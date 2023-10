Landau: Die Polizei-News

Leichtkraftrad entwendet

Landau (ots) – Am 08.10.2023 stellte der 24-jährige Geschädigte sein Leichtkraftrad der Marke Kymco, Farbe rot/schwarz, gegen 08:00 Uhr am Hauptbahnhof in Landau ab. Gegen 19 Uhr musste er feststellen, dass das Leichtkraftrad durch unbekannte Täter entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 500 Euro.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Alkoholisiert aufgefallen

Landau (ots) – Am 08.10.2023 wurde gegen 21:25 Uhr ein 23-jähriger Audi-Fahrer in der Cornichonstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, ein folgender Alkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von über 0,5 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Auf den Audi-Fahrer wird nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot zukommen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Fahrzeugschein aus unverschlossenem PKW entwendet

Landau (ots) – In der Nacht (07.10. – 08.10.2023) entwendeten unbekannte Täter aus einem unverschlossenen PKW, welcher in der Zeppelinstraße in einer frei zugänglichen Tiefgarage geparkt war, einen Fahrzeugschein. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Die Polizei rät, das Fahrzeug grundsätzlich abzuschließen. Nähere Verhaltenshinweise können hier eingesehen werden: https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/schuetzen-sie-wertsachen-und-fahr-zeug-vor-dreisten-dieben/