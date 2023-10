Der 32-jährige Tatverdächtige befindet sich nach wie vor in Polizeigewahrsam und soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Update 10.10.2023, 15 Uhr:

Bingen (ots) – Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz erließ entsprechend dem Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen Totschlags in einem Fall und wegen versuchten Totschlags tateinheitlich mit gefährlicher Körperverletzung in 2 weiteren Fällen gegen den 32-jährigen Beschuldigten. Im Anschluss an die Vorführung wurde der Beschuldigte in eine JVA gebracht.

Die beiden schwerer verletzten Personen, ein 35-Jähriger und ein 44-jähriger Mann, haben die deutsche Staatsangehörigkeit. Der leichter verletzte Deutsche ist 63 Jahre alt.

Der Beschuldigte hat sich vor dem Ermittlungsrichter nicht geäußert. Die Ermittlungen zum Tathergang und auch zum möglichen Motiv dauern an.