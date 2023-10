Sattelzug katapultiert geparktes Auto in Hofeinfahrt; Schaden 32.000 Euro

Im Steinweg in Meißner-Abterode hat sich am Montagmittag gegen 12.35 Uhr ein Unfall mit nicht unerheblichem Sachschaden ereignet. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr zur besagten Uhrzeit ein 58-Jähriger aus Breitenworbis mit einem Sattelzug den Steinweg, streifte dann in der Ortslage aufgrund von Gegenverkehr und unzureichendem Sicherheitsabstand einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Pkw, der einem 24-Jährigen aus Duderstadt gehört. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw dann in eine angrenzende Hofeinfahrt katapultiert. Aufgrund des dadurch entstandenen wirtschaftlichen Totalschadens an dem Pkw (12.000 Euro) war das Auto auch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Sattelzug ebenfalls nicht unerheblich beschädigten Sattelzug (Schaden 20.000 Euro) musste auch ein Abschleppdienst angefordert werden.

Erregung öffentlichen Ärgernisses/ exhibitionistische Handlungen

Wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses haben die Beamten der Eschweger Polizei strafrechtliche Ermittlungen gegen einen 52-jährigen Mann aus Sontra aufgenommen. Der Mann soll am Montagnachmittag in Bad Sooden-Allendorf im Bereich der nicht textilfreien Sauna-Ruhezone der Werratal-Therme eine aus Bad Sooden-Allendorf stammende 39-jährige Frau dadurch belästigt haben, indem der Mann sein Handtuch wegzog und gegenüber der Frau seinen teilweise erigierten Penis entblößte. Die Geschädigte meldete den Vorfall dem Personal, das daraufhin die Polizei hinzurief. Die Beamten stellten vor Ort die Personalien des Mannes fest und leiteten entsprechende Ermittlungen ein.

Heckscheibe bei Pkw eingeschlagen; Polizei sucht Zeugen

In der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege haben unbekannte Täter bei einem weißen VW California die Heckscheibe eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf 400 Euro. Die Tat ereignete sich am Montag zwischen 15.00 Uhr und 18.35 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Wildunfall

Am Montagabend gegen 22.00 Uhr kollidierte eine 27-jährige Autofahrerin aus dem Ringgauu auf der Landesstraße L 3224 zwischen Eschwege und Langenhain mit einem Wildschwein. Dabei entstand an ihrem Auto ein Schaden von 5000 Euro. Da der Wagen nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppdienst verständigt werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Häusliche Gewalt; 59-jähriger Aggressor in die Psychiatrie eingewiesen

Nach einem Vorfall von Häuslicher Gewalt haben die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau den 59-jährigen Aggressor aufgrund seines Zustandes in die Psychiatrie einweisen müssen. Der Mann war am Montagabend in Großalmerode in einem Einfamilienhaus im stark alkoholisierten Zustand gegenüber seiner 57-jährigen Frau aggressiv geworden und hatte versucht diese zu schlagen und sie zudem bedroht und beleidigt. Bis zum Eintreffen der über Notruf verständigten Polizei, konnte der 59-Jährige von seinem erwachsenen Sohn noch vor Übergriffen auf seine Frau bewahrt werden. Die Beamten nahmen den Mann dann letztlich in Gewahrsam und überstellten ihn später aufgrund seines aggressiven Zustands und seines hohen Alkoholisierungsgrades (2,25 Promille) der Psychiatrie. Gegen den Mann wird nun wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung (Häusliche Gewalt) ermittelt.

Polizei Witzenhausen

Beleidigung und Hausfriedensbruch

Wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch ermitteln die Beamten der Polizei Witzenhausen, nachdem am Montag eine aus der Kirschenstadt stammende 39-Jährige widerrechtlich ein Fitness-Studio in Witzenhausen betreten hatte. Die Frau hatte bereits in der Woche zuvor durch den Besitzer ein Hausverbot erhalten und war dann am gestrigen Montagvormittag erneut entgegen des bestehenden Hausverbots in das Studio gekommen. Die Frau wollte dann trotz Aufforderung die Räumlichkeit zunächst nicht verlassen, zog letztlich aber doch noch von dannen. Da die 39-Jährige zuvor aber noch zwei Mitarbeitereinen des Fitness-Studios beleidigte, muss sich die Frau neben dem Hausfriedensbruch auch noch für die Beleidigungen verantworten.

Parkplatzrempler; Schaden 2500 Euro

Beim Einparken in der Straße „Am Eschenbornrasen“ in Witzenhausen hat ein 71-jähriger Autofahrer aus Neu-Eichenberg am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr den geparkten Wagen eines 60-jährigen Witzenhäusers beschädigt. Der Mann touchierte beim Einfahren in die Parklücke mit seiner rechten Fahrzeugfront den linken Heckbereich des geparkten Autos. Die Schäden belaufen sich auf 500 Euro beim Verursacher und 2000 Euro am Wagen des 60-Jährigen.