Automaten für Grablichter aufgebrochen

Worms (ots) – Zwischen Mittwoch 04.10.2023, 16 Uhr und Donnerstag 05.10.2023, 07 Uhr haben Unbekannte auf dem Gelände des Hauptfriedhofs Hochheimer Höhe drei Automaten für Grablichter aufgebrochen. Ob und in welcher Höhe Bargeld oder auch Grablichter entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter Tel: 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Kreis Alzey-Worms

Junge Fahrer unter Drogeneinfluss

A 61/Rheinhessen (ots) – Bei einem 18-jährigen Fahrer eines Kleinwagens stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 8.10.2023 gegen 00:40 Uhr Drogeneinfluss fest. Die Polizisten zogen den jungen Mann mit seinem Auto von der A 61 zur Kontrolle auf die Tank- und Rastanlege Wonnegau-West bei Worms.

Der 18-Jährige zeigte auch bei einem Vortest anzeigen auf Drogeneinfluss. Gegen 02:15 Uhr fiel ein weiterer Fahrer eines PKW wegen Drogeneinfluss auf. Die Beamten kontrollierten den 22-Jährigen auf dem Parkplatz Bergkloster bei Gundheim. Auch hier zeigten sich Anzeichen auf Drogenkonsum vor der Fahrt.

Die jungen Männer mussten mit zur Dienststelle, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Sie müssen nun mindestens mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen sowie mit einer Strafanzeige

Quelle: Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Abfahrtskontrollen – Trucker müssen stehen bleiben

A 61/Rheinhessen (ots) – Gleich mehrere LKW-Fahrer, die sich am Abend des 8.10.2023 zum Ende des Sonn- und Feiertagsverbots zur Abfahrt bereitmachten, mussten ihren geplanten Start um zum Teil mehrere Stunden bis zur Ausnüchterung nach hinten verschieben.

Bei Abfahrtskontrollen auf den Parkplätzen Menhir und Hauxberg, sowie auf beiden Tank- und Rastanlagen Hunsrück und Wonnegau verhinderten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in 7 Fällen, in denen die Alkoholwerte über 0,5 Promille lagen, die Abfahrt.

Bei fünf von den sieben Truckern wurden sogar Werte über 1,1 Promille festgestellt. Der Spitzenwert lag bei fast 1,8 Promille.