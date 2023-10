Gießen: Auseinandersetzung in Gastronomie

Zeugen meldeten der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Restaurant in der Schlachthofstraße. Mehrere Streifenwagen fuhren am Samstagabend gegen 21.50 Uhr vor Ort und konnten schließlich einen Verletzten antreffen, der am Kopf blutete. Der Rettungsdienst versorgte den 37-jährigen Dortmunder und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten nahmen noch vor Ort zwei tatverdächtige Männer, einen 51-Jährigen aus Schorfheide sowie einen 49-jährigen Gießener, fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte einer der Beteiligten im Rahmen eines Streits den 37-Jährigen mit einer Flasche am Kopf. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die beiden Festgenommenen ein.

Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555 zu melden.

Allendorf (Lumda): Versuchter Einbruch

An der Tür eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße machte sich ein Einbrecher zu schaffen. Zwischen Samstagmittag (07.10.2023), 12.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr, hebelte er an der Haustür. Das Vorhaben misslang, die Tür hielt stand und der Unbekannte flüchtete.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Heuchelheim/B429: Blitzer beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag (10.10.2023) gegen 00.25 Uhr die Säule eines Radarmessgeräts nahe einer Brücke auf der Bundesstraße 429 zwischen der Anschlussstelle Lahnfelddreieck und Heuchelheim. Der Unbekannte schlug das Glas des Geräts kaputt und entfernte sich mit einem dunklen SUV in Richtung Wettenberg. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-3555.

Unfallfluchten:

Lollar: Einen Schaden von rund 500 Euro ließ ein Unbekannter an einem im Kiesweg geparkten Renault zurück. Der rote „Modus“ stand zwischen dem 01.10.2023 (Sonntag), gegen 17.30 Uhr und dem 02.01.2023 (Montag), gegen 08.20 Uhr in Höhe der Hausnummer 6. Der Unfallfahrer prallte in die Fahrerseite des Renaults und beschädigte unter anderem die Scheibe der Fahrertür und die B-Säule. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen:

Nach einem Parkplatzrempler auf dem Parkplatz des Hallenbad Ringallee, bittet die Polizeistation Gießen Nord um Mithilfe. Dort stand am 05.10.2023 (Donnerstag), in der Zeit von 06.45 Uhr bis 13.00 Uhr ein weißer Fiat 500. Beim Rangieren stieß der flüchtige Unfallfahrer gegen dessen vordere Stoßstange. Die Reparatur wird rund 1.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Gießen:

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein Autofahrer einen in der Carl-Vogt-Straße, in Höhe der Hausnummer 10, abgestellten blauen Nissan Micra. Die Schäden an der vorderen Stoßstange belaufen sich auf mindestens 1.200 Euro. Zeugen die den Zusammenstoß im Zeitraum von Donnerstag (05.10.2023), gegen 16.00 Uhr und Sonntag (08.10.2023), gegen 13.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Gießen:

Nach einem Zusammenstoß mit anschließender Fahrerflucht, sucht der Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord nach Zeugen. Am Sonntagabend, gegen 18.35 Uhr war der Fahrer einer schwarzen Mercedes C-Klasse, mit Zulassung im NRW-Landkreis Borken (BOR-Kennzeichen), auf der Marburger Straße stadteinwärts unterwegs. Dort befuhr er den linken der beiden Fahrstreifen und wollte am John-F.-Kennedy-Platz nach rechts in die Nordanlage abbiegen. Rechts neben ihm fuhr währenddessen ein älterer silberfarbener VW Polo. Der Fahrer bog ebenfalls nach rechts in die Nordanlage ab. Hierbei geriet der Fahrer des Polos auf den Fahrstreifen des Benz und touchierte diesen an der Stoßstange der Beifahrerseite. Der Fahrer des Polos schaute kurz in den Benz, machte den Daumen hoch und fuhr auf der Nordanlage weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrer war zwischen 65 und 75 Jahre alt und hatte wenige Haare. Auf dem Beifahrersitz saß ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann mit mittellangen, schwarzen Haaren, die er nach hinten gekämmt trug. Beide Männer, so nahm es der Fahrer des Benz wahr, redeten in aramäischer Sprache miteinander. Weitere Angaben zum Polo oder zu den beiden Insassen sind dem Mercedesfahrer nicht möglich. Die Schäden an seiner C-Klasse summieren sich auf geschätzte 2.000 Euro. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer und dessen silberfarbenen Polo nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Biebertal:

750 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem geparkten Ford in Krumbach. Der schwarze Focus stand am Sonntag (08.10.2023) zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr in der Birkenallee. Vermutlich beim Vorbeifahren verursachte der Unfallverursacher die Beschädigungen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Telefonnummer 0641 7006-3755.