72-Jähriger wird von Traktor erfasst und schwer verletzt

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Am heutigen Dienstagmittag kam es gegen 13 Uhr zu einem schweren Unfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Udenhäuser Straße in Hofgeismar. Nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar wollte ein 72-jähriger Landwirt einen Behälter an einem Traktor befüllen und stand neben dem Fahrzeug, an dem währenddessen der Motor lief. Aus bisher ungeklärter Ursache setzte sich der führerlose Traktor in Bewegung und erfasste den Mann, der anschließend unter das Fahrzeug geriet. Er zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch Rettungskräfte in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Informationen soll Lebensgefahr für den 72-Jährigen bestehen.

In die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurde ein Gutachter eingebunden. Zudem wurden die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft und das Dezernat für Arbeitsschutz beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.