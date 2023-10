Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots) – Am 09.10.2023 gegen 16.45 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw die Berliner Straße, etwa in Höhe Hausnummer 18 kollidierte er mit einem parkenden Pkw und fuhr weiter. Durch Zeugenhinweise konnte er durch die eingesetzte Streife an der Ampel in der Peter-Rosegger-Straße festgestellt und kontrolliert werden.

Bei ihm konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Gegen die Mitnahme zur Dienststelle zur Blutprobe leistete er Widerstand, weswegen diese zwangsweise durchgeführt werden musste. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Weiterhin musste er die Nacht aufgrund seines Verhaltens im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Der Schaden an den Pkw wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Frankenthal (ots) – Am 09.10.2023 gegen 07.45 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Motorradfahrer an der Warteschlange mehrerer Pkw vor der Ampelanlage Eisenbahnstraße/Bahnhofstraße links vorbei.

Ein 39-jähriger Pkw-Fahrer wartete zunächst an der vor der Ampel liegenden Einmündung der Seitenstraße vor dem Hauptbahnhof und fuhr dann nach links in die Eisenbahnstraße in Richtung Kurze Straße ein, hierbei übersah er den überholenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde hierbei verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3.000 Euro.