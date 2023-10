Sachbeschädigung an Pkw durch Feuer

Frankenthal (ots) – Am Montag 09.10.2023 gegen 03.50 Uhr, wurden durch einen Zeugen zwei brennende Pkw in der Eisenbahnstraße/Höhe Hausnummer 76, gemeldet. Vor Ort konnte dies durch die eingesetzte Streife so bestätigt werden. Die beiden Fahrzeuge, 2 Pkw VW Touareg, wurden durch die Feuerwehr Frankenthal gelöscht.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, welcher auf etwa 150.000 Euro geschätzt wird. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung der Fahrzeuge ausgegangen.

Zeugen wenden sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Tel: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Tel: 06237/934-1100. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Die Geschädigte stellte ihren Pkw Kia Picanto in der Zeit von 07.10.2023, 20.25 Uhr, bis 08.10.2023, 09.30 Uhr, im Foltzring, Höhe Hausnummer 4, ab. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug kam, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer dieses im Heckbereich derart beschädigt hat, dass es in der Parklücke nach vorne verschoben wurde und ein Schaden von geschätzten 6.000 Euro entstand.

