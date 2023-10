Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Marco Weller als neuer Leiter der Abteilung Einsatz begrüßt – Offenbach

(fg) Polizeipräsident Daniel Muth begrüßte am Montagmorgen, 9. Oktober 2023, Herrn Marco Weller als neuen Leiter der Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Südosthessen und hieß ihn in Anwesenheit zahlreicher Führungskräfte herzlich willkommen. „Ich freue mich, dass wir mit Herrn Weller eine erfahrene, kompetente und fachlich hochversierte Führungspersönlichkeit in einer wichtigen Schlüsselposition gewinnen konnten“, sagte Muth anlässlich der Übertragung des Amtes an den 51-Jährigen.

In seiner Ansprache hob der Behördenleiter auch die hohe Verantwortung sowie die täglichen Herausforderungen hervor, die mit der Ausübung des Amtes einhergehen. Mit der Leitung der Abteilung Einsatz übernimmt der in Frankfurt wohnhafte Polizeibeamte nicht nur die personalstärkste Abteilung innerhalb des Polizeipräsidiums, er leitet fortan auch die Geschicke der gesamten Schutz- und Kriminalpolizei.

Dass er hierfür bestens gewappnet ist, zeigt ein Blick auf seine polizeiliche Vita:

Marco Weller kennt die Polizeiarbeit und das Einsatzgeschäft von Grund auf und hat bereits zahlreiche polizeiliche Bereiche durchlaufen. Er hat 1991 im mittleren Polizeidienst begonnen, ehe er bereits im Jahr 1992 in die Ausbildung zum gehobenen Polizeidienst gewechselt ist. Nachdem er anschließend für mehrere Jahre im Einsatzgeschäft der Bereitschaftspolizei und der Direktion Sonderdienste des PP Frankfurt tätig war, absolvierte er rund zehn Jahre später (2002 – 2004) das Studium zum höheren Dienst mit anschließender Verwendung im Landespolizeipräsidium und im Hessischen Landeskriminalamt.

Von 2016 bis 2017 sowie von 2022 bis September 2023 war Marco Weller Leiter des Abteilungsstabs Einsatz des Polizeipräsidium Frankfurt am Main. Er hat zuvor den Vorbereitungsstab zur EZB-Eröffnung geleitet und war in dieser Zeit parallel Leiter des 4. Polizeireviers, in dessen Zuständigkeit das Frankfurter Bahnhofsgebiet fällt. Eine herausfordernde Aufgabe, die das hohe Maß an Verantwortungsbewusstsein und seine außergewöhnliche Einsatzbereitschaft widerspiegelt. Des Weiteren ist Marco Weller aus Frankfurt eine hohe Taktung gewöhnt und war in der Vergangenheit für die Vorbereitung und Durchführung vielfältiger Großeinsatzlagen verantwortlich.

„Dies hat ihn – nebst seinen übrigen Stationen im höheren Dienst – in besonderem Maße qualifiziert, die Leitung der Abteilung Einsatz beim Polizeipräsidium Südosthessen in Offenbach zu übernehmen,“ so Polizeipräsident Daniel Muth.

Marco Weller übernimmt das Amt von Abteilungsdirektor Dirk Fornoff, der nunmehr seit über drei Jahren die Abteilungsleitung innehatte und nun in gleicher Funktion zum Polizeipräsidium Südhessen wechselt. „Ich freue mich auf die neue, herausfordernde Aufgabe und auch auf den Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen, der mir sehr wichtig ist“, resümierte der verheiratete Vater zweier Töchter in seiner Begrüßungsrede, in der er gleichzeitig deutlich machte, dass eine konstruktive Zusammenarbeit Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Arbeitsprozess der gesamten Behörde ist.

Für seine neue Tätigkeit wünschten ihm Polizeipräsident Muth, Amtsvorgänger Fornoff sowie ein Vertreter des Personalrates im Namen aller anwesenden Führungskräfte viel Erfolg.

Diebe flohen in dunklem Auto mit MKK-Kennzeichen – Offenbach

(fg) In einem dunklen Auto mit MKK-Kennzeichenschildern flohen Unbekannte am Sonntagabend, nachdem sie zuvor mehrere Werkzeugkisten aus einem im Spessartring (einstellige Hausnummern) geparkten Renault Master entwendet hatten. Gegen 23.30 Uhr schlug das Duo die Seitenscheibe des Sprinters ein, öffnete die Schiebetür und nahm die Werkzeugkisten mit. Anschließend setzten sich die dunkel gekleideten Diebe, einer davon hatte eine korpulente Figur, in ein dunkles Fahrzeug und fuhren davon. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Zeugensuche: Frau zu Boden geschubst – Offenbach

(jm) Die Polizei sucht Zeugen nach einer Körperverletzung, die sich am frühen Freitagmorgen in der Taunusstraße ereignet hat. Gegen 5.30 Uhr war ein 34-jährige Frau aus Offenbach mit ihrem Hund im Bereich Taunusstraße / Bettinastraße unterwegs. Plötzlich wurde sie in Höhe der 60er-Hausnummern aus bislang unbekannten Gründen von einem Unbekannten zu Boden geschubst. Dabei erlitt die Offenbacher unter anderem Schmerzen im Rückenbereich. Anschließend flüchtete der 30 bis 35 Jahre alte und 1,60 Meter große Angreifer über die Taunusstraße in Richtung Hafen. Er hatte kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

Unfallflucht: Radfahrer leicht verletzt – Zeugen gesucht – Offenbach

(jm) Ein Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall am Sonntagabend an der Einmündung Ulmenstraße/Mühlheimer Straße leicht verletzt. Der Verursacher, der Fahrer eines dunklen Wagens, kümmerte sich nicht um den 70-jährigen Mann aus Offenbach und fuhr davon. Nach ersten Erkenntnissen stand der Radfahrer kurz vor 19 Uhr an einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage in der Ulmenstraße. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Radler los und gab nach eigenen Angaben mittels Handzeichen an, dass er nach links in Richtung Offenbach abbiegen wollte. Im Kreuzungsbereich soll der dahinterfahrende Autolenker den Radler überholt, diesen offenbar geschnitten haben und anschließend nach rechts in Richtung Mühlheim abgebogen sein. Der 70-Jährige stürzte daraufhin und erlitt Schürfwunden am Ellbogen sowie am Knie. Noch unklar ist, ob es auch zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Pedelec kam. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um Hinweise zu dem Mann und seinem Fahrzeug unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Einbruch in Lagerhalle – Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Einbrecher erbeuteten am Wochenende aus einer Lagerhalle in der Behringstraße mehrere Kabel und Werkzeug. Zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr, gelangten die Täter auf das Gelände und hebelten das Rolltor zum Gebäude auf. Anschließend flohen sie mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der einstelligen Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Wer sah die beiden Autoknacker? Obertshausen

(jm) Einen geparkten Volkswagen Passat haben zwei Diebe am Sonntagabend in der Münchener Straße versucht zu öffnen. Der Eigentümer hatte die beiden Täter gegen 18.30 Uhr an seinem in Höhe der 10er-Haunummer abgestellten Fahrzeug bemerkt. Daraufhin liefen die beiden Unbekannten in Richtung Leipziger Straße davon. Einer war 1,90 Meter groß und schlank. Er trug eine dunkle Hose, eine blaue Jacke und eine weiße Basecap. Sein Komplize, der einen dunklen Bart hatte und mit einem Fahrrad unterwegs war, stand offenbar Schmiere. Er trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke. Weitere Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

Polizei ermittelt wegen Graffiti an Grundstückswand – Seligenstadt

(fg) Wegen Graffiti-Schmierereien an einer Grundstücksmauer in der Straße „Am Steinheimer Turm“ hat mittlerweile das Staatsschutzkommissariat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr und Freitagnachmittag, 13 Uhr, hinterließen die Unbekannten einen Schriftzug und ein Symbol an der Mauer im Bereich der 20er-Hausnummern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen in Krankenhaus – Seligenstadt

(fg) Mit schweren Verletzungen kam ein verunfallter Motorradfahrer am Samstagnachmittag per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus; insgesamt entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 37 Jahre alter Mann in seiner V-Klasse die Landesstraße 2310 und beabsichtigte nach links in die Aschaffenburger Straße einzufahren. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden Yamaha-Fahrer, sodass es zur Kollision kam. Der 34-Jährige aus Stockstadt stürzte und verletzte sich schwer. Der Motorradfahrer, der zunächst durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt wurde, kam im weiteren Verlauf mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Das Motorrad geriet nach dem Zusammenstoß in Brand, weshalb die Feuerwehr zur Unterstützung alarmiert wurde. Die V-Klasse und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit. Die Unfallstelle musste zeitweise in alle Richtungen gesperrt werden. Nach der Unfallaufnahme stellte die Feuerwehr fest, dass durch den Brand die Fahrbahndecke beschädigt wurde. Aus diesem Grund wurde die zuständige Straßenmeisterei verständigt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, sich auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Treppenstufe beschädigt und abgehauen – Seligenstadt

(jm) Einen Fahrbahnbegrenzungsstein sowie eine Treppenstufe eines Wohnhauses hat ein Unbekannter am Samstagabend in der Straße „Kleine Maingasse“ angefahren und ist anschließend davongefahren. Die Unfallflucht soll sich gegen 20.15 Uhr im Bereich der 20er-Hausnummern ereignet haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Seligenstadt unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Zeugensuche nach Unfall im Kreuzungsbereich – Mühlheim am Main

(fg) Am Samstagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Schillerstraße / Ludwigstraße ein Verkehrsunfall, bei dem insgesamt ein Schaden von rund 11.000 Euro entstand. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Gegen 8.45 Uhr kam es zur Kollision zwischen einem VW, an dessen Steuer ein 50 Jahre alter Hanauer saß und einem Audi. Der VW-Fahrer soll laut Zeugenangaben zunächst an einer rotzeigenden Ampel gewartet haben, ehe der Lenker unvermittelt in den Kreuzungsbereich eingefahren sein soll. Der dahinterstehende Zeuge soll noch einmalig gehupt haben, um den 50-Jährigen auf das Rotlicht hinzuweisen. Der VW-Fahrer nahm den Hinweis wohl nicht wahr, weshalb es letztlich zur Kollision kam. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Hinweise, gerade im Hinblick auf die Ampelschaltung im Kreuzungsbereich, bitte an die Wache der Polizeistation in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0.

Bereich Main-Kinzig

Kripo geht von Brandstiftung aus: Heuballen brannten, zwei Ziegen verendeten – Großkrotzenburg

(fg) Nach einem Brand einer Lagerhalle auf einem umzäunten Grundstück in der Taunusstraße am Sonntagnachmittag geht die Kriminalpolizei in Hanau derzeit von Brandstiftung aus. Der Brand auf dem außerhalb gelegenen Grundstück, welches als Lager für Heurundballen sowie landwirtschaftliche Maschinen und zur Bestallung von Tieren dient, wurde gegen 16.30 Uhr gemeldet. Zunächst soll ein Heurundballen in Brand gesetzt worden sein; das Feuer griff wohl im weiteren Verlauf auf insgesamt 65 Rundballen sowie die dortige Holzüberdachung über. Zwei Ziegen verendeten, zwei Pferde konnten durch Berechtigte gerettet werden. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 10.000 Euro. Ein Zeuge hatte unmittelbar vor der Brandentstehung eine jugendliche Personengruppe in Tatortnähe gesehen. Die Kripo prüft im Rahmen der Brandursachenermittlung einen möglichen Tatzusammenhang und bittet weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Diebe schlugen Fahrzeugscheiben ein – Hanau/Steinheim

(jm) Diebe waren am Wochenende in Steinheim unterwegs und hatten es offenbar auf die Wertgegenstände aus geparkten Fahrzeugen abgesehen. In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr und Sonntag, 17 Uhr, schlugen die Täter an vier Fahrzeugen (VW-Polo, BMW X 1, VW-Passat sowie Peugeot 208), die im Kreuzweg, in der Lessingstraße sowie in der Poststraße geparkt waren, jeweils die Scheibe ein und nahmen Wertsachen mit. Bei dem BMW blieb es wohl bei einem Versuch; es wurden keine Gegenstände entwendet. Die Polizei rät Fahrzeugbesitzern, all ihre Wertgegenstände beim Verlassen ihres Autos mitzunehmen. Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Kripo Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Ermittlungen wegen Bedrohung: 37-Jähriger kam in Fachklinik – Bad Orb/Orb

(fg) Wegen des Verdachts der Bedrohung nahmen Polizeibeamte am Sonntagmorgen einen deutlich unter Alkoholeinfluss stehenden 37-Jährigen in der Obertorstraße in einer dortigen Gaststätte vorläufig fest; letztlich kam der Mann aus Bad Orb in eine Fachklinik. Kurz vor fünf Uhr meldeten sich Zeugen bei der Polizei die angaben, dass es in der Gaststätte zu einem Streit unter Gästen gekommen sei. Der 37-Jährige habe einem anderen Anwesenden mit vorgehaltenem Taschenmesser gedroht. Nachdem ihm das Messer von anderen Gästen abgenommen worden war, habe der Mann die Wirtschaft verlassen und sei gestürzt. Hierbei verletzte er sich am Kopf. Er soll im Anschluss jedoch die Räumlichkeiten erneut betreten haben, um Streit zu entfachen. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung nahm denn Mann kurz darauf vorläufig fest. Zur weiteren medizinischen Untersuchung kam der 37-Jährige in ein Krankenhaus; im Anschluss wurde er in eine Fachklinik gebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung wurden aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06052 9148-0 auf der Wache der Polizeistation in Bad Orb.

Versuchter Raub auf Tankstelle – Rödermark, Ober-Roden

ie Schlagfertigkeit einer 72-jährigen Angestellten verhinderte wohl Schlimmeres. Ein junger Mann betrat am Freitag gegen 21 Uhr eine Tankstelle in der Dieburger Straße. Dieser nahm sich eine Packung Kaugummi und ein Feuerzeug aus den Auslagen und ging damit zu der Verkäuferin an dem Tresen. Hier fragte er noch nach einer Packung Zigaretten. Als auch diese auf der Theke lag, zog er eine schwarze Pistole und sagte: „Gib her!“. Geistesgegenwärtig antwortete die 72-Jährige „Nee!“ und verwies auf einen weiteren Kunden hinter ihm. Der Täter, schnappte sich Kaugummis, Feuerzeug und Zigaretten und ging in Richtung Ausgang. Bevor er den Verkaufsraum verließ, schoss er mit seiner Waffe, bei der es sich offenbar um eine Schreckschusswaffe handelte, in Richtung Decke. Der Räuber hatte eine schlanke Statur und wird als 20 bis 25 Jahre alt sowie 180 bis 185cm groß beschrieben. Bekleidet war er mit einem Kapuzenpulli und trug als Maskierung ein schwarzes Tuch vor dem Mund.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden. Insbesondere der Kunde, der sich zum Tatzeitraum in der Tankstelle aufgehalten hatte, möchte sich bitte umgehend mit der Polizei in Verbindung setzen.

Bereich Main-Kinzig

Ruhiger Beginn des 75. Schelmenmarkts in Gelnhausen

Gut besucht – die Polizei spricht von einer mittleren vierstelligen Besucherzahl – war der erste Veranstaltungstag in Gelnhausen, der von den Einsatzkräften als insgesamt friedlich beschrieben wird. Die Veranstaltung endet am kommenden Montag, um 21 Uhr.