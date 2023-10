Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Zwischen dem 30.09.23, 9:30 Uhr und 08.10.23, 17:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Steinbachstraße zu verschaffen. Dies gelang den Tätern jedoch nicht.

Am Außenbereich des Hauses entstand infolge des Einbruchversuches Sachschaden in unbekannter Höhe. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet oder können Sie Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Versuchter Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Samstag 07.10.23, 21 Uhr auf Sonntag 08.10.23, 08 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Kleingartenanlage in der Friesenheimer Straße und brachen mehrere Schuppen auf dem Gelände auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. An den betroffenen Schuppen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621 963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Jugendlicher fährt mit Auto durch Kontrollstelle

Ludwigshafen (ots) – Im Rahmen einer Kontrollstelle auf der Konrad-Adenauer-Brücke sollte der Fahrer eines Autos kontrolliert werden. Er ignorierte die Anhaltesignale der Polizeikräfte jedoch und fuhr in Richtung Ludwigshafener Innenstadt.

An der Kreuzung Berliner Straße/ Kaiser-Wilhelm-Straße konnte er schließlich eingeholt und zum Anhalten bewegt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt, da er erst 14 Jahre alt ist. Er wurde in Obhut seines Vaters übergeben.

Den Jugendlichen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) – Am Montagmorgen (09.10.2023) befuhr ein 33-Jähriger gegen 06:15 Uhr mit seinem E-Scooter die Hohenzollernstraße in Ludwigshafen. Ein Auto überholte den Mann und bog vor diesem in die Carl-Friedrich-Gauß-Straße ab.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen der 33-jährige Scooterfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle und ließ den verletzen Fahrer zurück.

Bei dem flüchtigen Auto soll es sich um einen weißen BMW, evtl. SUV, mit DÜW-Kennzeichen gehandelt haben. Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem gesuchten Auto machen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Tel: 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Scheibe von Transporter eingeschlagen

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – In der Fürstenstraße wurde die Heckscheibe eines Transporters (Ford) eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginnern wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts entwendet.

Die Tatzeit dürfte zwischen dem 07.10.2023, 22:30 Uhr, und dem 08.10.202, 8 Uhr, liegen. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Sie haben etwas beobachtet? Dann melden Sie sich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .