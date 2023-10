Raub von Handy – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Bereits am Freitagabend, um 19:40 Uhr, befand sich ein 64-jähriger Fußgänger in Höhe des N7-Quadrates und beabsichtigte vom Kino in Richtung Straßenbahnhaltestelle zu laufen. An der Ampel am Kaiserring wurde er von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen angesprochen und angerempelt.

Außerdem stellte ihm der Mann auch noch das Bein, so dass der 64-Jährige, welcher ohnehin schon körperlich eingeschränkt war, das Gleichgewicht verlor, sich jedoch selbständig noch auffangen konnte. Hierbei entwendete der unbekannte Tatverdächtige dem 64-Jährigen das Mobiltelefon, welches sich in der Brusttasche befand.

Der Sohn des 64-Jährigen, welcher sich mehrere Meter vor ihm befand, eilte dem Tatverdächtigen nach und stellte ihn. Dieser händigte daraufhin das Mobiltelefon des Vaters wieder aus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach dem Tatverdächtigen der folgendermaßen beschrieben wird:

Ca. 170 -180 cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, dunkle Haare, glattrasiert (kein

Bart), schlanke Statur, südeuropäischer Phänotyp. Er soll enganliegende, dunkle

Kleidung getragen haben, sowie ein Basecap. Des Weiteren soll er einen grünen

Rucksack auf seinem Rücken getragen haben.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Falsche Identität vorgetäuscht und Betäubungsmittel mitgeführt

Mannheim (ots) – Am Montagmorgen 09.Oktober fuhr ein 27-Jähriger Mann ohne Fahrschein im ICE von Stuttgart nach Mannheim. Bei der Kontrolle am Hauptbahnhof Mannheim stellten Beamte der Bundespolizei einen Missbrauch von Auspapieren fest. Der algerische Staatsangehörige hat sich im Rahmen der Personalien Feststellung mit einem italienischen Reisepass ausgewiesen.

Auf Vorhalt gab der Mann an, dass es sich um den Reisepass von seinem Cousin handelt. Es wurde im Schuh versteckt ein Bewohnerausweis sowie 0,84 Gramm Marihuana aufgefunden.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der junge Mann in Besitz von Aufenthalts legitimierenden Dokumenten für die Bundesrepublik Deutschland ist. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Missbrauch von Ausweispapieren, Erschleichen von Leistungen sowie dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmittel.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unfall zwischen drei Pkw – Ein Pkw-Fahrer flüchtig

Mannheim (ots) – Am Montag um 20:55 Uhr, befuhren 3 Pkw-Fahrer die Konrad-Adenauer-Brücke von Mannheim kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein Autofahrer befuhr die linken Fahrstreifen, die beiden anderen Autos befuhren hinter einander den rechten Fahrstreifen.

Der links fahrende Pkw, vermutlich ein Opel älteren Baujahres, wechselte plötzlich auf den rechten Fahrstreifen, so dass der Audi-Fahrer gerade noch rechtzeitig bremsen konnte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dem dahinter befindlichen Mercedes-Fahrer gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mercedes kam durch den Zusammenstoß auf den Straßenbahnschienen in Richtung Ludwigshafen zum Stehen.

Der unbekannte Opelfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Ludwigshafen fort.

Der Audi und der Mercedes wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt, so dass ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

Der Straßenbahnverkehr musste während der Unfallaufnahme in der Zeit von 21:05 Uhr bis 22:10 Uhr in Richtung Ludwigshafen gesperrt werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unfallflüchtigen, älteren Opel machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots) – Der 51-jährige Fahrer eines Taxis übersah am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr beim Linksabbiegen von der Bassermannstraße eine Radfahrerin, die in entgegen gesetzter Fahrtrichtung die Straße befuhr. Beim Versuch der 54-jährigen Radfahrerin einen Zusammenstoß zu verhindern, kam sie zu Sturz und verletzte sich leicht.

Nach Rotlichtverstoß mit Straßenbahn kollidiert

Mannheim (ots) – Am Montagmittag gegen 16.15 Uhr missachtete die 33-jährige Fahrerin eines BMW beim Linksabbiegen von der Luzenbergstraße das Rotlicht der dortigen Ampelanlage und kollidierte mit einer Straßenbahn der Linie 1, die in Fahrtrichtung Schönau fuhr. Die 23-jährige Straßenbahnführerin konnte einen Zusammenstoß trotz eingeleiteter Notbremsung nicht mehr verhindern.

Der BMW wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen den Ampelmast gedrückt. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 50.000 EUR. In der Zeit der Unfallaufnahme musste durch die RNV ein Schienenersatzverkehr ab der Haltestelle Luzenberg

eingerichtet werden. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Bei Rot über die Ampel gelaufen – Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Mannheim (ots) – Das Rotlicht einer Fußgängerampel in der Herzogenriedstraße missachtete am Montagmittag gegen 15.00 Uhr eine 18-jährige Fußgängerin und wurde in der Folge von einem herannahenden VW frontal erfasst. Nach ersten Erkenntnissen wollte sie die Straßenbahnhaltestelle in der Waldhofstraße erreichen und übersah den herannahenden PKW.

Die 48-jährige VW-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 18-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Sie wurde in ein umliegendes

Krankenhaus transportiert.