Garagenbrand in Baunatal: Brandursache noch unklar

aunatal (Landkreis Kassel): Am heutigen Montagmorgen wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 9:10 Uhr zu einem Garagenbrand in der Straße „Im Wiesental“ in Baunatal gerufen. Wie die eingesetzten Streifen des Polizeireviers Süd-West berichten, war der Besitzer des massiv gebauten Gebäudes mit drei Garagen und einem angebauten Carport im benachbarten Wohnhaus auf das Feuer aufmerksam geworden. Bei seinem Versuch, Schlimmeres zu verhindern, zog er sich Verbrennungen zu, weshalb Rettungskräfte den 59-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Wegen des Brandes musste die angrenzenden Bahnstrecke für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen der am Brandort eingesetzten Streifen beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen dazu werden nun von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

82-jährige Fußgängerin bei Unfall in Harleshausen verletzt: Polizei sucht Mädchen auf Fahrrad

Kassel-Harleshausen: Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in der Wolfhager Straße in Kassel-Harleshausen ereignet hat, suchen derzeit die Ermittler der Kasseler Polizei. Wie eine bei dem Unfall verletzte 82-jährige Frau aus Kassel den aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West schilderte, war sie gegen 16:50 Uhr gemeinsam mit einer Freundin zu Fuß stadtauswärts auf dem Gehweg rechtsseitig der Wolfhager Straße unterwegs. Plötzlich soll von hinten ein Mädchen auf einem Fahrrad gekommen sein, das die Fußgängerin auf dem Bürgersteig in Höhe des Bahnhofs Harleshausen offenbar rechts überholen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen der 82-Jährigen und der Radfahrerin, die beide zu Boden stürzten. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen an beiden Beinen, dem Handgelenk und am Nacken. Unmittelbar nach dem Unfall kam der mutmaßliche Bruder des Mädchens zur Unfallstelle zurück, der mit einem Fahrrad vorausgefahren war. Er gab an, dass er volljährig sei und nannte der 82-Jährigen im folgenden Gespräch seinen Namen, die Anschrift und seine Telefonnummer, woraufhin die Seniorin und ihre Freundin ihren Weg fortsetzten. Am Samstag stellte die Kasselerin fest, dass die Handynummer nicht vergeben ist und meldete den Unfall bei der Polizei. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen ergaben, dass es sich offenbar auch bei dem angegebenen Namen und der Adresse um falsche Angaben handelte. Das Mädchen auf dem Fahrrad soll etwa acht Jahre alt, ca. 1,30 Meter groß und blond gewesen sein.

Wer den Ermittlern der Kasseler Polizei Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Sexuelle Belästigung im Zug – Bundespolizei sucht Zeugen

Opfer einer sexuellen Belästigung wurde Sonntagabend (8.10. / 7

Uhr) eine 24-jährige Frau im Regionalexpress 4150 auf der Fahrt von Treysa in

Richtung Kassel-Wilhelmshöhe. Ein 45-jähriger Mann soll der 24-Jährigen ohne

ihre Zustimmung in den Schritt gefasst haben. Durch einen im Zug befindlichen

Bundespolizisten konnte der Mann vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich

zudem heraus, dass er kurz zuvor einer 25-jährigen Bahnreisenden das Smartphone

entwendet haben soll. Nach Halt im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe wurde er den

Beamten der Bundespolizeiinspektion Kassel übergeben. Die

Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren gegen den 45-Jährigen eingeleitet.

Nach Abschluss der Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer dieser Tat wurde, wird

gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu

melden.

Aufmerksamer Passant verhilft Polizei zu schneller Festnahme von Fahrraddieb

Kassel-Mitte: „Der richtige Riecher“ eines aufmerksamen Passanten hat einer Streife des Polizeireviers Mitte am gestrigen Sonntagabend in der Kasseler Innenstadt zur schnellen Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs verholfen. Der Zeuge aus Kassel war um 19:45 Uhr durch die Obere Königsstraße gelaufen, als er auf den Mann aufmerksam wurde, der sich vor dem Rathaus an einem angeschlossenen Mountainbike zu schaffen machte. Beherzt sprach er den Verdächtigen auf sein Treiben an, worauf dieser entgegnete, das betreffende Fahrrad gehöre ihm. Da er der Behauptung des Mannes keinen Glauben schenkte, alarmierte der Zeuge sofort die Polizei und behielt den mutmaßlichen Dieb im Blick. So klickten nur wenige Augenblicke später noch an Ort und Stelle die Handschellen für den 45-jährigen Tatverdächtigen, der bereits das Gehäuse des Fahrradschlosses geknackt hatte. Unmittelbar nach der Festnahme kam schließlich der tatsächliche Eigentümer des Mountainbikes auf die Streife zu. Dank des aufmerksamen Zeugen konnte er sein Fahrrad direkt wieder in Empfang nehmen. Der festgenommene 45-Jährige aus dem Landkreis Alzey-Worms muss sich nun wegen versuchten Fahrraddiebstahls verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden von der „BAO Mars“, die zur gezielten Bekämpfung von Deliktsbereichen wie dem Fahrraddiebstahl bei der Kasseler Polizei gegründet wurde, geführt.

Autofahrer bei Unfall auf A 44 tödlich verletzt: Polizei sucht Zeugen

A 44/ Warburg: Am Samstagabend kam es auf der A 44 zwischen den Anschlussstellen Warburg und Breuna zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem der 72-jährige Autofahrer schwer verletzt wurde. Am gestrigen Sonntag erreichte die Polizei schließlich die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der Mann aus Paderborn infolge seiner erheblichen Verletzungen verstorben ist. Die mit den weiteren Ermittlungen zu dem Unfall betrauten Ermittler der Polizeiautobahnstation Baunatal suchen nun zusätzlich zu den bisher bekannten Verkehrsteilnehmern nach weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Hergang machen können.

Wie die Autobahnpolizisten berichten, ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 20:10 Uhr. Der 72-Jährige war am Steuer eines Ford auf der A 44 in Richtung Kassel unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen war der Wagen kurz hinter der Anschlussstelle Warburg nach einem Überholvorgang auf den rechten Fahrstreifen gezogen und steuerte auf das Heck eines vorausfahrenden Lkw-Anhängers zu. Anschließend soll der Ford-Fahrer nach links gelenkt haben, woraufhin die rechte Front des Pkw mit der linken Seite des Anhängers zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto, touchierte eine Betonschutzwand und kam mittig beider Fahrstreifen auf dem Dach zum Liegen. Der 72-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Kasseler Krankenhaus gebracht, wo er infolge der schweren Verletzungen verstarb. Der 67-jährige Lkw-Fahrer aus Dresden blieb unverletzt. An dem Ford war ein Totalschaden von ca. 10.000 Euro entstanden. Mit weiteren rund 10.000 Euro schlagen die Schäden an dem Lkw-Anhänger und der Betonschutzwand zu Buche. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A 44 bis etwa 23:45 Uhr voll gesperrt werden, wodurch es zu Stau und Verkehrsbehinderungen kam.