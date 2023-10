Rollerfahrer masturbiert während Fahrt und belästigt Joggerin

St. Leon (ots) – Am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr masturbierte ein derzeit noch unbekannter E-Scooter-Fahrer während der Fahrt und belästigte hierdurch eine 32-jährige Joggerin, welche dem Unbekannten im Bereich des Alten Speyerer Wegs begegnete.

Der Mann, welcher etwa Anfang 20 Jahre alt sein soll, wendete im Anschluss seinen Roller und fuhr erneut mit entblößtem und erigiertem Glied auf die Frau zu. Als er im Feldgebiet eine Gruppe von Radfahrern bemerkte, flüchtete der Mann in Richtung St. Leon.

Er wird wie folgt beschrieben:

Anfang 20 Jahr, schlank, soll sehr blasse Haut gehabt haben, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze über den Kopf gezogen, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe, hatte keinen Helm auf. Auch der E-Scooter soll gänzlich schwarz gewesen sein.

Bereits zuvor soll der Täter eine weitere Frau durch gleiches Handeln belästigt haben. Die derzeit noch unbekannte Frau soll nach der Begegnung über ein Feld in Richtung Wohngebiet geflohen sein.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, insbesondere die noch unbekannte Geschädigte, welche sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 wenden möchten.

Tatverdächtiger wegen schweren Raubes u.a. in Untersuchungshaft

Schwetzingen (ots) – Die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Dezernat 9.3 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim führen seit Ende August 2023 intensive Ermittlungen gegen einen 35-jährigen Mann aus Mannheim wegen schweren Raubes. Dieser soll zunächst an 2 verschiedenen Werktagen, einmal Ende August und einmal Anfang September, in einer Tankstelle in Schwetzingen Waren entwendet haben.

Bei einem dritten Besuch der Tankstelle am 21.09.2023 soll der Tatverdächtige eine Angestellte der Tankstelle zur Herausgabe des Bargeldes aus der Kasseaufgefordert haben. Nachdem die Angestellte die Kasse geöffnet hatte, nahm der Tatverdächtige einen niedrigen Bargeldbetrag an sich und flüchtete, nachdem er zuvor noch Waren aus einem Regal entnommen hatte.

Bei einem weiteren Besuch nur sechs Tage später soll der Tatverdächtige abermals einen niedrigen Bargeldbetrag erbeutet haben. Die Angestellte der Tankstelle wurde während der Raubstraftaten nicht körperlich verletzt, erlitt jedoch einen Schock. Bei beiden Taten soll der Tatverdächtige ein Messer mit sich geführt haben.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein dringender Tatverdacht gegen einen wohnsitzlosen 35-jähringen türkischen Staatsangehörigen erlangt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Mannheim wurde ein Haftbefehl beantragt, der vom Amtsgericht Mannheim erlassen wurde.

Am 05.10.23 fiel der 35-Jährige in Frankfurt in einem Zug wegen einer Leistungserschleichung auf. Bei der Überprüfung der Personalien wurde der bestehende Haftbefehl festgestellt und der Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Am 06.10.23 wurde er dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Frankfurt vorgeführt. Dieser setzte den bereits bestehenden Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde hiernach in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Unfall zwischen Lkw und Motorradfahrer – Einsatz von Rettungshubschrauber

Sinsheim (ots) – Wie bereits berichtet, ereignete sich heute Vormittag, gegen 10:20 Uhr, in der Dührener Straße ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der Motorradfahrer die Dührener Straße entlang und bog in den Kreisverkehr ein.

Zeitgleich fuhr ein Lkw-Fahrer von der Carl-Benz-Straße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr ein und übersah den bevorrechtigten Motorradfahrern. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer zu Boden. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Motorradfahrer in ein umliegendes Krankenhaus.

Über das genaue Schadens- sowie Verletzungsbild kann noch keine Aussage getroffen werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen eingeleitet.

Technischer Defekt löst Brand an einem BMW aus

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Montagabend fuhr um kurz vor 20 Uhr ein 22-jähriger BMW-Fahrer die Eisenbahnstraße (L 544) entlang, als sich plötzlich Flammen aus dem Motorraum heraus entwickelten. Der 22-Jährige hielt umgehend an und versuchte die Flammen eigenständig mit seinem mitgeführten Schaumlöscher zu löschen. Da sich die Flammen jedoch rasant ausbreiteten, alarmierte der junge Mann die Feuerwehr.

Den Einsatzkräften gelang es schlussendlich das Feuer schnell zu löschen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Lösch -und Bergungsarbeiten wurde die Straße für ca. 45 Minuten gesperrt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unbekannter beschädigt Pkw – rund 4.000 Euro Sachschaden

Hemsbach (ots) – Mit einem unbekannten Werkzeug beschädigte am Montag, zwischen 17:00 Uhr und 20:40 Uhr, ein unbekannter Täter einen in der Rittergasse/Einmündung Mittelgasse am Fahrbahnrand geparkten BMW. Der Unbekannte schlug die Heckscheibe des Pkw ein und zerkratzte weiterhin die Seitenscheibe der Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 06201/1003-0 zu melden.