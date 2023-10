Laubach: Schwer verletztes Kind – Zeugen gesucht

Mit dem Verdacht auf schwere Kopfverletzungen brachten Rettungskräfte einen 8-jährigen Jungen in ein Krankenhaus. Das Kind war am Samstag (07.10.2023) auf seinem Fahrrad im Bereich der Straße „Am Weinberg“ unterwegs. Gegen 17.35 Uhr kam es zur Kollision mit einem Autofahrer im Einmündungsbereich der Herrenhausgasse. Nach derzeitigen Erkenntnissen flog das Kind aus dem Landkreis Gießen über die Motorhaube und erlitt dabei die schweren Verletzungen. Es trug keinen Fahrradhelm. Der 18-jährige BMW-Fahrer aus dem Landkreis Gießen blieb unverletzt. Durch den Unfall entstand Schaden am Fahrzeug und dem Kinderfahrrad. Der Unfallhergang ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizeistation Grünberg sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 06401 91430.

Gießen: Raub

Im Theaterpark sprach ein Mann einen 38-Jährigen an und bat ihn um eine Zigarette. Nachdem der Mann zustimmte und zusammen mit dem Unbekannten rauchte, kam plötzlich ein zweiter Unbekannter hinzu. Zusammen rissen die Männer am Samstag (07.10.2023) gegen 20.15 Uhr am Rucksack des 38-Jährigen. Dieser wehrte sich, woraufhin die Räuber Reizgas in seine Augen sprühten und zudem auf ihn einschlugen und traten. So gelang es ihnen schließlich, den Rucksack zu rauben.

Anschließend flüchteten die Beiden. Im Rucksack befand sich neben persönlichen Gegenständen u.a. Bargeld. Die Täter beschrieb das Opfer als Nordafrikaner mit schlanker Figur. Einer der Angreifer soll ca. 175 cm, der andere etwas größer gewesen sein. Beide hätten kurze, schwarze Haare, einer hatte zudem krauses Haar.

Der Überfallene erlitt bei der Tat leichte Verletzungen. Rettungskräfte behandelten ihn vor Ort.

Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Gießen: Mehrere Einbrüche

Aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Thielmannweg erbeutete ein Unbekannter Schmuck. Unklar ist bislang, wie der Dieb am Samstag (07.10.2023) zwischen 19.15 Uhr und 22.00 Uhr in die Wohnung gelangen konnte.

Bargeld klaute ein Einbrecher aus einer Apotheke am Kreuzplatz. Gewaltsam drückte er die Glasschiebetüren des Eingangsbereichs auf und gelangte so in den Verkaufsraum. Die Tat ereignete sich am Sonntag (08.10.2023) gegen 03.40 Uhr.

Ein Fenster eines Büroraums schmissen Unbekannte mit einem Gullydeckel ein. So gelangten sie in die Räume einer Boulderhalle im Lehmweg. Sie schlugen am Sonntag (08.10.2023) gegen 03.30 Uhr zu, nahmen nach derzeitigen Erkenntnissen aber nichts mit.

Ein Supermarkt in der Ederstraße war am Sonntag (08.10.2023) gegen 08.05 Uhr das Ziel von Einbrechern. Nachdem sie mit einem Gegenstand die Glastür des Marktes einwarfen, klauten sie Koffer sowie Bargeld aus einer Kasse. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Die Kriminalpolizei sucht zu allen Fällen Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 erbeten.

Lich: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Gartenstraße in Muschenheim brach ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus ein. Irgendwann zwischen Sonntag (24.09.2023), 12.00 Uhr und Freitag (06.10.2023), 21.00 Uhr hebelte er ein Fenster auf. Aus dem Haus in der Gartenstraße erbeutete er u.a. eine Uhr, einen Fotoapparat und Bargeld.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Biebertal: Firmeneinbruch

In der Straße „An der Hardt“ brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in Rodheim-Bieber ein. Dazu brachen sie ein Hoftor auf. Auf dem Gelände beschädigten sie Bewegungsmelder und durchtrennten Stromkabel. Sie hebelten an einer Tür und nutzen einen Gabelstabler der geschädigten Firma, um Kabeltrommeln mit Kupferkabel zu klauen. Der Wert des Kupfers wird auf 75.000 Euro beziffert. Sie schlugen im Zeitraum zwischen Freitag (06.10.2023), 13.00 Uhr bis Montag (09.10.2023), 05.40 Uhr zu.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter 0641 7006-6555.

Gießen: Verdecke von Cabriolets aufgeschlitzt

Gleich mehrere Cabrioletdächer schlitzen Unbekannte im Stadtgebiet auf. Im Schwarzlachweg klauten sie zwischen Samstag (07.10.2023), 20.00 Uhr und Sonntagmorgen, 09.30 Uhr eine Sonnenbrille und Zigarettenfilter aus einem schwarzen Smart.

In der Georg-Schlosser-Straße schnitten sie das Dach eines blauen Fiat auf, klauten jedoch nichts aus dem Auto. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (06.10.2023), 16.00 Uhr und Sonntagmittag, 12.30 Uhr. Aus einem in derselben Straße geparkten, weiß-braunen Fiat klauten Diebe eine Sonnenbrille sowie ein Musikinstrument.

Aus einem Audi A 5 klauten Unbekannte eine Golftasche mit Golfschlägern und ein Lasermessgerät. Auch hier schnitten sie das Dach des Cabrios auf. Das Fahrzeug stand Freitagabend, 19.00 Uhr bis Sonntagmittag, 12.30 Uhr in der Wetzsteinstraße.

In derselben Straße beschädigten die Unbekannten auch noch das Dach eines Mercedes SLK sowie eines Fiat 500, nahmen allerdings aus beiden Autos nichts mit. Die Fahrzeuge parkten zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr und Sonntagmittag, 12.30 Uhr.

In allen Fällen sucht die Polizei Zeugen. Wem ist etwas Verdächtiges im Bereich aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Gießen/A45: Planen aufgeschlitzt

An zwei Anhängern von LKW machten sich Unbekannte in der Nacht von Donnerstagabend (05.10.2023), ca. 18.00 Uhr bis Freitagmorgen, 06.15 Uhr zu schaffen. Sie schlitzen kleine Löcher in die Planen der Sattelauflieger und gelangten so an die Ladung. In einem Fall erbeuteten die Kriminellen am „Maxi Autohof“ in der Rheinfelser Straße über 140 Reifen im Wert von über 7.000 Euro. Dementsprechend gehen die Ermittler davon aus, dass sie diese umluden und mit einem weiteren Fahrzeug abtransportierten.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Gießen: Am Marktplatz entblößt

Am Samstag (07.10.2023) fiel ein 35-jähriger Mann in der Innenstadt auf. Der somalische Asylbewerber habe demnach nicht nur Passanten bepöbelt, sondern auch sein Geschlechtsteil am Marktplatz öffentlich gezeigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr. Eine alarmierte Streife der Polizeistation Gießen Nord traf den alkoholisierten Mann an. Die Polizeibeamten mussten schließlich den Rettungsdienst anfordern, um den Mann aufgrund seiner Alkoholisierung in ein Krankenhaus bringen zu lassen. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Gießen: „Hitlergruß“ gezeigt

Ein 51-Jähriger zeigte in Richtung eines Streifenwagens am Sonntagmittag (08.10.2023) gegen 12.35 Uhr in der Frankfurter Straße mehrfach den „Hitlergruß“. Die Beamten der Polizeistation Gießen Nord nahmen den Mann daraufhin fest und mit zur Dienststelle. Sie leiteten ein Strafverfahren gegen den deutschen Staatsbürger ein.

Gießen: Wahlplakat beschädigt

Einer Streife der Polizeistation Gießen Süd fiel am Sonntagabend (08.10.2023) in der Frankfurter Straße ein Mann auf, der gegen 20.30 Uhr ein Wahlplakat der Partei „Die Linke“ von dem Mast einer Laterne abriss. Der Mann versuchte noch zu fliehen, wurde aber durch die Beamten eingeholt und kontrolliert. Das Plakat wurde leicht beschädigt. Die Beamten entließen den Mann vor Ort und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.