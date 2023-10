Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Tag zwischen 09-14:00 Uhr wurden im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt Verkehrskontrollen durchgeführt. Am Südbahnhof in Schifferstadt und an der Rudolf-Wihr-Realschule in Limburgerhof konnten insgesamt 29 Verkehrskontrollen durchgeführt werden.

12 Ordnungswidrigkeiten Anzeigen, wurden insbesondere wegen Handy- und Gurtverstößen eingeleitet.

Möglicher Geschädigter nach Verkehrsunfall gesucht

Schifferstadt (ots) – Bereits am Samstag 07.10.2023 gegen 13:00 Uhr, befuhr die 87-Jährige Fahrzeugführerin die Speyerer Straße aus Speyer kommend. Auf Höhe des Südbahnhofs nahm sie ein Geräusch wahr, das sie jedoch nicht zuordnen konnte und deswegen weiterfuhr. Am Morgen des Folgetags stellte die 87-Jährige fest, dass ihr rechter Außenspiegel ihres Pkw eingeklappt war.

Ein Schaden an ihrem Außenspiegel konnte nicht festgestellt werden. Da sich die Fahrzeugführerin an das Geräusch am Vortag erinnerte, zog sie in Betracht, dass sie einen parkenden Pkw auf Höhe des Südbahnhofs beim Vorbeifahren beschädigt haben könnte und suchte daher die Polizei auf um dies zu melden.

Bisher konnte kein Geschädigter ausfindig gemacht werden. Ein Verkehrsunfall mit Flucht wurde aufgenommen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.