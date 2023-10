Unfallflucht dank Zeugen geklärt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 09.10.2023 beschädigt ein Autofahrer beim Einparken in der Gräfenaustraße ein stehendes Fahrzeug. Er hinterließ zunächst einen Zettel an dem Fahrzeug und entfernte sich dann von der Örtlichkeit. Wenig später kehrte er zurück und entfernte den Zettel wieder.

Das Geschehen wurde von einem Passanten beobachtet, welcher im Anschluss selbst eine Nachricht am Fahrzeug des Geschädigten hinterließ. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht um kein Kavaliersdelikt handelt.

Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen.

Helfen Sie uns, den Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Gartenhäuser aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In einer Kleingartenanlage in der Friesenheimer Straße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag (07.10.2023 – 08.10.2023) zwei Gartenhäuser aufgebrochen. Es wurden Werkzeuge und Spirituosen entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Radfahrende leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Maudacher Straße/Bruchwiesenstraße missachtete eine 86-jährige Autofahrerin am 09.10.2023 gegen 16 Uhr, die Vorfahrt eines 51-jährigen Radfahrers. Dieser stürzte durch die Kollision und wurde leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Insgesamt wird der Sachschaden auf etwa 350 Euro geschätzt.

Einige Stunden später, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auch in der Maxstraße ein Unfall zwischen einer Autofahrerin und einem Fahrradfahrer. Der 18-jähriger Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen.

Mehrere Einbrüche in Oggersheim

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Zwischen dem 08.10.2023, 19:00 Uhr und dem 09.10.2023, 08:00 Uhr kam es in Oggersheim zu mehreren Einbrüchen u.a. in Kellerräume.

In der Melm wurden im Albert-Haueisen-Ring von Unbekannten mehrere Kellerräume aufgebrochen. Die Täter hebelten hierzu massive Kellereingangstüren auf, um anschließend die Kellerverschläge aufzubrechen.

Bei zwei Anwesen im Albert-Haueisen-Ring wurde zudem erfolglos versucht, die Hauseingangstüren der Anwesen aufzuhebeln. Ebenfalls wurde in der Melm in der Wilhelm-Vorholz-Straße eine Seitentür einer Garage aufgehebelt. Im Zusammenhang dürfte auch ein Einbruch in einen Kellerraum in der Fröbelstraße stehen.

Entwendet wurden u.a. hochwertige Fahrräder. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 20.000 EUR liegen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe: Wer hat in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Tatörtlichkeiten gesehen? Insbesondere wären Kennzeichen von verdächtigen Fahrzeugen für die Polizei von Interesse.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621/963-2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Vorfahrt missachtet – zwei Kinder leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen 09.10.2023 gegen 07:45 Uhr, war eine 32-jährige Autofahrerin auf der Von-der-Tann-Straße in Richtung Gräfenaustraße unterwegs.

An der Kreuzung der Von-der-Tann-Straße/Hartmannstraße missachtete die 32-Jährige die Vorfahrt einer auf der Hartmannstraße in Richtung Von-der-Tann-Straße fahrenden 52-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Unfall.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei im Fahrzeug der 32-Jährigen befindliche Kinder leicht verletzt und durch den Rettungsdienst betreut. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Pedelec gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Ein hochwertiges Klapprad-Pedelec wurde in der Bleichstraße am Montagabend (09.10.2023, gegen 18:15 Uhr) gestohlen, als sich der Besitzer kurz von seinem Rad abwendete. Er hatte noch in unmittelbarer Nähe zu seinem Pedelec gestanden, hatte den Täter oder die Täterin aber nicht bemerkt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Haben Sie in der Bleichstraße etwas beobachtet oder gegen 18:15 Uhr jemanden mit einem Klapp-Pedelec der Marke Herkules gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

ROADPOL Safety Days – Kontrollwoche „Focus on the road“

Ludwigshafen (ots) – Im Zeitraum vom 09.10. bis 15.10.2023 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche „Focus on the road“ im Polizeipräsidium Rheinpfalz u.a. Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung/Verhinderung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr statt

Laut Verkehrsunfallstatistik ereigneten sich in PP Rheinpfalz im Jahr 2022 insgesamt 184 Verkehrsunfälle aufgrund von Ablenkung der Fahrer. Im Jahr 2021 waren es noch 170 Fälle.

Im ersten Halbjahr 2023 waren es bereits 115 Unfälle. Insofern dürfte die Zahl der tatsächlichen begangenen Verstöße 2023 das Vorjahr noch übersteigen. Darüber hinaus zeigte eine Umfrage des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR), dass 61% der befragten Pkw-Fahrenden angaben, „sehr wahrscheinlich“ oder „wahrscheinlich“ in bestimmten Situationen das Mobiltelefon am Steuer zu benutzen.

Die Studie zeigt:

Ablenkung im Straßenverkehr spielt eine immer größere Rolle. Sie birgt erhebliche Gefahren und betrifft alle Verkehrsteilnehmenden, nicht nur den Fahrzeugführer selbst. Wer im Stadtverkehr bei Tempo 50 beispielsweise nur eine Sekunde auf sein Smartphone schaut, legt hierbei eine Strecke von 14 Metern im „Blindflug“ zurück.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, das Handy während der Fahrt stecken zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr zu richten. Lassen Sie sich nicht ablenken!

Mit der Kontrollwoche wollen wir das Thema Ablenkung im Straßenverkehr verstärkt ins öffentliche Bewusstsein rücken und die Gefahren durch abgelenkte Verkehrsteilnehmende nochmals verdeutlichen.

Die Verkehrsüberwachung mittels Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen sind für die Sicherheit im Straßenverkehr von großer Bedeutung und finden deshalb das ganze Jahr über statt.

Die Kontrollwoche wird von dem europaweiten Polizeinetzwerk ROADPOL www.roadpol.eu koordiniert, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken („Vision Zero“).

Betrug am Computer

Ludwigshafen (ots) – Am Montag 09.10.2023, erhielt eine 50-jährige Ludwigshafenerin eine Meldung auf ihrem Computer, dass es ein Problem mit dem Gerät gäbe und sie umgehend die angezeigte Telefonnummer kontaktieren solle. In einem mehrstündigen Gespräch mit einem vermeintlichen Mitarbeiter der Servic-Hotline gab die Frau unter anderem Passwörter und Anmeldedaten preis.

Außerdem erwarb sie auf Anweisung des Unbekannten Zahlkarten im Wert von über 1.000 Euro. Auch vom Konto der Ludwigshafenerin wurde Geld abgebucht.

Internetkriminelle handeln raffiniert, um an Passwörter, PINs und andere Zugangsdaten zu gelangen. In gefälschten E-Mails von der Hausbank, dem Online-Shop oder im Namen eines Diensteanbieters platzieren sie Links und führen ihre Opfer auf gefälschte, aber täuschend echt aussehende Internetseiten. Dort sollen die Angeschriebenen vertrauliche Daten eingeben.

So schützen sie sich vor Phishing:

Führen Sie Aktualisierungen von Software und Betriebssystemen auf allen Geräten immer sofort durch und installieren Sie Antivirenprogramme.

Seien Sie skeptisch bei E-Mails unbekannter Absender. Ihre Bank, Diensteanbieter oder Behörden bitten niemals per E-Mail darum, persönliche Daten wie Passwörter über einen Link zu ändern.

Bei Zweifeln lassen Sie sich die Echtheit einer E-Mail vom Absender telefonisch bestätigen. Nutzen Sie dafür nicht die Telefonnummer aus der E-Mail, sondern suchen Sie diese selbst heraus.

Vorsicht bei Anhängen mit Formaten wie .exe oder scr. Diese können Schadsoftware direkt auf Ihr Gerät laden. Manchmal werden Nutzer auch durch Doppelendungen wie

Dokument.pdf.exe in die Irre geführt.

Dokument.pdf.exe in die Irre geführt. Verwenden Sie für die diversen Account-Zugänge möglichst ein 2-Faktor-Authentisierung. Durch die zweite Stufe der Identifizierung können Kriminelle selbst dann nicht auf Ihre Daten zugreifen, wenn sie bereits Ihr Passwort erbeutet haben.

Auf der Internet-Seite http://www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.