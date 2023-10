Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Polizei Bad Vilbel codiert im Oktober Fahrräder – Telefonische Anmeldung erforderlich

Am 12. Oktober 2023 (Donnerstag), in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, bietet die Polizeistation Bad Vilbel eine Rahmencodieraktion an.

Eine vorherige telefonische Terminvergabe ist unter Tel.: (06101) 546060 – innerhalb der Bürozeiten – zwingend erforderlich.

Bei der kostenlosen Aktion gravieren die Polizisten eine Nummer in den Rahmen des Fahrrades oder des E-Scooters. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung, einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Gefährt seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Entwendete und / oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Die Codierungen findet im Innenhof der Polizeistation Bad Vilbel, Riedweg 1, statt.

Zur Codieraktion ist zu beachten:

Anmeldung ist zwingend erforderlich.

Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.

Personalausweis ist mitzubringen.

Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / eine Rechnung

vorgezeigt werden.

vorgezeigt werden. E-Bike Besitzer werden gebeten den Schlüssel für den Akku

mitzubringen.

mitzubringen. Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Butzbach: Streit eskaliert / Diensthund stellt Angreifer –

Ein Streit in einem Bistro in der Weiseler Straße löste am frühen Sonntagmorgen einen Polizeieinsatz aus. Gegen 02.00 Uhr meldeten Gäste einen handgreiflichen Streit zwischen einem Mitarbeiter und einem Gast. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 33-jährige Gast sich nicht an das gegen ihn bestehende Hausverbot halten wollte. Er griff den 31-jährigen Mitarbeiter an und würgte ihn im Verlauf der Auseinandersetzung. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Lokal. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung des kurzzeitig bewusstlosen 31-Jährigen und brachte ihn in eine Klinik. Der in Butzbach lebende Mann trug leichte Verletzungen davon. Streifen der Butzbacher Polizei fahndeten nach dem Angreifer. Wenig später konnten sie ihn in der Innenstadt stellen. Da er den Aufforderungen sich festnehmen zu lassen nicht nachkam, setzten Polizisten einen Diensthund gegen ihn ein. Hierbei biss der Hund einmal zu. Die Verletzungen des 33-jährigen Butzbachers versorgte die Besatzung eines Rettungswagens, anschließend ging es zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Sowohl der Angreifer, als auch sein Opfer waren alkoholisiert. Im Anschluss an seine ärztliche Versorgung, ging es für den Täter ins Gewahrsam der Polizeistation Butzbach. Auf den 33-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung zu.

Hirzenhain: 47-Jähriger blockiert Wahllokal –

Das Wahllokal im Bürgerhaus in der Karl-Birx-Straße rückte am Sonntagmorgen in den Fokus eines 47-Jährigen. Gegen 07.10 Uhr erreichte die Büdinger Polizei der Hinweis, dass ein Mann mit einem Pkw und mehreren Warnbaken den Zugang zu dem Wahllokal blockierte. Von der Streife angesprochen erklärte der Hirzenhainer, dass er entschlossen sei mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern zu wollen, dass jemand das Wahllokal betritt. Die Beweggründe ließ der sehr aggressiv auftretende Mann offen. Nach mehreren Aufforderungen seine Blockade aufzugeben, überwältigten Polizisten den 47-Jährigen, der sich mit einem Regenschirm wehrte. Zudem trat und schlug er nach den Ordnungshütern. Bei dem Versuch einem Polizisten einen Kopfstoß zu versetzen, verletzte er diesen am Jochbein. Im Gerangel griff er mehrfach vergeblich in Richtung der Pistole eines Kollegen und versuchte einem Polizisten in den Schritt zu greifen. Drei Polizisten erlitten leichte Verletzungen, die im Büdinger Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Alle drei konnten ihren Dienst fortsetzen. Der 47-Jährige wurde einem Arzt einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt, der dessen zwangsweise Einweisung anordnete. Wegen der Blockade öffnete das Wahllokal gegen 08.20 Uhr. Die Büdinger Polizei ermittelt nun wegen Wahlbehinderung, Nötigung, Bedrohung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 47-jährigen Hirzenhainer.

Büdingen: Einbrecher überrascht –

Mit dem Schrecken kamen die Anwohner eines Einfamilienhauses in der Friedrich-Fendt-Straße davon. Am Samstagmorgen, gegen 04.00 Uhr schreckten sie nach einem lauten Schlag aus dem Schlaf. Im Flur stand eine dunkel gekleidete Person, die diesen mit einer Taschenlampe ausleuchtete. Sofort floh der Unbekannte aus dem Haus. Wie er sich Zutritt zu dem Haus verschaffte hatte, konnte bisher nicht geklärt werden. Der Einbrecher war ca. 170 cm groß, hatte kurze, nach vorne gegelte Haare und war insgesamt dunkel gekleidet. Zeugen, die den Täter am frühen Samstagmorgen in der Friedrich-Fendt-Straße beobachteten oder sonst Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Nidda: In Elektroshop eingestiegen –

Auf Beute aus einem auf Haushaltsgeräte und Elektroinstallation spezialisierten Betrieb hatten es Einbrecher am Wochenende abgesehen. Über ein Fenster verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und suchten nach Wertsachen. Offensichtlich machten sie keine Beute und ließen Aufbruchschäden in Höhe von rund 1.500 Euro zurück. Zeugen, die die Täter am Sonntagmorgen, zwischen 06.00 Uhr und 06.20 Uhr an dem Gelände beobachteten, werden gebeten unter Tel.: (06042) 96480 die Ermittler der Polizeistation in Büdingen zu informieren.

Echzell: Wohnungseinbruch –

Im Zeitraum der letzten zwei Wochen brachen Unbekannte in ein Haus in der Hauptstraße ein. Wann genau die Einbrecher in das Haus einstiegen, ist nicht bekannt. Sie schlugen die Scheibe eines Fensters ein und kletterten ins Haus. Dort suchten sie in Schränken und Kommoden nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers machten die Unbekannten keine Beute. Die Reparatur des Fensters wird etwa 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Butzbach: Postverteilerzentrum Ziel von Dieben –

Auf Beute aus einem DHL-Verteilerzentrum hatten es Diebe in der Otto-Hahn-Straße abgesehen. Im Zeitraum von Samstagabend, gegen 20.00 Uhr und Sonntagvormittag, gegen 11.45 Uhr hebelten die Täter an einem Fenster sowie an einer Tür. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe nicht in das Gebäude eindrangen. Die Höhe der Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation in Butzbach unter Tel.: (06033) 40730.

Friedberg: Friedberger schlägt Räuber in die Flucht –

Das resolute Auftreten eines 64-Jährigen verhinderte wohlmöglich, dass er Opfer eines Raubes wurde. Der Friedberger war am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr zu Fuß im Schützenrain unterwegs. Etwa in Höhe der Schule stellten sich ihm zwei junge Männer mit Fahrrädern in den Weg. Sie bedrängten ihn und forderten die Herausgabe von Bargeld. Der Friedberger stieß einen der Täter weg und ergriff die Flucht. Beide Männer waren nach Einschätzung des Opfers zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer war etwa 175 cm groß, von westasiatischem Aussehen, hatte kurze schwarze Haare, einen Oberlippenbart und trug ein weißes Sweat-Shirt und eine lange Hose. Er fuhr ein silbergraues Mountainbike ohne Beleuchtung und Schutzbleche. Sein Komplize war mit 170 cm etwas kleiner, hatte ein rundes Gesicht und stammt mutmaßlich aus dem osteuropäischen Raum. Er sprach mit entsprechendem Akzent, hatten braune Haare, ebenfalls einen Oberlippenbart und trug ein dunkles, vermutlich grünes, Shirt und lange Hosen. Er war mit einem dunklen Mountainbike ohne Beleuchtung und Schutzbleche unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den versuchten Überfall am Sonntagabend an der Augustiner Schule beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der beiden Männer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Diebe im Bowlingcenter –

Am Samstagmorgen lösten Einbrecher den Alarm des Bowling-Centers in der Dieselstraße aus. Gegen 02.32 Uhr hebelten sie an der Eingangstür und drangen ein. Direkt nach der Alarmierung löste der Sicherheitsdienst des Objektes die Vernebelungsanlage aus. Die drei Einbrecher waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und trugen Kapuzenpollover sowie FFP-2 Masken. Aus dem Thekenbereich erbeuteten sie eine geringe Menge an Bargeld. Zeugen, die das Trio am Samstagmorgen am Bowling-Center beobachteten oder denen die drei Männer später auf der Flucht auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizeistation in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel – Massenheim: Einbruch zielt auf Fahrräder –

Der Einbruchmelder eines Fahrradhändlers in der Zeppelinstraße schlug heute in den frühen Morgenstunden Einbrecher in die Flucht. Um 03.12 Uhr montierten die Diebe Zaunelemente des Grundstückes ab und schlugen ein Schaufenster ein. Hierbei lösten sie den Alarm aus. Die Einbrecher flohen ohne Beute und ließen einen Einbruchschaden von rund 500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

Rosbach – Rodheim v.d.H.: Autos durchwühl –

In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich Diebe in Rodheim an Autos zu schaffen. Etwa gegen 01.00 Uhr öffneten die Täter knapp ein Dutzend Pkw und suchten im Inneren nach Wertsachen. In der Danziger Straße und in der Königsberger Straße fielen in diesem Zusammenhang drei oder vier Jugendliche bzw. Heranwachsende auf. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Täter unter anderem die Verschlusssituationen der Fahrzeuge testeten und in den nicht verschlossenen Autos nach Beute suchten. Ihnen fielen unter anderem Bargeld, ein Laptop sowie ein I-Pad in die Hände. Die Tatorte verteilen sich auf mehrere Straßen: neben den bereits aufgeführten Danziger und Königsberger Straße, traf es Autobesitzer aus dem Wässerigter Weg, der Stürzelheimer Straße, der Straße „Im Seelhof“, der Breslauer Straße, der Garten-, Haupt-, Chemnitzer und Königsberger Straße.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat die Täter am Samstagmorgen, gegen 01.00 Uhr beobachtet?

Wer kann weitere Angaben zu den drei oder vier Jugendlichen bzw.

Heranwachsenden machen, die in diesem Zusammenhang auffielen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.