Randalierer bremst Fahrzeug aus und schlägt zu

Speyer (ots) – Am 08.10.2023 gegen 19:25 Uhr erschien ein 57-jähriger Mann bei der Polizei und zeigte eine soeben stattgefundene Körperverletzung an. Der Geschädigte befand sich zuvor in der Wohnung einer Freundin, als der 57-jährige Täter dort klingelte und in der Folge an der Tür randalierte. Dies wurde dem Geschädigten zu viel, er verließ die Wohnung und fuhr nach Hause.

Auf dem Weg dorthin folgte ihm der 57-jährige Randalierer und bedrängte ihn mehrfach mit seinem Fahrzeug, außerdem überholte er den Geschädigten und bremste ihn auf der L272 fast bis zum Stillstand aus. Der Geschädigte musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Der Geschädigte entschloss umgehend die Polizei aufzusuchen und fuhr in die Maximilianstraße. Als der Geschädigte ausstieg, schlug ihm der Mann mit der Faust ins Gesicht und flüchtete.

Der verletzte 57-Jährige begab sich nach der Anzeigenaufnahme in ein Krankenhaus. Der Vorfall in der Maximilianstraße konnte von einem unbeteiligten Zeugen beobachtet werden, der sich auch das Kennzeichen des Tatverdächtigten merkte.

Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Alleinunfall mit Rad

Speyer (ots) – Am 08.10.2023 gegen 15:00 Uhr befuhr ein 55-jähriger Radfahrer den Radweg entlang der K2 von Otterstadt kommend in Richtung Speyer und verlor aus ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrrad.

Er stürzte zu Boden und zog sich Kopfverletzungen zu. Er trug keinen Schutzhelm. Er wurde von seiner Ehefrau in ein Krankenhaus gebracht.