Mann durchwühlt Koffer im ICE

Mainz (ots) – In der Nacht auf den 9. Oktober 2023 erreichte die Bundespolizei in Mainz um ca. 00:30 Uhr ein weitergeleiteter Notruf einer jungen Frau. Diese gab an in einem ICE Richtung Mainz zu sitzen und ein verhaltensauffälliger Mann durchwühle ihren Koffer. Nach Einfahrt des Zuges in Mainz konnte der 38-Jährige durch die Polizei festgestellt werden.

Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass er ein Tierabwehrspray sowie Betäubungsmittel mit sich führte. Der Mann war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und befand sich zurzeit auf Bewährung. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft befürwortete diese die Beantragung der Untersuchungshaft.

Entsprechend wurde der Mann am 9. Oktober 2023 dem zuständigen Richter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung sowie des Diebstahls mit Waffen im Versuch.

Quelle: Bundespolizeidirektion Koblenz

Einbruch in Altenwohnheim

Mainz-Drais (ots) – Durch eine Mitarbeiterin des Altenwohnheims wurde am 09.10.23 mitgeteilt, dass im Zeitraum vom 07.10.-09.10.2023 in mehrere Büroräume des Gebäudekomplexes eingebrochen wurde. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich über die Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchwühlten die angrenzenden Räume. Sie entwendeten Bargeld im mittleren 4-stelligen Bereich.

Am Tatort wurde durch Beamte des Kriminaldauerdienstes eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen laufen. Wer im genannten Tatzeitraum Auffälligkeiten im Bereich Mainz-Drais bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.

Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkenen Fahrer

Mainz-Mombach (ots) – Am Montag 20:30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der einen betrunkenen Autofahrer beobachtet hatte. Der Fahrer hatte offenbar seinen PKW auf einem Parkplatz in der Straße „Alte Markthalle“, vor einem Supermarkt abgestellt und war ausgestiegen.

Dabei wirkte er so unsicher, dass der Zeuge ihn weiter beobachtete. Dieser sah, dass der Mann wankend in Richuntg Supermarkt lief und seine Einkaufstasche kaum halten konnte. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurde der Fahrer wenig später kontrolliert, wobei sich das Ergebnis eines durchgeführten Atemalkoholtest auf 1,35 Promille belief.

Der Fahrer, ein 42-jähriger Mombacher, wirkte bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen mit und gab sogar zu, neben dem Alkohol auch Cannabis konsumiert zu haben. Es wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Mann leistet Widerstand gegen Polizei im Hbf Mainz

Mainz (ots) – Am Morgen des 9. Oktober 2023 informierte eine Person telefonisch die Bundespolizei im Hauptbahnhof Mainz über einen Mann, der mutmaßlich eine Waffe mit sich führe. Eine Streife konnte den beschriebenen Mann im Hauptbahnhof antreffen und forderte diesen auf sich auszuweisen. Der 25-Jährige benahm sich umgehend aggressiv und verweigerte die Kontrolle.

Nachdem er im weiteren Verlauf nach einem der Polizisten schlug, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er erheblichen Widerstand leistete und die Beamten beleidigte und bedrohte. Eine Beamtin verletzte sich hierbei am Knie und Ellenbogen, sodass sie medizinisch versorgt werden musste, aber dienstfähig blieb.

Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nachdem er sich wieder beruhigt hatte, auf freien Fuß entlassen. Eine Waffe konnte, entgegen der Meldung des Zeugen, nicht aufgefunden werden. Dennoch erwarten den Mann nun Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, sexueller Belästigung sowie Bedrohung.

Quelle: Bundespolizeidirektion Koblenz

Umleitung nach Wasserrohrbruch

Mainz-Mombach (ots) – Wegen eines Wasserrohrbruchs am frühen Dienstagmorgen musste die Mainzer Straße in Mainz-Mombach gesperrt werden. Im Bereich der Einmündung Am Fort Gonsenheim bis zur Kreuzung der Koblenzer Straße ist die Durchfahrt der Mainzer Straße aktuell verboten. Es wurde eine Umleitung eingerichtet. Bei der Durchführung polizeilicher Kontrollen wurden mehrere Autofahrer verwarnt, die sich über das Durchfahrtsverbot hinwegsetzten.

Wie die „Mainzer Netze“ gegenüber den eingesetzten Polizeikräften mitteilten, wird die Umleitung bis voraussichtlich Freitag bestehen bleiben.

Aggressive Ladendiebe

Mainz – Bretzenheim (ots) – Am Montagabend, gegen 19:00 Uhr wurden Polizeibeamte zu einem Supermarkt in der Haifa-Allee in Mainz-Bretzenheim gerufen. Es hatte sich ein Mitarbeiter des Marktes gemeldet, da zwei aufgegriffene Ladendiebe sehr aggressiv reagierten.

Im Rahmen einer Kontrolle konnte bei dem 40-jähriger Mainzer und dem 24-jähriger Wohnsitzlosen diverses Diebesgut, in Form von alkoholischen Getränken aufgefunden werden. Gegenüber den beiden stark alkoholisierten Männern wurde ein Hausverbot für den Markt sowie ein Platzverweis für das gesamte Einkaufszentrum ausgesprochen.

Da die Diebe bereits im Vorfeld durch aggressives Verhalten aufgefallen waren und es gegen 22:45 Uhr zu einer erneuten Straftat kam, wurden die Männer schließlich in polizeilichen Gewahrsam genommen.