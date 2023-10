Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Friedberg- ein versuchter, ein vollendeter Einbruch

An einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus haben sich Unbekannte am Montag (09.10.2023) zu schaffen gemacht. Zwischen 06:30 Uhr und 19:30 Uhr versuchten die Diebe die Tür in der Hanauer Straße aufzubrechen. Die Tür hielt jedoch stand. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. Eine weitere Wohnungstür konnten die Diebe zwischen 11:00 Uhr und 21:30 Uhr im selben Haus aufbrechen. In der Wohnung durwühlten die Unbekannten mehrere Schubladen und flüchteten mit Bargeld. Der Schaden wird hier mit rund 3.200 Euro beziffert. Wem sind verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat jemand Unbekannten ins Haus gelassen? Wem sind Personen aufgefallen, die keine Hausbewohner sind? Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 entgegen.

Büdingen: mehrere Grundstücksmauern beschädigt

Offenbar aufgrund mangelnder Traktion der Reifen, rutsche ein Lkw am Mittwoch (04.10.2023) gegen mehrere Mauern und verursachte einen 4.000 Euro teuren Schaden. Das Navigationssystem hatte den aus dem Main-Kinzig-Kreis stammenden Fahrer eines weißen MAN offensichtlich in die viel zu enge „Berghohl“ gelotst. Auf halbem Weg in Fahrtrichtung Büdingen erkannte der Lkw-Fahrer, dass sein MAN aufgrund der Straßenverjüngung nicht weiter vorankam. Er beschloss seinen LKW rückwärts aus der Straße herauszumanövrieren. Aufgrund mangelnder Reifenkontraktion auf dem mit Erde beschmutzten, grob gepflasterten Fahrbahnbelag rutschte der MAN TGL von einer Grundstücksmauer zur nächsten, bis er sich gegen 14:30 Uhr schlussendlich nicht mehr bewegte und feststeckte. Der Fahrer war in seiner Führerkabine eingesperrt. Die Türen ließen sich aufgrund der engen Gasse nicht mehr öffnen. Schlussendlich konnte der 60-jährige Fahrer gegen 22:00 Uhr aus seinem Lkw befreit werden. Der LKW wurde am nächsten Tag von einer Spezialfirma geborgen. Bislang konnte nicht geklärt werden, wem die beschädigten Mauern in der Straße „Berghohl“ gehören. Die Polizei in Büdingen bittet deshalb um Hinweise unter Tel: (06042) 964-0.

Nidda: Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Unbekannter einen in der Schloßgasse abgestellten Ford Mustang an der Beifahrerseite. Die Reparatur des Schadens wird rund 3.000 Euro kosten. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallfahrer, der den Schaden zwischen 10.00 Uhr und 17:00 Uhr am 02.10.2023 verursachte, oder dessen Fahrzeug erbittet, die Polizei in Nidda unter Tel.: (06042) 964818-0