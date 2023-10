Verkehrsunfall mit Rettungswagen; Schaden 6500 Euro

In der Landstraße in Reichensachsen kam es am Montagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw. Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, befuhr gegen 10.50 Uhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Eschwege die Landstraße aus Richtung Eschwege kommend in Richtung Hoheneiche. Kurz vor der Einmündung zur Meiereistraße fuhr ein in Fahrtrichtung Hoheneiche am rechten Fahrbahnrand geparkter Rettungswagen in den fließenden Verkehr ein und wollte im weiteren Verlauf in einem Zug wenden, um in Richtung Eschwege zurückzufahren. Hierbei übersah der aus Wehretal stammende 37-jährige Rettungswagenfahrer offenbar den Pkw der Frau. Diese wich zwar noch ein Stück aus, konnte den Zusammenstoß mit Rettungswagen aber nicht mehr vermeiden. Die Autofahrerin und Rettungswagenfahrer blieben unverletzt. Eine in dem Rettungswagen befindliche Patientin erlitt durch den Zusammenstoß ebenfalls keine Verletzungen. Zwecks Transport dieser Patientin wurde dann noch ein weiterer Rettungswagen angefordert. Das Auto der 25-Jährigen musste später abgeschleppt werden. Die Schäden beziffern sich nach ersten Schätzungen auf 4000 Euro (Pkw) und 2500 Euro (Rettungswagen). Während der Unfallaufnahme und der Abschleppung musste die Landstraße teilweise gesperrt werden.

Hakenkreuze auf Bürogebäude aufgebracht; Polizei sucht Zeugen

An einem Gebäude der Kreisverwaltung am Schloßplatz in Eschwege haben Unbekannte zwei Hakenkreuze und den Schriftzug „Martin war hier“ mittels Farbe auf eine Hauswand aufgebracht. Die Polizei hat daraufhin Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen Freitag 16.00 Uhr und Montag 08.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Diebstahl von Baustelle; Polizei sucht Zeugen

Von der Autobahnbaustelle bei Unhausen „Tunnel Alberberg“ an der B 400 haben Unbekannte eine hochwertige Maschine für Erdbohrungen geklaut. Der Stehlwert wird mit 9000 Euro angegeben. Dazu müssen die Täter zuvor auch ein Baufahrzeug (Bagger) bewegt haben, dessen Schaufelarm zwecks Sicherung auf dem im Erdreich befindlichen Bohrer abgelegt war. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit von Freitag 19.00 Uhr und Montag 06.00 Uhr. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

Heckscheibe eingeschlagen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntag zwischen 22.00 Uhr und 23.30 Uhr bei einem blauen VW Golf die Heckscheibe eingeschlagen. Dadurch entstand ein Schaden von 300 Euro. Der betroffene Pkw war in Eschwege in der Straße „Am Schindeleich“ geparkt. Hinweise an die Polizei Eschwege unter 05651/925-0.

25-Jähriger mit E-Scooter muss sich Blutentnahme unterziehen

Am Sonntagabend haben die Beamten der Polizei Eschwege einen 25-jährigen aus Meinhard auf einem E-Scooter zur Kontrolle angehalten. Der Mann war in der Augustastraße in Eschwege unterwegs und ist den Beamten gegen 23.35 Uhr aufgefallen. Wegen des Verdachts, dass der 25-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, musste sich der Fahrer des E-Scooters einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 25-Jährigen wurden in der Folge Ermittlungen wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln, sowie wegen des Besitzes und Erwerbs von Drogen aufgenommen.

Sachbeschädigung und Beleidigung; Polizei sucht Zeugen

Wegen Sachbeschädigung und Beleidigung hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen gegen einen unbekannten Mann aufgenommen. Dieser soll am Samstagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf dem Vorplatz der Tankstelle in der Reichensächser Straße in Eschwege gegen das Fahrrad einer 41-Jährigen aus Eschwege getreten und die Frau zudem beleidigt haben. Bei dem Vorfall entstand an dem Rad ein Schaden von 50 Euro. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei Eschwege.

Wildunfall

Bei einem Wildunfall am Sonntagabend gegen 20.35 Uhr auf der A 44 zwischen Waldkappel und Hessisch Lichtenau entstand ein Schaden von 3500 Euro am Auto eines 47-Jährigen aus Söhrewald. Der Mann hatte ca. 50 Meter vor dem Hopfenbergtunnel einen Fuchs erfasst, der dabei tödlich verletzt wurde.

Einbruch in Gartenhütte; Polizei sucht Zeugen

Der Besitzer einer Gartenhütte in der Flurgemarkung „Vor dem Badenstein“ in Witzenhausen hat am Samstagmittag gegen 13.15 Uhr einen Einbruch in seine Hütte festgestellt und diesen daraufhin der Polizei gemeldet. Unbekannte Täter waren hier gewaltsam in die Behausung eingedrungen. Der Sachschaden wird mit 1000 Euro angegeben, dazu kommt noch ein Stehlschaden von 100 Euro, durch geklautes Brennholz. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.