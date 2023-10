Jugendlicher bedroht Reisenden mit Schlagstock!

Ludwigsau-Friedlos – Für einen Einsatz der Bundespolizei in der Cantus

24245, auf der Fahrt von Bebra in Richtung Ludwigsau-Friedlos, sorgte

Samstagabend (7.10. / 21:05 Uhr) ein 16-jähriger Jugendlicher. Ein 29-jähriger

Bahnreisender soll den 16-Jährigen sowie seinen 17-jährigen Begleiter während

der Zugfahrt aufgefordert haben, das Rauchen zu unterlassen. Daraufhin soll der

16-Jährige den 29-Jährigen mit einem Schlagstock bedroht haben. Der 29-jährige

Geschädigte wählte deshalb umgehend den Notruf. Bei Halt am Haltepunkt

Ludwigsau-Friedlos sollen die beiden Jugendlichen aus dem Zug in unbekannte

Richtung geflüchtet sein. Jedoch vergaß der 16-Jährige sein Smartphone auf

seinem Sitzplatz. Eine Streife des Bundespolizeireviers Fulda konnte den

16-Jährigen telefonisch kontaktieren. Kurze Zeit später wurden die beiden

Jugendlichen im Revier Fulda vorstellig. Den Tatvorwurf stritten beide

Jugendlichen vehement ab.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren u.a. wegen Bedrohung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer sachdienliche Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten,

sich unter der Tel.-Nr. 0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Verkehrskontrollen der osthessischen Polizei – Schwerpunkt: „Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“

Fulda. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Andere. Um diese Unfallgefahr zu bekämpfen, kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeistationen Fulda und Hilders am vergangenen Samstagabend (07.10.) im Bereich der Marberzeller Straße und der Bardostraße.

Insgesamt wurden hierbei rund 90 Fahrzeugführende in Augenschein genommen. Bei drei Personen bestand der Verdacht des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Außerdem wurde ein Fahrzeugführer angehalten, der ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Sichtbarkeit der Kontrollen, verdeutlichten die Beamtinnen und Beamten den Verkehrsteilnehmenden in vielen Gesprächen die Risiken von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Die meisten zeigten Verständnis und befürworteten die durchgeführten Kontrollen.

Allein im vergangenen Jahr ereigneten sich rund 250 Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auf den osthessischen Straßen – das ist alle anderthalb Tage ein Unfall, davon mehr als jeder Dritte mit einem Personenschaden. Doch neben der Gefahr von Unfällen, kann das Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss auch weitere weitreichende Folgen für die Betroffenen haben: Von Geldbuße, Punkten in Flensburg, dem zeitweisen oder dauerhaften Verlust des Führerscheins, einem drohenden Strafverfahren, bis hin zu Schadensersatzansprüchen oder der Zahlung von Schmerzensgeld – die Konsequenzen sind vielfältig. Sogar der Verlust des Arbeitsplatzes kann bei einem Fehlverhalten drohen.

Die osthessische Polizei wird auch weiterhin einen Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen zum Thema „Alkohol und Drogen“ in allen drei Landkreisen legen, um somit die Verkehrssicherheit zu steigern.

Alleinunfall

Hohenroda. Am Donnerstag (05.10.), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Buttlar die Buttlarstraße aus Richtung Mansbach kommend in Richtung Wenigentaft. In Höhe der Hausnummer 36, im dortigen Kurvenbereich, kam der Fahrer nach aktuellem Kenntnisstand aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß mit der Fahrzeugfront gegen einen dort befindlichen Steinklotz und kam dann auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Drei weitere Mitinsassen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Zusammenstoß

Schenklengsfeld. Am Sonntag (08.10.), gegen 10:35 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula die Konroder Straße aus Fahrtrichtung Schenklengsfeld kommend in Richtung Wüstfeld. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus Eiterfeld befuhr zeitgleich die Straße in entgegengesetzter Richtung. Im Bereich einer Rechtskurve geriet die 19-jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklaren Gründen ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug und anschließend mit einer Grundstücksmauer zusammen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtschaden von rund 25.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Unfall mit lebensbedrohlich verletzter Person – Zeugen gesucht

Neuenstein. Am Sonntag (08.10.), gegen kurz vor 22 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Alheim die L3153 aus Aua kommend in Richtung Mühlbach. Nach momentanen Erkenntnissen lag ein 39-jähriger Fußgänger aus Polen zu diesem Zeitpunkt aus noch unerklärlichen Gründen samt einem mitgeführten Fahrrad auf der Landstraße, auf dem Fahrstreifen des 24-jährigen Pkw-Fahrers. Dieser erkannte die auf der Fahrbahn liegenden Person vermutlich zu spät und konnte einen Zusammenstoß trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr vermeiden. Bei der Kollision zog sich der 39-Jährige lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum verbracht. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 1.200 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, insbesondere warum der Mann auf der Fahrbahn lag, werden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Auffahrunfall

Lauterbach. Am Freitag (06.10.), gegen 11 Uhr, befuhr eine 68-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Suzuki SX4 die Vogelsbergstraße von Blitzenrod herkommend in Richtung Innenstadt. Verkehrsbedingt musste sie ihr Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 58-jährige Fahrerin erkannte dies und bremste ihren Mini Cooper ebenfalls bis zum Stillstand ab. Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin, welche sich mit ihrem Opel Astra hinter dem Mini befand, erkannte die Situation jedoch vermutlich zu spät und fuhr auf den Mini auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mini in der Folge noch auf den Suzuki geschoben. Da die 58-jährige Fahrerin über Schmerzen klagte, wurde sie in Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Gesamtsachschaden von circa 10.500 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Freiensteinau. Am Samstag (07.10.), gegen 21:15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Mokka die Kreisstraße von Oberreichenbach herkommend in Richtung Radmühl. Kurz vor dem Ortseingang von Radmühl verlor der 22-jährige, im Bereich einer Linkskurve, aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug der Pkw sich mehrfach und kam auf einem Parkplatz auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer schwer. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum eingeliefert. Seine beiden 18-jährigen Mitfahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Auch sie wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Sonntag (08.10.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Suzuki Ignis die Altebergstraße in Richtung Hahnenteichstraße. Im Kreuzungsbereich der Altebergstraße / Hahnenteichstraße / Adolf-Stöpler-Straße stieß er aus noch unklarer Ursache mit dem VW Passat eines 39-jährigen Pkw-Fahrers, welcher nach momentanen Kenntnissen die Adolf-Stöpler-Straße in Richtung Hahnenteichstraße befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben beide Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 6.500 Euro.

E-Scooter gestohlen

Alsfeld. Aus einem Vorgarten in der Wallgasse stahlen Unbekannte am Samstag (07.10.), zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr, zwei E-Scooter des Herstellers Ninebot mit den Kennzeichen 877 PIG und 221 VBZ aus dem Jahr 2023. Die beiden Elektrokleinstfahrzeuge haben einen Gesamtwert von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

I-Pad unterschlagen

Alsfeld. Am Freitagabend (06.10.) entnahmen Unbekannte unerlaubt ein I-Pad der Marke Apple im Wert von etwa 430 Euro aus einem Rucksack. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte eine 55-jährige Frau aus Alsfeld die Tasche, gegen 19.10 Uhr, an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße vergessen. Ein aufmerksamer Zeuge fand den Rucksack wenig später, gegen 19.30 Uhr, auf und übergab ihn der Polizei. Die Eigentümerin musste in der Folge aber das Fehlen des I-Pads feststellen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schilder mit verfassungswidrigen Texten aufgestellt

Freiensteinau. Mehrere Holzplatten, beschrieben mit verfassungswidrigen Texten, stellten Unbekannte am Sonntag (08.10.) an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Salzbachstraße in Radmühl auf. Diese wurden durch die von aufmerksamen Zeugen hinzugezogenen Polizeibeamten sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Fulda. Von einem Fahrradabstellplatz einer Schule im Pappelweg stahlen Unbekannte am Donnerstag (05.10.), zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr, zwei E-Scooter mit den Versicherungskennzeichen 936 BOV (Hersteller: Ninebot) und 863 WSA (Hersteller: Evercross) im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Nüsttal. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Freitag (06.10.) in ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Lindfeld“ einzubrechen. Am angegangenen Kellerfenster entstand lediglich Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wahlplakate beschädigt

Eichenzell. Am Samstagabend (07.10.), gegen 19.30 Uhr, wurde festgestellt, dass Unbekannte Wahlplakate in der Hammelburger Straße im Ortsteil Rothemann mit einem Schriftzug beklebt und dadurch beschädigt hatten. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Keller

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntagmorgen (08.10.), gegen 5.30 Uhr, in den Keller eines Wohnhauses in der Magdeburger Straße ein. Dazu hebelten die Täter ein Fenster auf und stahlen im Anschluss Fahrradhandschuhe aus einem Abstellraum. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Diebstahl aus Opferstock

Flieden. Unbekannte begaben sich ein am Sonntag (08.10.), zwischen 11.30 Uhr und 14.30 Uhr, in ein Kirchengebäude in der Hauptstraße und versuchten erfolglos einen Opferstock aufzuhebeln. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schwerer Verkehrsunfall auf der L 3153 – Pkw erfasst Fahrradfahrer – Fahrradfahrer schwer verletzt

Bad Hersfeld

Neuenstein – Am Sonntag (08.10.2023) kam es gegen 21.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße 3153, zwischen Aua und Mühlbach. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg befuhr mit seinem Pkw BMW 318i die L 3153 aus Richtung Aua kommend in Fahrtrichtung Mühlbach. Zum Unfallzeitpunkt lag eine 39-jährige männliche Person aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn. Ein vorangegangenes Sturzgeschehen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Trotz einer Gefahrenbremsung und eines Ausweichmanövers erfasste der Pkw-Fahrer die auf der Fahrbahn liegende Person und schleifte diese bis zum Stillstand des Fahrzeugs mit. Durch das Unfallgeschehen wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.200 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall in Eiterfeld-Ufhausen mit leichtverletzter Person

Am So., 08.10.23 ereignete sich im Eiterfelder Ortsteil Ufhausen ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 39-jähriger Eiterfelder fuhr mit seinem Pkw vom Klängeweg in die Straße Vor dem Tor. Beim Abbiegevorgang missachtete er die Vorfahrt eines 69-jährigen Eiterfelders. Dessen Pkw stieß im weiteren Verlauf gegen einen Verteilerkasten und kam letztlich an einer landwirtschaftlichen Halle zum Stillstand.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Der 69-jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich ins Hünfelder Krankenhaus eingeliefert.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

Fulda: Am Freitag, den 06.10.2023 ereignete sich in der Edelzeller Straße, in Höhe der Hausnummer 86, in Fulda eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte im Zeitraum zwischen 10:00 und 11:00 Uhr den geparkten Audi eines 22-jährigen und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel des Fahrzeuges. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zum flüchtigen Fahrzeug liegen aktuell keine Hinweise vor.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Tel. 0661/1050 mit der Polizeistation Fulda in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Fulda / Maberzell: Am Donnerstag, den 05.10.2023, gegen 09:57 Uhr ereignete sich auf dem zur Bundesstraße 254 parallel führenden Radweg 4, zwischen Maberzell und Bimbach, ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 62.-jähriger Audi-Fahrer befuhr mit Anhänger verbotenerweise den Radweg von Maberzell kommend in Fahrtrichtung Bimbach. Ein 46.-jähriger Fahrradfahrer befuhr ebernfalls den Radweg in gleicher Fahrtrichtung. Als der Audi-Fahrer an dem Radfahrer vorbeifuhr, wurde der Fahrradfahrer von dem Anhänger leicht touchiert und kam dadurch zu Fall. Hierbei zog sich der Fahrradfahrer leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein Fuldaer Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100,-EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, den 05.10.2023, gegen 15:15 Uhr parkte eine 73-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld im Sanddornweg von einem Parkplatz rückwärts aus. Dabei übersah die Hersfelderin eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Gießen, so dass es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen kam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Sattelzugmaschine und Pkw Bad Hersfeld – Am Freitagmorgen (06.10.2023) befuhr der Fahrzeugführer von einer Sattelzugmaschine aus dem Landkreis Fulda die Bundesstraße 27 aus Hauneck kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 4 wollte der Fahrzeugführer der Sattelzugmaschine den Fahrstreifen wechseln und übersah dabei eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt

16-jähriger Zweiradfahrer wird bei Unfall verletzt Philippsthal – Ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg befuhr am Samstag, den 07.10.2023, gegen 18:45 Uhr die Bundesstraße 62 aus Röhrigshof kommend in Richtung Philippsthal. Eine 49-jährige Pkw-Fahrerin aus Heringen fuhr von der Ulsterstraße auf die Bundesstraße 62 und übersah dabei das vorfahrtsberechtigte Kleinkraftrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der junge Fahrer wurde von seinem Zweirad geschleudert und dabei verletzt. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Unfallort abtransportiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro.

Heringen: Verfolgungsfahrt mit E-Scooter – Festnahme

Am Samstag, wurden seitens der Polizeistation Bad Hersfeld gezielt Zweiradkontrollen im Zuständigkeitsbereich vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurden auch polizeiliche Motorradstreifen eingesetzt. Um 16:15 Uhr fiel einer dieser Streifen in Heringen, Dickesstraße, ein überdimensionierter E-Scooter ohne Kennzeichen mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit auf, dessen Fahrer sich der anstehenden Kontrolle durch Flucht über den Gehweg hinweg entziehen wollte. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Fahrer durch den Polizeibeamten auf Motorrad gestellt und festgenommen worden. Sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge haben eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Im vorliegenden Fall war von einer Geschwindigkeit jenseits der 60 km/h auszugehen. Es stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer aus Heringen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, sein Gefährt nicht versichert ist und der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden haben dürfte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Beim Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Wohnhaus stark beschädigt: Ursache noch unklar

Vogelsbergkreis

Lauterbach. Am Freitagnachmittag (06.10.) kam es in einem Wohnhaus in der Straße „Am Hohmeyer“ im Stadtteil Wernges nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Explosion aus technischer Ursache.

Der Bereich um das Haus ist abgesperrt. Die Feuerwehr ist vor Ort und führt notwendige Arbeiten durch.

Zurzeit ist bekannt, dass drei Personen verletzt wurden. Sie mussten zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser verbracht werden.

Die genauen Umstände sind momentan noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Das Haus wurde stark beschädigt, es besteht Einsturzgefahr. Die Höhe des entstandenen Sachschadens und wann das Objekt betreten werden kann, ist aktuell noch nicht bekannt.

Gestürzter Radfahrer

Fulda. Ein 20-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (05.10.) leicht verletzt. Eine 46-jährige VW-Fahrerin befuhr gegen 8:30 Uhr die Leipziger Straße in nord-östliche Richtung. Nach aktuellem Kenntnisstand hielt sie dort verkehrsbedingt an der rot zeigenden Ampel an der Kreuzung Leipziger Straße/Kurfürstenstraße an. Als die Ampel auf „grün“ schaltete, fuhr die VW-Fahrerin los um nach rechts in die Kurfürstenstraße abzubiegen. Der 20-jährige Radfahrer, welcher den Radschutzstreifen auf der Leipziger Straße in nord-östliche Richtung befuhr, bremste daraufhin sein Fahrrad stark ab. Er kam zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallablauf geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunsicherer Reisebus gestoppt

Hersfeld-Rotenburg. Am Donnerstag (05.10.), gegen 10 Uhr, fiel einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden ein grauer Reisebus aus dem Kreis Bergstraße auf. Der Schwerpunkt des Fahrzeugs hing deutlich erkennbar nach rechts herunter, sodass der Bus an der Tank- und Rastanlage Werratal Süd einer Kontrolle unterzogen wurde.

Der Reisebus selbst war mit zwei Schulklassen aus dem Kreis Groß-Gerau besetzt. Schnell bestätigte sich der Verdacht der Polizeibeamten: Der vollbesetzte Reisebus hing rechts etwa elf Zentimeter tiefer als links. Ein hinzugezogener Sachverständiger erklärte den Bus im Anschluss als verkehrsunsicher, sodass dieser seine weitere Fahrt lediglich unbesetzt in die nächstgelegene Werkstatt antreten durfte. Die Schulklasse setzte ihren Ausflug daraufhin mit anderen Verkehrsmitteln fort.

Gegen den Fahrer und den Halter des Kraftomnibusses wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Beiden drohen Bußgelder im mittleren bis hohen dreistelligem Bereich.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Eine Opel-Corsa-Fahrerin aus Grebenhain parkte ihren weißen Pkw in der Zeit von Mittwoch (04.10.), gegen 9.30 Uhr bis Donnerstag (05.10.), gegen 8 Uhr, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Heinz-Meise-Straße gegenüber eines dortigen Hotels. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in diesem Zeitraum, vermutlich beim Rangieren, den parkenden Pkw an der vorderen rechten Stoßstange. Der Schaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Im Zeitraum vom 26. September, 6.30 Uhr bis zum 29. September, gegen 16 Uhr, parkte ein Wildeckerin ihren braunen Kia-Ceed in der Eisenacher Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparken mit der vorderen oder hinteren Stoßstange die Beifahrertür des geparkten Pkw. Es entstand Schaden von etwa 350 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Hinweise nach sexueller Belästigung erbeten

Bebra. Bereits am Montag (02.10.) kam es gegen 10:45 Uhr in Bebra in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße zu einer Belästigung einer dort wohnhaften Frau. Ein bislang Unbekannter erbat sich Zugang zum Haus. Dabei zeigte er der Geschädigten auf dem von ihm mitgeführten Handy ein Bild mit pornographischem Inhalt. Nachdem dem Mann der Zugang verwehrt wurde, flüchtete er mit einem bislang unbekannten Fahrzeug. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: circa 180 cm groß, Ende 20/Anfang 30 Jahre alt, schlank, dunkler Hautteint und dunkelbraune kurze Haare. Er sprach Hochdeutsch ohne Akzent. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung

Fulda. Am Donnerstag (05.10.) kam es gegen 19 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 30-jähriger Mann aus Fulda wurde von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Der nicht näher beschriebene Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Kurfürstenstraße. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, ihre Hinweise bitte dem Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Snackautomat aufgebrochen

Hünfeld. In der Nacht auf Donnerstag (05.10.) gingen Unbekannte einen Warenautomaten in der Bahnhofstraße an. Nach gewaltsamen Aufbrechen gelangten sie an die Bargeldkassette und entwendeten einen Betrag von mehreren hundert Euro. Am Automaten entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Kindertagesstätten

Petersberg/Eichenzell. In der Nacht auf Donnerstag (05.10) gingen Unbekannte eine Kindertagesstätte in Petersberg in der Straße „Am Heiligengarten“ an. Ebenfalls in der gleichen Nacht wurde ein Kindergarten in der Straße „Stehlhofweg“ im Eichenzeller Ortsteil Lütter Ziel von Einbrechern. In beiden Fällen verschafften sich die Täter Zugang durch ein gewaltsames Öffnen von Fenstern. In den Innenräumen durchsuchten sie Behältnisse und verließen in einem Fall mit einem niedrigen Bargeldbetrag die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich in beiden Fällen im niedrigen dreistelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu richten.

Einbruch in Schule

Fulda. In der Nacht auf Donnerstag (05.10) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Schule in der Straße „Am Kronhof“. Durch Beschädigen einer Fensterscheibe konnten die Täter in das Gebäude eindringen und hier Lebensmittel entwenden. Der dadurch entstandene Schaden in einer geschätzten Höhe von 300EUR steht außer Verhältnis zum geringwertigen Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gewinnspielversprechen – Betrüger ergaunern fünfstelligen Geldbetrag

Alsfeld. Immer wieder gaukeln dreiste Betrüger osthessischen Bürgerinnen und Bürgern am Telefon oder mittels eines Schreibens in der Post vor, dass sie bei einem Gewinnspiel oder im Lotto gewonnen hätten. So erging es nun auch einem lebensälteren Mann aus Alsfeld. Er glaubte den Angaben der Schwindler zunächst und führte mehrere geforderte Transaktionen zur Freischaltung eines angeblichen Gewinns von 80.0000 Euro durch. Wenig später bemerkte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter die sonderbaren Zahlungen und informierte gemeinsam mit dem Rentner die Polizei.

Daher warnt Ihre Polizei:

Jeder freut sich über einen Gewinn, besonders in Form von Bargeld. Aber Vorsicht, es kann sich auch um eine Betrugsmasche handeln, denn Trickbetrug ist vielfältig. Die Gewinnspiele, die Art und die Höhe der Gewinne variieren regelmäßig. Gleichbleibend ist hingegen die Forderung der Betrüger: Vor der Gewinnübergabe sollen die Opfer Gebühren zahlen, an Veranstaltungen zur Versteigerung minderwertiger Waren teilnehmen oder kostenpflichtige Hotlines wählen. Wenn Sie an keinem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben. Zahlen Sie niemals Geld an eine Ihnen unbekannte Person, für eine in Aussicht gestellte Leistung.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin in Eiterfeld

Am Donnerstag (05.10.), gegen 19.25 Uhr befuhr ein 74-jähriger Mann aus Eiterfeld mit seinem Pkw BMW die Reckröder Straße in Eiterfeld und wollte nach links in die Marktstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 16 jährige Frau aus Eiterfeld, die mit ihrem Kraftrad auf der Marktstraße in Richtung Arzell fuhr.

Es kam zur Kollision, in deren Folge die Motorradfahrerin stürzte und sich hierbei leicht verletzte.

Es entstand lediglich ein geringer Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro an dem Motorrad

Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen der Hessischen Polizei und einem PKW mit vier verletzten Personen

Ergänzung zu der OTS-Meldung von 18.53 Uhr in gleicher Sache: Am Donnerstagabend (05.10.) ereignete sich gegen 17.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Bardostraße (B 254) und der Haimbacher Straße (L 3139) ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt vier Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein mit zwei Polizeibeamten besetzter Mercedes Vito Streifenwagen der Polizeistation Fulda die Haimbacher Straße in Fahrtrichtung Langebrückenstraße. Zeitgleich befuhr ein Pkw Jeep Compass, besetzt mit einem 47-jährigen Familienvater und seinem 10-jährigen Sohn aus dem Landkreis Fulda die Bardostraße in Fahrtrichtung Maberzell. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle vier Personen wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Bereich kurzfristig voll gesperrt, so dass eine Rundfunkwarnmeldung veranlasst wurde. Der Sachschaden dürfte circa 35.000 Euro betragen.