Verschobener Fahrbahntrenner stellt sich als Unfallflucht heraus

Kaiserslautern (ots) – Zunächst wurde die Polizei am Dienstagmorgen wegen eines verschobenen Fahrbahntrenners in der Mainzer Straße alarmiert. Vor Ort wurde den Beamten aber schnell klar, dass sie es hier mit einer Verkehrsunfallflucht zu tun hatten. Nach bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass ein Verkehrsteilnehmer erst stadteinwärts fuhr.

In Höhe der Holtzendorffstraße kam es bei einem Wendemanöver dann zum Zusammenstoß mit der Fahrbahnbegrenzung, wodurch sie aus der Verankerung riss und sich verschob. Zeugen, die ein entsprechendes Manöver beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Wer hat den E-Scooter gestohlen?

Kaiserslautern (ots) – Ein 26-Jähriger erstatte am Montagabend Anzeige bei der Polizei, weil sein E-Scooter der Marke TIER gestohlen wurde. Der Mann stellte sein schwarzes Gefährt um 17:40 Uhr vor einem Discounter in der Mannheimer Straße ab und ging einkaufen.

Als er ungefähr zehn Minuten später zurückkam, war der Elektroroller nicht mehr da. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werde gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Gegenstände aus Fahrzeug entwendet

Kaiserslautern (ots) – Einen unbeobachteten Moment nutzte am Montagmorgen ein Langfinger im Kapiteltal. Als eine 61-jährige Fahrerin ihren Wagen kurz verließ, um Sperrmüll abzuladen, griff sich der Täter die Bank- und Kreditkarte aus dem Fahrzeuginnern.

Nachdem die Frau den Diebstahl bemerkte, erstatte sie Anzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

Mit Reizgas besprüht und Handy gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Ein 31-jähriger Mann rief am Sonntagabend die Polizei zur Hilfe. Nach seinen Angaben war er gegen 21 Uhr in der Hellmut-Hartert-Straße unterwegs, als er von zwei arabisch aussehenden Männern angesprochen wurde. Die Situation eskalierte, als der Geschädigte von einem der Täter geschlagen und danach mit einem Reizgas besprüht wurde.

Als er am Boden lag nahmen ihm die Unbekannten ein Päckchen Zigaretten und sein Smartphone ab. Die Polizei hat die Ermittlungen bezüglich des schweren Raubs aufgenommen.

Täterbeschreibung:

beide männlich, arabisches Aussehen, sprachen deutsch und arabisch.

Täter 1: 180 cm groß und dünn, ca. 17-23 Jahre. Er hatte ein dünnes Gesicht mit einer etwas größeren Nase und etwas Bart. Er trug eine schwarze Jeans und einen schwarzen Kapuzenpullover.

Täter 2: ca. 160-165 cm groß und dünn. Er hatte kurze, leicht lockige dunkle Haare und trug Sportschuhe und graue Jeans. Sein Gesicht war mit einem Schal oder einer Maske bedeckt.

Ebenso gibt der 31-Jährige Mann an, dass kurz nach der Tat eine Frau neben ihm gehalten hätte und ihn fragte, ob er Hilfe bräuchte. Die Frau sowie weitere Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2050, mit dem Haus des Jugendrechst in Verbindung zu setzen. |kfa

Kreis Kaiserslautern

Dachrinne beschädigt und davongefahren

Olsbrücken (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am frühen Montagnachmittag eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße beobachtet haben. Nach Angaben einer 59-jährigen Anruferin fuhr ein Sattelschlepper mit seinem schwarzen Auflieger gegen 13:30 Uhr durch die Straße.

Aufgrund seiner Fahrzeughöhe blieb das Gespann an einer Dachrinne hängen und beschädigte sie. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer davon. Nach Angaben der Zeugin, war an dem Fahrzeug ein ausländisches Kennzeichen angebracht.

Wer kann Angaben zu dem gesuchten Lkw oder dem unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631-369 2150 entgegen. |kfa

Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Trippstadt (ots) – Am Samstagabend kam es auf der Kreisstraße 53 zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 36-Jährige wurde, nach Erstversorgung an der Unfallstelle, in ein Krankenhaus gebracht. Am Montagnachmittag verstarb der Mann an seinen schweren Verletzungen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. |kfa