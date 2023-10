Haiger-Kalteiche: Anhänger-Kennzeichen geklaut –

Auf einem Schotterparkplatz am Kalteichering schlugen am Wochenende Kennzeichendiebe zu. Im Zeitraum von Freitagnachmittag, gegen 12.00 Uhr und Samstagmorgen, gegen 09.00 Uhr montierten die Täter die Kennzeichen von vier Sattelaufliegern ab. Ihnen fielen die Nummernschilder „LDK-SM 613“, „LDK-SM 614“, „LDK-SM 699“ und „LDK-SM 636“ in die Hände. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Sinn-Fleisbach: Beim Rangieren Zaun beschädigt –

Auf rund 1.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden an einem Zaun, nach dem ein flüchtiger Unfallfahrer diesen beschädigt hatte. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer eines Lkw mit Anhänger oder Auflieger am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr, von der Edinger Straße rückwärts in die Straße „In der Heckwies“ rangierte. Hierbei prallt der Anhänger mit dem Heck gegen einen Grundstückszaun. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unfallfahrer aus dem Staub. Hinweise zu dem Lkw oder dessen Fahrer nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar-Steindorf: Audi gestohlen –

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Autodiebe in der Schulstraße zu. Die Täter überwanden auf bisher nicht bekannte Art und Weise die Zentralverriegelung eines weißen Audi Q5, setzten die elektronische Wegfahrsperre außer Kraft und fuhren mit dem rund 28.000 Euro teuren Fahrzeug davon. Zeugen, die die Täter zwischen 23.00 Uhr und 06.15 Uhr beobachteten oder die sonst Angaben zum Verbleib des mit den Kennzeichen „WZ – E 99“ zugelassenen Audis machen können, werden gebeten die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu informieren.

Solms: Joggerin angegriffen / Polizei bittet um Mithilfe –

Der Angriff auf eine Joggerin am Sonntagmorgen auf dem Radweg zwischen Wetzlar-Dahlheim und Oberbiel-Altenberg beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Die 17-jährige Sportlerin stoppte gegen 10.20 Uhr an einer Bank, setzte sich und machte Atemübungen. Währenddessen kam ein Mann vorbei, blieb bei der Wetzlarerin stehen und stellte persönliche Fragen. Sie antwortete dem Unbekannten nicht, worauf dieser plötzlich und ohne Vorwarnung ihr einmal mit der Faust ins Gesicht schlug. Direkt nach dem Schlag rannte das Opfer in Richtung Dalheim davon. Der Angreifer lief hinter ihr her und packte sie an einem Arm. Die junge Frau schlug dem Mann ins Gesicht, der daraufhin in Richtung Oberbiel floh. Durch den Schlag trug die 17-Jährige ein Hämatom am rechten Auge davon.

Der Angreifer trug die Kapuze seines Pullovers auf dem Kopf und hatte sich einen Schal über Mund und Nase gezogen. Nach Einschätzung der Joggerin war er ca. 30 Jahre alt, etwa 185 cm groß und von sportlicher Statur. Er hatte eine weiße Hautfarbe, blaue Augen, dunkelblonde Augenbrauen und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug schwarze Jogginghosen, schwarze Schuhe, einen grauen Kapuzenpullover und einen dunkelgrünen Schal mit gelbbraunen Strichen. Dem Opfer fiel auf, dass er dreckige Fingernägel und ölige Hände hatte, wie sie unter anderem bei Mechanikern oder Autoschraubern auffallen.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat den Angriff am Sonntagmorgen, gegen 10.20 Uhr auf dem

Radweg beobachtet?

Wem ist der unbekannte Angreifer dort noch aufgefallen?

Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Haustür hält Einbrechern stand –

Auf Beute aus einem Einfamilienhaus hatten es Diebe in der Straße „Taunusblick“ abgesehen. Die Einbrecher hebelten an der Tür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden von rund 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend, gegen 22.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 09.00 Uhr beobachteten oder denen dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Eschenburg-Eibelshausen: Hunde greifen 9-Jährigen an –

Schwere Verletzungen trug ein 9-Jähriger am Samstagmorgen davon, nachdem zwei Hunde ihn angriffen hatten. Der im selben Haus lebende Junge betrat dort eine Wohnung in der sich die beiden American Staffordshire Rüden aufhielten. Unmittelbar nach dem Betreten der Wohnung griffen ihn die beiden Hunde an. Der 9-Jährige trug mehrere Bisswunden davon. Von der Kinderklinik in Siegen aus, wurde er mit einem Hubschrauber in eine Spezialklink nach Bonn verlegt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die beiden Hunde wurden sichergestellt und sind in einer Liegenschaft der Hessischen Polizei untergebracht.

Haiger: Diebe im Bauhof –

Auf Beute aus dem Bauhof und den Stadtwerken Haiger hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen sie in den Bauhof und zwei benachbarte Gebäude der Stadtwerke ein. Sie durchwühlten Räume nach Beute und brachen zudem Mitarbeiter-Spinde auf. Nach einer ersten Einschätzung fehlen mehrere hundert Meter Kupferkabel. Der Wert der Beute liegt bei geschätzten 2.000 Euro. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter zwischen 18.30 Uhr und 11.30 Uhr in der Hüttenstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Spiegel abgetreten –

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte an zwei Pkw in der Straße „Am Bahnhof“ aus. Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 00.15 Uhr und 11.00 Uhr traten sie gegen die Außenspiegel eines grauen Peugeot 206 und die eines schwarzen Ford Kuga. Neue Spiegel werden die Besitzer insgesamt rund 450 Euro kosten. Hinweise zu den Vandalen nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Solms-Burgsolms: Audi Q5 gestohlen –

In der Haydnstraße ließen Diebe heute Morgen einen rund 30.000 Euro teuren Audi SUV mitgehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich gegen 02.25 Uhr zwei Diebe an dem schwarzen Q5 zu schaffen machten. Sie überwanden die Diebstahl- und Startsicherungen des Wagens und fuhren davon. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter einen sogenannten Funkwellenverstärker benutzten. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat heute in den frühen Morgenstunden in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeug im Haydnweg beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des schwarzen Q5 mit den Kennzeichen „LDK-H 5057“ machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.