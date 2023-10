Einbruch in Autowerkstatt

Tatzeit: Freitag, 06.10.2023, 23:15 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, 00:30 Uhr

Einbrecher haben sich gewaltsam Zutritt in eine Autowerkstatt in der Wiesenstraße in Malsfeld verschafft.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster des Haupttreppenhauses auf und gelangten so in den Innenbereich. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoß nach Wertgegenständen und öffneten mehrere Schränke sowie Schreibtische in den Büroräumen. Kurz darauf gingen die unbekannten Täter einen am Tatort befindlichen Tresor an und öffneten diesen gewaltsam mithilfe von Werkzeugen. In dem Tresor befand sich ein Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich der durch die unbekannten Täter entwendet wurde. Aus dem Werkstattbereich wurde weiterhin noch Werkzeug entwendet.

Durch den Einbruch entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3000,- EUR.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte unter 05681/774-0.

Frielendorf

Sachbeschädigung an Zigarettenautomat – Tatzeit: Sonntag, 08.10.2023, 08:45 Uhr

Ein unbekannter Täter beschädigte am Sonntagmorgen einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße in Frielendorf.

Laut eines Zeugen soll der unbekannten Täter gegen 08:45 Uhr an den dortigen Zigarettenautomaten herangetreten sein und mit einem mitgeführten Stein auf den Automaten eingeschlagen haben. Hierdurch wurde der EC-Kartenschlitz an dem Automaten beschädigt. Danach sei der unbekannte Täter in Richtung Marktplatz geflüchtet.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Der flüchtige Täter konnte durch den Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35-40 Jahre, kräftige Figur, kurze dunkle Haare, wobei die Seiten auffällig angeschnitten waren. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke mit Kapuze und führte einen Rucksack mit einer Aufschrift mit sich.

Die Polizeistation Homberg ermittelt in dem Fall.

Weitere Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0.

Diebstahl von E-Bike; Zeugen werden gesucht

Homberg

Felsberg – Gensungen – Tatzeit: Samstag, 07.10.2023, 11:26 Uhr bis Sonntag, 08.10.2023, 19:48 Uhr

Von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter ein E-Bike am Bahnhof in Felsberg Gensungen entwendet. Nach Angaben des Geschädigten wurde das Fahrrad auf dem dortigen Gelände, mit einem Schloss gesichert, an einem Fahrradständer abgestellt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein E-Bike der Marke Rose in grau.

Das E-Bike hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizeistation Melsungen ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.