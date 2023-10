Main-Taunus: Die Polizei-News

Schwerverletzter schleppt sich zur Polizei, Limburg, In der Schwarzerde, Samstag, 07.10.2023, 03:25 Uhr

(wie) Ein schwer verletzter Mann hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag nach einer Auseinandersetzung bis zur Polizeistation Limburg geschleppt. Eine Streife entdeckte den 51-Jährigen bei der Rückkehr zur Dienststelle auf dem Gehweg sitzend. Als sich die Beamten nach seinem Befinden erkundigen wollten, bemerkten sie blutende Wunden am Körper und verständigten einen Rettungswagen. Der stark angetrunkene Verletzte konnte kaum Angaben zu seinem Zustand und den Grund dafür machen. Offenbar war er von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen worden. Die Streife konnte den Tatort in der Wohnung des Mannes lokalisieren und anhand der Blut- und Kampfspuren darin verifizieren. Die Besatzung des Rettungswagens brachte den 51-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

In Wohnhaus eingestiegen,

Bad Camberg-Würges, Höhenstraße, Freitag, 06.10.2023, 23:00 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, 08:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag ist die Haustür eines Hauses in Würges aufgebrochen worden. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Höhenstraße hatten am Freitagabend ihre Haustür geschlossen und sich zu Bett begeben. Am nächsten Morgen bemerkten sie dann, dass die Tür plötzlich offenstand und Hebelspuren daran zu finden waren. Offenbar hatte ein Unbekannter die Haustür im Schutze der Dunkelheit gewaltsam geöffnet und war in das Gebäude eingedrungen. Entwendet wurde aber nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Wohnwagen aufgebrochen,

Bad Camberg, Jahnstraße, Sonntag, 08.10.2023, 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(wie) Am Sonntagnachmittag haben Unbekannte einen Wohnwagen in Bad Camberg aufgebrochen. Der oder die Täter nutzten einen unbeobachteten Moment und näherten sich dem Wohnwagen, der auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt worden war. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, stiegen der oder die Unbekannten in den Innenraum ein und suchten darin nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute im Wert von mehreren Tausend Euro, bestehend aus Schmuck und Bargeld, verschwanden der oder die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Aus Residenzmarktstand gestohlen,

Weilburg, Vorstadt, Sonntag, 08.10.2023, 06:00 Uhr bis 06:45 Uhr

(wie) Unbekannte sind am frühen Sonntagmorgen in einen Stand des Weilburger Residenzmarktes eingedrungen und haben Gegenstände daraus gestohlen. Ein 53-jähriger Standbetreiber bemerkte gegen 06:45 Uhr den Diebstahl und verständigte die Polizei. Nach Rücksprache mit dem Sicherheitsdienst war der Stand in der Straße „Vorstadt“ gegen 06:00 Uhr noch unversehrt gewesen. Somit öffneten Unbekannte den Stand in den frühen Morgenstunden und entwendeten daraus Bekleidung, eine leere Kasse und eine Sackkarre. Die Polizei in Weilburg ermittelt und nimmt Hinweise unter 06471/ 9386-0 entgegen.

Mit Messer gedroht,

Bad Camberg, Lahnstraße, Sonntag, 08.10.2023, 01:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Bad Camberg zu einer Auseinandersetzung, bei der mit einem Messer gedroht wurde. Ein 57-Jähriger traf in der Lahnstraße auf eine Gruppe Jugendlicher/ junger Erwachsener. Hierbei kam es offenbar zu einer Meinungsverschiedenheit, bei der Beleidigungen ausgesprochen worden sein sollen und möglicherweise Steine geworfen wurden. Der 57-Jährige soll im Zuge des Streites ein Messer gezogen und damit gedroht haben. Die Polizei trennte die Beteiligten und nahm den Sachverhalt auf. Bei der Überprüfung des 57-Jährigen fanden die Beamten zwei Messer und ein Pfefferspray und stellten die Gegenstände sicher. Die Polizei in Limburg ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

Fallrohr von Haus gestohlen,

Elz, Langgasse, Freitag, 22.09.2023 bis Freitag, 06.10.2023

(wie) Von einem Gebäude in Elz ist in den letzten Wochen ein Fallrohr abmontiert und entwendet worden. Bisher Unbekannte haben sich zu einem Mehrfamilienhaus in der Langgasse begeben und dort ein frisch installiertes Fallrohr von einer Wand abmontiert. Wie dieses schließlich abtransportiert wurde ist unbekannt. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

Haustür beschädigt,

Weilburg, Zevenaarstraße, Sonntag, 08.10.2023, 20:25 Uhr

(wie) In Weilburg ist am Sonntag eine Haustür von einem Unbekannten beschädigt worden. Bewohner eines Einfamilienhauses in der Zevenaarstraße bemerkten am Sonntagabend bei der Rückkehr nach Hause eine Beschädigung an einem großen Glaselement der Eingangstür. Dieses war zuvor noch unbeschädigt gewesen. Wie und womit der Schaden verursacht wurde ist unbekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500 EUR und nimmt Hinweise unter 06471/ 9386-0 entgegen.

ußgänger bei Verkehrsunfall verletzt, Hadamar-Oberweyer, Oberdorfstraße, Samstag, 07.10.2023, 16:00 Uhr

(wie) Am Samstagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Oberweyer ein Fußgänger verletzt worden. Ein 20-Jähriger spielte gegen 16:00 Uhr mit einer weiteren Person auf einem Grundstück in der Oberdorfstraße fangen. Hierbei lief er plötzlich auf die Straße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Eine von links kommende 37-Jährige in einem VW bemerkte den Fußgänger erst, als er bereits auf der Straße war. Der Pkw erfasste den Mann, der auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe stürzte. Hierbei wurde der 20-Jährige verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf 2.000 EUR.

Betrunkener überschlägt sich mit Fahrzeug, Dornburg, Landesstraße 3278, Sonntag, 08.10.2023, 03:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat sich ein betrunkener Autofahrer mit seinem Fahrzeug bei Dornburg überschlagen. Der 53-Jährige war mit einem Honda auf der L 3278 von Niederzeuzheim in Richtung Frickhofen unterwegs. Nach dessen Angaben habe plötzlich ein Reh die Fahrbahn gekreuzt, weshalb der Fahrer das Lenkrad verrissen habe und in den Graben gefahren sei. Dort überschlug sich das Fahrzeug dann, prallte gegen mehrere Äste und blieb schließlich stark beschädigt liegen. Kurz nach dem Unfall kam ein weiterer Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle vorbei und kümmerte sich bis zum Eintreffen der Polizei um den 53-Jährigen. Die Beamten bemerkten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch und führten einen Atemalkoholtest bei dem Fahrer durch. Der Test zeigte einen Wert von über 2,3 Promille an, weshalb der Mann festgenommen wurde. Die Streife nahm den 53-Jährigen mit zum Krankenhaus, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann wieder. Der Sachschaden wird auf 8.500 EUR geschätzt.

Meldungen vom Wochenende

Gaststätteneinbruch,

Hofheim am Taunus, Marxheim, Klarastraße, Freitag, 06.10.2023, 01:00 Uhr bis 12:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte im Hofheimer Stadtteil Marxheim eingebrochen. Dort entwendeten sie Bargeld und ein „Tablet“. Derzeitigen Erkenntnissen folgend hebelten die Einbrecher die Eingangstür der Bar in der Klarastraße zwischen 01:00 Uhr nachts und 12:00 Uhr mittags auf. Im Schankraum schnappten sie sich das Tablet sowie mehrere Hundert Euro Bargeld und flüchteten unerkannt. Der zurückgelassene Sachschaden wird mit 400 Euro beziffert.

Das Einbruchskommissariat in Sulzbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0 entgegengenommen werden.

Autoknacker verursachen fünfstelligen Schaden, Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Nacht zum Samstag, 07.10.2023

(jn)Einen Gesamtschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro haben Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag am Hattersheimer Bahnhof verursacht, indem sie dort zwei BMW knackten und Fahrzeugteile entwendeten. Derzeitigen Erkenntnissen folgend parkten die zwei Fahrzeuge seit Freitagabend auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier wurden sie in der Zeit bis 06:00 Uhr morgens von den Autoknackern entdeckt und gewaltsam geöffnet. In der Folge bauten die Täter unter anderem die Front- und Rückscheinwerfer sowie aus einem Fahrzeug den Airbag aus und flüchteten unerkannt mit der Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06196 / 2073 – 0.

Nach Baustellendiebstahl festgenommen, Eschborn, Niddastraße, Sonntag, 08.10.2023, 01:57 Uhr

(jn)In der Nacht zum Sonntag sind in Eschborn vier Männer festgenommen worden, die im Verdacht stehen, zuvor Werkzeug von einer Baustelle gestohlen zu haben. Gegen 02:00 Uhr waren die Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren in Eschborn kontrolliert worden, da sie sich verdächtig verhalten und Koffer bei sich hatten. Die mitgeführten Gegenstände entpuppten sich im Rahmen der Kontrolle als Stehlgut, welches von einer Baustelle in der Niddastraße entwendet worden war. Anschließend wurde das Quartett zur Polizeistation in Eschborn gebracht, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Gegen die vier wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Pedelecs von Wohnmobil entwendet,

Sulzbach (Taunus), Taunusstraße, Freitag, 06.10.2023, 20:30 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, 07:30 Uhr

(jn)Unbekannte Diebe haben im Tatzeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in Sulzbach zwei Pedelecs im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Beide Zweiräder waren mit Ketten- und Faltschloss gesichert auf dem Fahrradträger eines Wohnmobils gesichert, welches in der Taunusstraße in einer umzäunten Privateinfahrt parkte. Als der Besitzer am Samstagmorgen an sein Fahrzeug trat, musste er feststellen, dass seine beiden Pedelecs verschwunden waren. Diese hatten einen Wert von circa 6.000 Euro.

Hinweise zu der Tat bitte an die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

28-Jähriger sorgt mehrfach für Ärger auf Oktoberfest, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Wildsachsener Straße, Samstag, 07.10.2023, ab 23:25 Uhr

(jn)Auf dem Diedenbergener Oktoberfest ist am Samstag ein 28 Jahre alter Mann aus Idstein mehrfach straffällig geworden. Neben gefährlicher Körperverletzung wird nun unter anderem auch wegen sexueller Belästigung gegen ihn ermittelt. Zunächst war der Idsteiner mit mehreren Personen in Streit geraten und habe dabei, Zeugenaussagen zufolge, einer 41-jährigen Frau einen Bierkrug an den Kopf geworfen. Glücklicherweise wurde die Geschädigte nicht ernsthaft verletzt. Als er daraufhin von der Security aus dem Zelt in der Wildsachsener Straße gebracht wurde, setzte sich der Tatverdächtige körperlich zur Wehr. Letztlich wurde er gefesselt und später der hinzugerufenen Polizei übergeben. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme meldete sich eine 23-Jährige bei den Polizisten und gab an, kurz zuvor von demselben Mann sexuell belästigt worden zu sein. Er habe sie unsittlich berührt und im Anschluss sowohl sie als auch ihre Freundin beleidigt. Der Delinquent wurde daraufhin zur Wache gebracht, wo ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen und weitere polizeiliche Maßnahmen durchgeführt wurden.

Einbruch in Pizzeria / Eiscafé | Rheingaustraße, Hofheim am Taunus | Freitag, 06.10.2023, 21:50 Uhr – Samstag, 07.10.2023, 09:45 Uhr |

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist innerhalb weniger Wochen zum wiederholten Male in eine Marxheimer Pizzeria eingebrochen worden.

Hierbei wurde die Eingangstür des Lokals aufgebrochen, im Gebäude selbst wurden montierte Spielautomaten sowie eine Thekenschublade gewaltsam geöffnet. Der entstandene Sachschaden wurde auf 250 Euro geschätzt, ersten Ermittlungen zufolge wurden etwa 2.000 Euro Bargeld erbeutet. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

ie Regionale Kriminalinspektion in Sulzbach erbittet Zeugen, sich telefonisch unter der Rufnummer 06196 20730 zu melden.

Einbruch in Vereinsheim und Lagercontainer | Am Sportplatz, Schwalbach am Taunus | Samstag, 07.10.2023, 01:30 – 15:30 Uhr |

Mutmaßlich in der Nacht zum Samstag sind in Schwalbach an selbiger Anschrift sowohl das Vereinsheim eines Musikclubs sowie Lagercontainer und Spinde eines Fußballvereins aufgebrochen worden.

Hierbei erklommen unbekannte Täter zunächst ein 3m hohes Vordach, hebelten ein Fenster zum Treppenhaus auf und scheiterten sodann am gewaltsamen Öffnen der Eingangstür des im ersten Stock gelegenen Vereinsheims. Über ein weiteres aufgehebeltes Fenster gelang jedoch der Einstieg in die Räumlichkeiten des Rockclubs. Im Inneren wurden Plakate beschädigt, etwa 100 Euro aus einer Spendenbox sowie ein Dutzend Flaschen Spirituosen entwendet.

Der als Lager genutzte Container eines Fußballvereins wurde an der Örtlichkeit aufgehebelt. Einzelne im Innern aufgestellte Spinde wurden gewaltsam geöffnet und durch unbekannte Täter offensichtlich durchsucht. Beim Diebesgut aus dem Container handelte es sich um Fußbälle in Ballnetzen sowie um Lebensmittel, der Warenwert hierbei wurde auf etwa 150 Euro taxiert. In der Summe entstand bei beiden Taten ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu den Einbrüchen nehmen sowohl die Regionale Kriminalinspektion in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 20730 als auch die Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr und | Hattersheimer Straße, Kriftel | Sonntag, 08.10.2023, 00:50 Uhr|

Mithilfe eines Zeugenhinweises konnte eine Streife der Polizeistation Hofheim in Kriftel eine Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr aufklären.

Ersten Ermittlungen zufolge führte ein 30-jähriger Tatverdächtiger aus Wiesbaden seinen Transporter auf der B40 in der Gemarkung Hattersheim und der A66 in der Gemarkung Kriftel mit einer auffälligen Fahrweise. Dabei soll er unter anderem Schlangenlinien gefahren und anderen Verkehrsteilnehmern dicht aufgefahren sein. Kurz darauf konnten Fahrer und Fahrzeug durch eine Streifenbesatzung in der Hattersheimer Straße in Kriftel angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Der beschuldigte Fahrer, der gerade einen beschädigten Fahrzeugreifen wechselte, stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Hierbei wurde ein Wert über 1 Promille festgestellt. Der Fahrer wurde für eine Blutprobe zur Polizeistation Hofheim verbracht, sein Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Zeugen und mögliche Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790 zu melden.

Kletterunfall, Lorsbacher Wand, Hofheim-Lorsbach, 07.10.2023, 14:35 Uhr

Hofheim

(jk)Am Samstagnachmittag stürzte ein 34-jähriger Kletterer aus Freiburg an der Lorsbacher Wand ab. Dieser war mit einem Begleiter in der Wand unterwegs, welcher ihn sicherte. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste sich ein Felsbrocken aus der Wand, so dass der Kletterer abrutschte, ins Seil fiel und mit dem Kopf gegen den Felsen prallte. Hierbei zog er sich Verletzungen am Kopf zu, welche schwer, aber nicht lebensbedrohlich waren. Weitere anwesende Kletterer ließen ihn auf einen Felsvorsprung ab und kümmerten sich um eine Erstversorgung. Durch die Höhenrettung der Feuerwehr konnte er schließlich aus der Felswand geborgen und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der Anzahl der Rettungskräfte und deren Fahrzeuge musste die L3011 für ca. 1 1/2 Stunden, zwischen Hofheim-Lorsbach und Eppstein, komplett gesperrt werden.

Bei Unfall leicht verletzt, Bad Soden a. Ts, B8/Altenhainer Straße, Freitag, 06.10.2023, 18:57 Uhr

(jk)Eine 49-jährige Frau aus Schwalbach wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Fahrer befuhr mit seinem Toyota die B8 aus Königstein kommend und beabsichtigte in die Altenhainer Straße abzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, geriet auf die dortige Verkehrsinsel und stieß gegen ein Verkehrsschild. Die Beifahrerin wurde hierbei verletzt. Zudem entstand Sachschaden am Fahrzeug und dem Verkehrsschild.

Alkoholisiert gefahren, Hofheim, K787, Samstag, 07.10.2023, 01:10 Uhr

(jk)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein VW Golf angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte bei dem 20-Jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Daher wurde auf der Polizeistation Hofheim eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.