsregeln nach ersten Erkenntnissen noch nicht ganz vertraut waren, kam es wiederholt zu Brems- und Ausweichmanövern anderer Verkehrsteilnehmer.

Noch vor Eintreffen der alarmierten Polizei nahm sich eine PKW-Fahrerin den beiden Fellnasen an und brachte sie ins Tierheim, wo sie nun auf ihren Besitzer warten, um wieder in gewohnte Gefilde gebracht zu werden.

Mit über einem Promille Fahrrad gefahren und gestürzt

Heidelberg (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01:45 Uhr, wurde der Polizei eine Frau gemeldet, die mit ihrem Fahrrad die Kurfürsten-Anlage in deutlichen Schlangenlinien entlangfuhr. Auf Höhe der Haltestelle „Stadtwerke“ verlor die 20-Jährige die Kontrolle über das Fahrrad und stürzte zu Boden.

Die hinzugezogene Polizeistreife des Polizeirevier Heidelberg-Mitte stellte im Rahmen der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch bei der 20-Jährigen fest.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille.

Die junge Frau musste die Polizeistreife in ein umliegendes Krankenhaus begleiten und ein Blutprobe abgeben. Nach Beendigung strafprozessualer Maßnahmen wurde die 20-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Nach Unfallflucht weitere Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Montag, um 14:20 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beim Einfahren in die Sickingenstraße mit seinem Auflieger eine Straßenlaterne sowie einen aufgestellten Zaun und flüchtete von der Unfallstelle.

Der Fahrer sowie der Lkw können wie folgt beschrieben werden:

Fahrer: Männlich, ca. 50 Jahre alt. Er trug eine Brille.

Lkw: Es handelte sich um einen blauen Lkw mit gelbem Aufdruck.

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd bittet weitere Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachten konnten bzw. Hinweise zum Fahrer und/oder Fahrzeug geben können, sich unter der 06221/3418-0 zu melden.

Einbruch in Möbelhaus

Heidelberg (ots) – In der Zeit von Samstagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 09:40 Uhr, gelang es unbekannten Tätern in ein Möbelhaus in der Englerstraße in Rohrbach einzubrechen. Hierzu wurde die Glasschiebetür im Eingangsbereich mit einem unbekannten Gegenstand aufgehebelt und stark beschädigt.

Die unbekannten Täter begaben sich im Möbelhaus in die Büroräumlichkeiten und entwendeten dort Bargeld im 3-stelligen Bereich. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in ein Gebäude

Heidelberg-Bergheim (ots) – In der Zeit zwischen Samstag 11:00 Uhr und Montag 08:45 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in ein Gebäude in der Voßstraße.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter vermutlich über eine nicht eingerastete Fluchttür Zutritt in das Innere und entwendeten aus den Räumlichkeiten einen Bargeldbetrag im höheren 2-stelligen Bereich und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Durch die Polizeibeamten konnten bereits ersten Spuren gesichert werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel: 06221 / 1857-0 zu melden.

E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Bei dem Versuch einem Audi in der Ringstraße auszuweichen, der in der Ausfahrt einer dortigen Tiefgarage stand, stürzte der 55-jährige Fahrer eines E-Scooters am Montagabend gegen 19.00 Uhr und verletzte sich schwer. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 55-Jährige den Gehweg der Ringstraße entgegen der Fahrtrichtung, wo er in Höhe einer Tiefgaragenausfahrt auf den ausfahrenden und verkehrsbedingt wartenden Audi traf.