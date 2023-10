Diebstahl im ICE – Bundespolizei sucht Zeugen

Fulda – Eine 55-jährige Frau aus Hamburg wurde gestern Nachmittag (9.10. /

16:50 Uhr) Opfer eines Diebstahls im ICE 278 auf der Fahrt von Karlsruhe in

Richtung Kassel-Wilhelmshöhe.

Die 55-Jährige gab an, dass ihre Geldbörse sowie Smartphone (iPhone) aus der

Tasche, die sie neben ihren Sitzplatz abgestellt hatte, entwendet wurde. Kurz

vor Halt im Bahnhof Fulda stellte sie den Diebstahl fest.

Sie gab zudem an, dass sie während der Fahrt für kurze Zeit eingeschlafen war.

In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch 300 Euro

Bargeld.

Die Schadenshöhe wird auf 1200 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über

www.bundespolizei.de zu melden.

Kennzeichen gestohlen

Fulda. Das hintere amtliche Kennzeichen FD-EI 3000 eines blauen Ford Focus stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (08.10.). Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Goerdelerstraße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda. Ein Mountainbike der Marke Focus im Wert von rund 400 Euro, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Montag (09.10.) aus einem Mehrfamilienhaus in der Badegasse. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen hebelten die Täter eine Haustür gewaltsam auf und gelangten so an das im Hausflur befindliche Zweirad. Sie hinterließen außerdem circa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand in einer Bäckerei mit Sachschaden

Fulda

Am Montagabend (09.10.), gegen 21.20 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter einer Bäckerei in der Daimler-Benz-Straße Brandgeruch im Bereich einer rund vierzig Meter langen Backstraße. Am Ende der Fertigungsstraße hatten sich offenbar heruntergefallene Teigwarenreste aufgrund der enormen Hitze selbst entzündet. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und im Nachgang die Fertigungshalle belüftet werden. Insgesamt waren achtzehn Feuerwehrleute sowie vorsorglich ein Rettungswagen im Einsatz, wobei durch den Brand keine Personen verletzt wurden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 2.500 Euro.