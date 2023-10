Kleinkraftrad sichergestellt

Bornheim (ots) – Am 09.08.2023 befuhr gegen 09 Uhr ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer die Hornbachstraße in Bornheim in Fahrtrichtung Landau. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass das Kleinkraftrad technisch manipuliert wurde und nun deutlich schneller als die erlaubten 45 km/h fahren kann.

Da der 16-Jährige uneinsichtig war, wurde das Kleinkraftrad zwecks weiterer Maßnahmen sichergestellt. Er verfügt lediglich über die Fahrerlaubnisklasse AM, daher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.