Frankfurt – Innenstadt: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Frankfurt – (dr) Am heutigen Dienstag, den 10. Oktober 2023, kam es in

Frankfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Radfahrerin schwer

verletzt wurde, als sie unter einen Lkw geriet.

Die 37 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Fahrrad gegen 07:10 Uhr den Gehweg der

„Schönen Aussicht“ vom Mainufer kommend in Fahrtrichtung „Lange Straße“. Zu

diesem Zeitpunkt befuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem Lkw die „Schöne

Aussicht“ von der „Kurt-Schumacher-Straße“ kommend in Richtung „Lange Straße“.

Im Kreuzungsbereich „Lange Straße“ / „Schöne Aussicht“ bog der Lkw-Fahrer nach

rechts auf die „Ignatz-Bubis-Brücke“ ab. Etwa zeitgleich fuhr die Radfahrerin

vom Gehweg in den fließenden Verkehr ein. In der Folge kam es zwischen beiden im

Kreuzungsbereich zu einem Kontakt, wodurch die Frau stürzte und mit einem Bein

unter den Lkw geriet.

Die 37-Jährige kam aufgrund der erlittenen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die

Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Widerstand nach Drogenfund

Frankfurt – (dr) Ein 30-jähriger Mann leistete gestern Mittag im

Bahnhofsviertel Widerstand, als Polizeibeamte während einer Personenkontrolle

bei ihm Betäubungsmittel auffanden.

Die Beamten befanden sich gegen 14:40 Uhr auf Fußstreife in der Niddastraße.

Dort beobachteten sie einen 30 Jahre alten Mann, der versuchte, einen Joint

unter seinem Schuh zu verstecken. Sie entschlossen sich ihn zu kontrollieren.

Bei seiner Durchsuchung fanden sie noch weiteres Rauschgift, welches er von den

Beamten zurückerlangen wollte. Dabei riss das Tütchen mit den Drogen, die

teilweise zu Boden fielen. Daraufhin schlug der Mann unvermittelt einem Beamten

mit der Faust ins Gesicht. Die Polizisten nahmen den Mann unter Einsatz von

Pfefferspray und Schlagstock fest. Sie verbrachten den mutmaßlich unter dem

Einfluss von Alkohol und Drogen stehenden Beschuldigten zur Dienststelle. Es

wurden Strafverfahren aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie

wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Frankfurt – Bundesautobahn 3: Festnahme nach mutmaßlicher Trunkenheitsfahrt

Frankfurt – (dr) Polizeibeamte haben gestern Abend einen 50-jährigen Mann

auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn 3 festgenommen, der verdächtigt wird,

im alkoholisierten Zustand Auto gefahren zu sein.

Der 50-Jährige sollte zunächst in Groß-Gerau eine Heizung reparieren, was jedoch

offenbar an seiner Alkoholisierung scheiterte. Als der Auftraggeber ihn in

diesem Zusammenhang ansprach, zeigte sich der Mann aggressiv, sodass er aus dem

Haus verwiesen wurde.

Schließlich bestieg der 50-Jährige sein Fahrzeug, der Kunde nahm die Verfolgung

auf und meldete die mutmaßliche Trunkenheitsfahrt bei der Polizei. Es kam im

weiteren Verlauf zu mehreren Richtungswechseln, bis Zivilfahnder gegen 18:30 Uhr

das gesuchte Fahrzeug an der A3 auf dem Parkplatz „Stadtwald“ feststellten. An

dem Wagen trafen sie auch auf den 50-Jährigen, bei dem sie einen freiwilligen

Atemalkoholtest durchführten. Allerdings zeigte das Messgerät mit 1,89 Promille

deutlich zu viel an, sodass an eine Weiterfahrt nicht mehr zu denken war. Die

Polizisten eröffneten dem Mann die Festnahme, mit welcher er offenbar nicht

einverstanden war und sich widersetzte. Es gelang ihnen, den alkoholisierten

Mann festzunehmen, wobei sich dieser leicht verletzte. Die Beamten verbrachten

ihn anschließend für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle

und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Der 50-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie

aufgrund des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frankfurt – Bornheim: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Frankfurt – (th) Gestern Vormittag (09. Oktober 2023) kam es in einer

Bankfiliale in der Berger Straße zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil

einer Kundin. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Gegen 11:00 Uhr hob die 70-jährige Geschädigte 1000 Euro am Schalter einer Bank

ab. Das Geld erhielt sie in einem Kuvert, welches sie beim Verlassen der Bank

versuchte in ihrer Handtasche zu verstauen. Diesen Moment nutzte der 40-jährige

Tatverdächtige aus. Im Schleusenbereich der Bank entriss er der Frau das Kuvert

und versuchte über den Haupteingang zu flüchten Dabei stieß er mit einem

weiteren Kunden zusammen und stürzte zu Boden. Ein Zeuge nahm die Situation war

und hielt den 40-Jährigen fest. Bei dem folgenden Gerangel verletzte sich der

55-Jährige Helfer leicht, konnte aber den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der

Polizei festhalten. Diese nahm den 40-Jährigen fest und verbrachte ihn mit dem

Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.