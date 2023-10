Landau: Die Polizei-News

Trunkenheit im Verkehr

Landau (ots) – Am 09.10.2023 konnte gegen 10 Uhr ein 55-jähriger Mitsubishi-Fahrer in der Maximilianstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Verkehrskontrolle konnten Anzeichen erlangt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf Amphetamin.

Auf der Dienststelle wurde dem 55-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.

E-Scooter entwendet – Zeugen gesucht

Landau (ots) – Am 09.10.2023 stellte der 21-jährige Geschädigte gegen 18:30 Uhr seinen E-Scooter, Farbe schwarz, in Höhe der Horststraße 55 in Landau ab. Um 20 Uhr musste er feststellen, dass der E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 1.300 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstähle auf Friedhöfen – Zeugen gesucht

Landau/Frankweiler (ots) – Zwischen dem 03.10.2023 und dem 09.10.2023 kam es zu Diebstahlsdelikten auf den Friedhöfen in Frankweiler und in Landau. Hiernach wurden in Frankweiler mindestens 10 Kupferschalen und in Landau eine Bronzeschale entwendet. Bei den Gegenständen handelte es sich um Grabschmuck.

Unbekannte Täter gingen hier sowohl mit brachialer Gewalt als auch mit Schneidewerkzeug vor. Die Schadenshöhe beträgt nach derzeitigem Ermittlungsstand circa 5.000 Euro.

Strafverfahren wurden eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.