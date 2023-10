Vermisste Katze gerettet

Rülzheim (ots) – Gestern Abend meldete sich ein 34-jähriger Katzenbesitzer bei der Polizeiinspektion Germersheim. Dieser vermisste seine Katze seit mehreren Tagen und hörte gestern das Miauen seines Haustiers in einem nahen gelegenen Industriegebiet.

Zusammen mit der Polizei und einem Mitarbeiter des dortigen Betriebs konnte die Katze lokalisiert und wohlbehalten aus einem Container befreit werden.

PKWs und Hauswand bei Unfall beschädigt

Wörth (ots) – Am 09.10.23 gegen 18.00 Uhr, fuhr ein 84-jähriger PKW Fahrer in Wörth, Ortsteil Schaidt, in der Hauptstraße aus bislang ungeklärter Ursache auf ein parkendes Fahrzeug auf. Dieses Fahrzeug wurde auf ein weiteres parkendes Fahrzeug geschoben. Auch eine Hauswand wurde durch das Zusammenschieben der parkenden Fahrzeuge beschädigt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.000 Euro. Die Bausubstanz des Hauses war nicht beeinträchtigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehrskontrollen

Germersheim/Rülzheim/Lingenfeld (ots) – Gestern Morgen führte die Polizeiinspektion Germersheim gleich mehrere Verkehrskontrollen durch. In der Rheinbrückenstraße in Germersheim wurden 8 Autofahrer ohne Sicherheitsgurt verwarnt. Ein Autofahrer hatte zudem keine erforderliche Fahrerlaubnis und an weiteren sieben Fahrzeugen wurden technische Mängel festgestellt.

In der mittleren Ortsstraße in Rülzheim wurden vier „Gurtmuffel“ erwischt. Dazu kamen auch hier drei Fahrzeuge mit technischen Mängeln.

Aufgrund einer Bürgerbeschwerde wurde das Durchfahrtsverbot im Mühlweg in Westheim kontrolliert. Hierbei ergaben sich keine Verstöße.

Bereits letzte Woche wurde das Durchfahrtsverbot dort überwacht.

Am Steuer mit 2,62 Promille eingeschlafen

Hagenbach (ots) – Am 09.10.23 gegen 14.50h befuhr eine 40-jährige Frau aus Frankreich die Habsburgerallee in Hagenbach in Richtung Frankreich. In Höhe der Hausnummer 56a kam sie aufgrund Sekundenschlafes und Alkoholeinwirkung von der Straße ab und fuhr in einen geparkten PKW. Dieser wurde in eine Mauer gedrückt, von der Teile auf einen weiteren geparkten PKW fielen.

Zeugen konnten beobachten, wie die Frau von der Unfallstelle weggefahren ist, später aber wieder zurückkam. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte bei der Unfallverursacherin eine Atemalkoholkonzentration von 2,62 Promille festgestellt werden.

Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 21.000 Euro belaufen.