Wiesbaden: Die Polizei-News

48-Jährige angegriffen und beraubt,

Wiesbaden, Luisenplatz, 07.10.2023, 06.10 Uhr,

(pl)Eine 48-jährige Frau wurde am Samstagmorgen auf dem Luisenplatz angegriffen

und beraubt. Nach Angaben der Geschädigten sei sie gegen 06.10 Uhr von einem

Mann und einer Frau angegriffen worden. Das Pärchen habe sie geschlagen sowie

getreten und ihr Bargeld entwendet. Unmittelbar im Anschluss sei sie dann noch

von drei weiteren Männer attackiert worden. Die 48-Jährige wurde leicht

verletzt. Die Angreiferin wurde als ca. 1,65 Meter groß, sehr dünn und blond

beschrieben. Ihr Begleiter sei ca. 1,80 Meter groß gewesen. Zu den drei weiteren

Angreifern liegen keine näheren Beschreibungen vor. Mögliche Zeuginnen oder

Zeugen des Vorfalls sowie Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden gebeten,

sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in

Verbindung zu setzen.

16-Jähriger attackiert,

Wiesbaden, Mauritiusplatz, 08.10.2023, 20.10 Uhr,

(pl)Auf dem Mauritiusplatz wurde am Sonntagabend ein 16-jähriger Jugendlicher

von zwei Männern attackiert. Nach Angaben des Geschädigten sei er zunächst von

einem der Angreifer mit einem Reizstoffsprühgerät und im weiteren Verlauf von

dem Komplizen mit einem Messer angegriffen worden. Der 16-Jährige wurde von dem

Reizstoff nicht getroffen und bei dem Messerangriff nicht verletzt. Die beiden

Täter sollen etwa 25 Jahre alt gewesen sein und ein „südländisches

Erscheinungsbild“ gehabt haben. Einer sei dünn und ca. 1,70 Meter groß gewesen.

Der andere wurde mit einer kräftigen Statur, etwa 1,75-1,80 Meter groß, einem

„Boxerhaarschnitt“ und einem langen Vollbart beschrieben. Hinweise nimmt das

Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Auf dem Parkplatz nach dem Weg gefragt – Trickdiebe erbeuten Handtasche,

Wiesbaden-Delkenheim, Lange Seegewann, 08.10.2023, 14.30 Uhr,

(pl)Am Sonntagnachmittag ist eine Seniorin in Delkenheim auf dem Parkplatz des

Golfplatzes Trickdieben aufgesessen. Die Geschädigte hatte gegen 14.30 Uhr

gerade geparkt, als sie von einem Mann angesprochen und nach dem Weg ins nächste

Krankenhaus gefragt worden ist. Diese Ablenkung nutzte ein Komplize und

entwendete die im Fahrzeug liegende Handtasche der Frau. Die Geschädigte konnte

noch sehen, wie das Duo mit noch einer weiteren Person in einem silbernen

Fahrzeug davonfuhr. Der Mann, der die Seniorin ablenkte, sei etwa 40 Jahre alt,

ca. 1,75 Meter groß sowie unrasiert gewesen und habe eine normale Statur gehabt.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240

entgegen.

Einbrecher übers Wochenende zugange,

Wiesbaden, 07.10.2023 bis 08.10.2023,

(pl)In Wiesbaden waren zwischen Samstag und Sonntag Einbrecher zugange. Am

Samstagmorgen machte sich ein 48-jähriger Mann gegen 08.00 Uhr an der Tür eines

Geschäftes in der Moritzstraße zu schaffen und wurde auf frischer Tat von

Polizeikräften angetroffen. Er muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs in

einem Ermittlungsverfahren verantworten. In der Deponiestraße wurde am

Samstagabend gegen 18.10 Uhr ein Werksgelände von zwei Einbrechern heimgesucht.

Die beiden Täter wurden jedoch von einem Arbeiter gestört und ergriffen

daraufhin die Flucht. Das Duo soll schwarze kurze Haare gehabt sowie dunkle

Arbeitskleidung getragen haben und mit einem silbernen Pkw geflüchtet sein. Am

Sonntagnachmittag wurde ein Wohnungseinbruch im Nerotal festgestellt. Unbekannte

hatten sich zwischen Donnerstagmorgen und Sonntagnachmittag über den Balkon

Zugang zur Wohnung verschafft und anschließend hochwertige Schmuckstücke sowie

Goldmünzen entwendet. In einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße war ein

Einbrecher am Sonntag gegen 18.00 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Eingangstür

in eine Wohnung eingedrungen und wurde hier jedoch von dem anwesenden Bewohner

überrascht, so dass er unverrichteter Dinge die Flucht ergriff. Eine

Beschreibung des Einbrechers liegt nicht vor. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt

die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brennender Rollator,

Wiesbaden, Nordstrander Straße, 09.10.2023, 01.00 Uhr,

(pl)In der Nordstrander Straße brannte in der Nacht zum Montag ein abgestellter

Rollator. Der Brand wurde gegen 01.00 Uhr festgestellt und von der Feuerwehr

gelöscht. Durch das Feuer wurden umliegende Büsche angesengt. Die Wiesbadener

Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Reizgas durch Unbekannten in Aufzug gesprüht, Wiesbaden,

Castellumstraße, Freitag, 06.10.2023, 16:00 Uhr

(Sc) Durch einen Unbekannten wurde am Freitag gegen 16.00 Uhr in einem Aufzug

eines Mehrfamilienhauses in der Castellumstraße Reizgas versprüht. Danach

stiegen 6 Personen in den Aufzug ein und erlitten starke Atemwegreizungen. Die

durch das Reizgas verletzten Personen konnten nach einer Behandlung im

Rettungswagen vor Ort entlassen werden. Die Castellumstraße war während des

Einsatzes für den Individualverkehr gesperrt. Das 2. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 2240 entgegen.

Diebstahl aus Kraftfahrzeug mit hohem Stehlschaden, Wiesbaden,

Viktoria-Luise-Straße, Freitag 06.10.2023 von 12:35 Uhr bis 15:15 Uhr

(Sc) Unbekannte haben am Freitag im Zeitraum zwischen 12.35 und 15.15 Uhr aus

einem geparkten und verschlossenen Kraftfahrzeug in der Viktoria-Luise-Straße

eine Tasche entwendet. Dabei erbeuteten sie einen größeren Geldbetrag und ein

iPad sowie verschiedene weitere Gegenstände. Der Stehlschaden liegt bei ca. 2600

Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Diebstahl von E-Scooter am Sportpark, Wiesbaden, Stegerwaldstraße 57

(dortiges Sportgelände), Freitag, 06.10.2023 von 17:30 Uhr bis 19:45 Uhr

(Sc) Ein 14-Jähriger Fußballspieler fuhr am Freitag gegen 17.30 Uhr mit seinem

E-Scooter zum Fußballtraining im Sportpark in der Stegerwaldstraße. Er schloss

seinen E-Scooter am Fahrradständer an. Nach dem Fußballtraining stellte er gegen

19.45 Uhr den Diebstahl des E-Scooters fest. Das 5. Polizeirevier hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 –

2540 entgegen.

Unbekannter zündet Mülleimer an,

Wiesbaden, Reisinger Anlage, Freitag, 06.10.2023, 23:45 Uhr

(Sc) Am späten Freitagabend gegen 23.45 Uhr wurde ein öffentlicher Mülleimer in

der Reisinger Anlage angezündet, welcher daraufhin lichterloh brannte. Durch die

Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden an

der Mülltonne. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 – 2140 entgegen.

17-jähriger ausgeraubt,

Wiesbaden, Langgasse, Samstag, 07.10.2023 um 00:00 Uhr

(Sc) Ein 17-jährige Jugendlicher wurde am Samstag gegen 00.00 Uhr in der

Langgasse von drei ihm unbekannten Personen angesprochen. Nachdem ihn eine der

männlichen Personen in das Gesicht schlug und nach ihm trat, forderten sie von

ihm einen Geldbetrag. Nachdem er Geld ausgehändigt hatte, wurde erneut unter

Androhung von weiteren Schlägen Geld gefordert. Nach erneuter Zahlung ließen die

Täter von ihm ab und flüchteten in Richtung Coulinstraße. Der Haupttäter wurde

als männlich, ca. 1,90 Meter groß, 18-20 Jahre alt, schlanke Statur und mit

mitteleuropäischer Erscheinung beschrieben. Er trug eine pinke Weste, ein

schwarzes Basecap und eine Umhängetasche. Die weiteren Täter wurden als

männlich, ca. 1,70 Meter groß, 18-20 Jahre alt bekleidet mit babyblauem Pullover

und schwarzer Weste und männlich, ca. 1,60 – 1,70 Meter groß, 18-20 Jahre alt

und bekleidet mit grauer Flies-Jacke beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 –

0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss, Wiesbaden, New-York-Straße,

Samstag, 07.10.2023, 00:35 Uhr

(Sc) Eine 26-jährige Frau aus Niedernhausen befuhr am Samstag gegen 00.35 Uhr

mit ihrem VW Beetle die New-York-Straße in Richtung Bierstadt. Im

Baustellenbereich auf der New-York-Straße kam die 26-jährige nach links von der

Fahrbahn ab und fuhr in die Baustellenbegrenzung hinein. So stehend wurde sie

von einem Zeugen festgestellt. Die 26-jährige flüchtete von der Unfallstelle,

bevor die Polizei eintreffen konnte und wurde durch den Zeugen verfolgt. Wenig

später konnte sie durch eine Polizeistreife angetroffen werden. Bei einem

Atemalkoholtest wurde bei der 26-jährigen ein Wert von 1,89 Promille

festgestellt. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war stark beschädigt und

aufgrund der stark beschädigten Frontscheibe und eines platten Reifens nur noch

bedingt fahrbereit. Durch die Wucht des Aufpralls auf die

Baustellen-Sicherungseinrichtung wurden Teile auf die andere Straßenseite

geschleudert, wo ein weiterer Unfallbeteiligter über die Trümmer fuhr und sich

hierbei sein Fahrzeug beschädigte. Der 26-jährigen Fahrzeugführerin wurde eine

Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen sie wurde

ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im

Straßenverkehr eingeleitet.

35-Jähriger in Kastel ausgeraubt,

Wiesbaden, Wiesbadener Straße, Samstag, 07.10.2023, 02:50 Uhr

(Sc) Ein 35-jähriger Wiesbadener wurde am Samstag gegen 02.50 Uhr in der

Wiesbadener Straße in Kastel von zwei unbekannten Männern angegriffen. Nachdem

er von einer Person in das Gesicht geschlagen wurde, forderte der andere die

Herausgabe des mitgeführten Geldes. Nach Übergabe eines höheren Geldbetrages

flüchteten die Männer in Richtung des Otto-Suhr-Rings. Beide Personen wurden als

35-40 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, mit Drei-Tage-Bart und schwarz gekleidet

beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Unfallflucht mit Personenschaden in Mainz-Kostheim, Wiesbaden, Hochheimer

Straße, Samstag 07.10.2023, 04:00 Uhr

(Sc) Ein 35-jähriger Mann aus Mainz-Kastel befand sich am Samstag gegen 04.00

Uhr als Fußgänger auf einem Tankstellengelände in der Hochheimer Straße in

Mainz-Kostheim, als ein schwarzer BMW mit Darmstädter Kennzeichen über das

Tankstellengelände und mit einem Reifen gegen das rechte Bein des Mannes fuhr.

Hierbei wurde der Fußgänger verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt

werden. Der BMW entfernte sich von der Unfallstelle. Der Regionale

Verkehrsdienst sucht Zeugen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Brandstiftung an Mülltonne eines Mehrfamilienhauses, Wiesbaden, Dotzheimer

Straße, Samstag, 07.10.2023, 06:10 Uhr

(Sc) Durch unbekannte Täter wurde am Samstag gegen 06.10 Uhr eine

Papiermülltonne im Innenhof des Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße

entzündet. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, so dass es zu keinem Übergreifen

des Brandes auf das Gebäude kam. Durch das Entzünden der Papier-Mülltonne wurde

diese beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345 – 0 entgegen.

Bedrohung mit Messer

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Samstag, 07.10.2023, 22.50 Uhr

(akl) Ein 19 Jahre alter Wiesbadener wurde am Samstagabend gegen 22.50 Uhr von

zwei männlichen Personen in der Bahnhofstraße provokant angesprochen. Ein junger

Mann holte schließlich ein Springmesser hervor und bedrohte ihn damit. Die

Person sei etwa 16-17 Jahre alt und etwa 190 cm groß gewesen, von schlanker

Statur und mit blonden Haaren mit Mittelscheitel. Er sei mit einem blauen

Trainingsanzug bekleidet gewesen und habe eine schwarze Umhängetasche getragen.

Die zweite Person konnte nicht beschrieben werden.

Haustür hält Einbrechern Stand,

Wiesbaden, Adelheidstraße, Freitag, 06.10.2023, 23:45 Uhr bis 07.10.2023, 00:30

Uhr

(thi) Die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses hat in der Nacht zum Samstag

einem Einbruchsversuch standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die

Tür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, versuchten die Täter ebenfalls erfolglos

ein Fenster aufzuhebeln. Anschließend haben die Unbekannten unverrichteter Dinge

die Flucht ergriffen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der

Rufnummer 0611 / 345 0 Hinweise entgegen. 12. Erst bespuckt und dann getreten,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Sonntag, 01:00 Uhr,

(thi) Ein 66-jähriger Wiesbadener wurde in der Nacht zum Sonntag in einem

Linienbus zuerst bespuckt und beleidigt. Anschließend wurde er geschlagen und am

Boden liegend getreten.

Der Wiesbadener war mit einem Linienbus in der Dotzheimer Straße unterwegs,

sprach da eine Personengruppe von circa 8 Personen an und ermahnte diese zur

Ruhe. Die Personengruppe beleidigte und bespuckte daraufhin den 66-Jährigen. Dem

nicht genug, schlugen die Unbekannten den Senior zu Boden und traten auf ihn

ein. Anschließend flüchteten sie. Ein Täter konnte als dunkelhäutig, 1,80 Meter

groß, circa 20 bis 25 Jahre, schwarz gekrauste nackenlange Haare und von

schlanker Statur beschrieben werden. Er wäre mit einem weißen Hemd und weiße

Hose bekleidet gewesen. Eine weitere Täterin konnte dunkelhäutig, 1,70 Meter

groß, circa 20 bis 25 Jahre und von schlanker Statur beschrieben werden. Sie

soll mit einem braunen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Geparktes Fahrzeug gerät in Brand – Verdacht der

Brandstiftung, Geisenheim-Johannisberg, Grund, Montag, 09.10.2023, 01:35 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag brannte in Johannisberg ein Fahrzeug. Die

Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung. Gegen 01:35 Uhr wurden

Feuerwehr und Polizei in die Straße „Grund“ in Johannisberg gerufen, da dort ein

abgestellter Pkw brenne. Vor Ort gelang es der Feuerwehr den tatsächlich

brennenden Mercedes Vito zu löschen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge,

setzte eine unbekannte Person das Fahrzeug in Brand und verursachte so einen

Sachschaden von knapp 7.500 Euro.

Hinweise zur Tat werden von der zuständigen Kriminalpolizei in Wiesbaden unter

der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

Auseinandersetzung am Rande einer Kerb, Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Samstag,

07.10.2023, 02:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag wurde ein Mann am Rande einer Kerb in

Taunusstein-Hahn von einer Gruppe angegriffen und verletzt. Gegen 02:45 Uhr

wurde die Polizei zu der besagten Veranstaltung im Bürgerhaus in der Aarstraße

gerufen, da ein junger Mann von mehreren Männern geschlagen und getreten worden

sei. Vor Ort trafen die Beamten neben dem 22 Jahre alten Geschädigten aus

Taunusstein auch zwei Zeugen an. Diese berichteten, dass der Taunussteiner zuvor

auf der Veranstaltung mit einer Gruppe von vier Personen in Streit geraten und

von dieser verbal angegangen sei. Daraufhin habe sich der Konflikt vor das

Bürgerhaus verlagert, wo der 22-Jährige von der Gruppe geschlagen und am Boden

liegend getreten worden sei. Als die Zeugen dazwischen schritten, sei die

Gruppierung in Richtung der Scheidertalstraße geflüchtet. Als die eingesetzten

Polizisten anschließend mit dem Geschädigten Kontakt aufnahmen, reagierte dieser

unkooperativ und begann Umherstehende zu provozieren. Aus diesem Grund wurde ihm

im Anschluss an die Anzeigenaufnahme ein Platzverweis für das Festgelände

ausgebrochen.

Drei der vier jungen Männer konnten beschrieben werden. Einer sei mit einer

schwarzen Daunenjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen. Ein weiterer

habe schwarze, lockige Haare gehabt und soll eine schwarze Jacke der Marke

„Wellensteyn“ mit weißem Fellkragen, ein weißes T-Shirt und eine helle Jeans

getragen haben. Der dritte Mann habe einen Bart gehabt und war mit einer

dunkelgrünen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen. Alle drei Person

sollen laut den Zeugen ein „südländisches Erscheinungsbild“ gehabt haben.

Weitere Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter

der Rufnummer (06124) 7078-0 bei der Polizei in Bad Schwalbach zu melden.

Fahrer stößt mit Tankstellenschild zusammen und verletzt sich, Bundesstraße

42, Eltville-Hattenheim, Freitag, 06.10.2023, 22:20 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend ist ein Fahrzeugführer bei Eltville-Hattenheim von

der Bundesstraße 42 abgekommen und auf einem Tankstellengelände verunfallt. Der

Mann verletzte sich dabei schwer. Gegen 22:20 Uhr befuhr der 26 Jahre alte Mann

aus Geisenheim mit seiner Mercedes A-Klasse die Bundesstraße von Wiesbaden nach

Rüdesheim. Auf Höhe der Einfahrt zu einer Tankstelle kam das Fahrzeug von der

Fahrbahn ab und stieß auf dem Gelände gegen ein Tankstellenschild. Bei diesem

Zusammenstoß verletzte sich der 26-Jährige und musste in ein Krankenhaus

gebracht werden. Der Mercedes wurde vom Tankstellengelände abgeschleppt. Der

Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt.

Weißes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht, Aarbergen-Michelbach, Brühlstraße,

Freitag, 06.10.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 07.10.2023, 08:30 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht, die sich zwischen

Freitagnachmittag und Samstagmorgen in Michelbach ereignet hat, nach einem

weißen Fahrzeug samt entsprechendem Fahrer beziehungsweise Fahrerin. Am

Samstagmorgen musste ein Mann aus Michelbach feststellen, dass sein in der

Brühlstraße geparkter blauer Skoda Kodiaq in der Nacht zuvor angefahren worden

war. Dieser wies mehrere Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Eine

unbekannte Person war offenbar mit ihrem Fahrzeug die Brühlstraße

entlanggefahren und hatte dabei den Skoda gestreift. Ohne den erforderlichen

Pflichten nachzukommen, war der- oder diejenige jedoch einfach weitergefahren.

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro. Spuren am Unfallort

deuten auf ein weißes Verursacherfahrzeug, möglicherweise der Marke Peugeot,

hin.

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124)

7078-0.

Bad Schwalbach – Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Motorradfahrer

L 3033, Wisperstraße, Sonntag, 08.10.23, ca. 14:55 Uhr

Am Sonntagnachmittag befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus Taunusstein die

Wisperstraße L3033 aus Richtung Bad Schwalbach in Richtung Lorch. Ca. 400 Meter

vor der Laukenmühle kam diesem aus Richtung Lorch ein weißer Pkw entgegen,

welcher im Kurvenbereich die Fahrbahn schnitt, so dass der Motorradfahrer

ausweichen musste, auf einen unbefestigten Seitenstreifen fuhr und zu Boden

stürzte. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus verbracht werden. Der Pkw-Fahrer/-in fuhr weiter in Richtung Bad

Schwalbach, ohne sich nach dem Motorradfahrer zu erkundigen. Zu dem flüchtigen

Pkw ist lediglich die Farbe Weiß bekannt und das es sich nicht um einen SUV

handeln soll. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können,

werden gebeten, sich bei der Polizei in Rüdesheim unter der Telefonnummer

06722-9112-0 zu melden.

Meldungen vom Wochenende

Laptop aus Auto gestohlen

Niedernhausen, Ulmenstraße, 06.10.2023 – 20:00 Uhr bis 07.10.2023 – 12:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag auf Samstag aus einem

weißen Ford in der Ulmenstraße in Niedernhausen ein Firmennotebook und

entfernten sich unerkannt vom Tatort. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise dazu

geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Idstein unter der

Telefonnummer 06126 / 93940 zu melden.

E-Bike gestohlen

Hünstetten- Görsroth, An der Rehwiese, 07.10.2023 22:00 Uhr bis 08.10.2023 07:00

Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike der

Marke KTM im Wert von ca. 2000 Euro. Das E-Bike befand sich in der Garage eines

Einfamilienhauses und war zusätzlich mit einem Schloss am Hinterrad gesichert.

Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter der Telefonnummer 06126 9394-0

entgegen.

Mit Drogen in der Tasche zur Polizeistation gelaufen

Idstein, Gerichtsstraße, 06.10.2023 – 17:40 Uhr

Am Freitagnachmittag erschien ein junger Mann auf der Polizeistation in Idstein

und bat um Hilfe in einer zivilrechtlichen Angelegenheit. Im Rahmen der

Sachverhaltsaufnahme kam eine kleine Tüte Marihuana zum Vorschein. Er gab an die

Drogen in Frankfurt gekauft und am Vorabend auch konsumiert zu haben. Auf die

Sachverhaltsaufnahme der zivilrechtlichen Angelegenheit folgte dann eine Anzeige

gegen den jungen Mann wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr Bad Schwalbach,

Bahnhofstraße, 07.10.2023 – 22:27

Am späten Samstagabend kam es in Bad Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht,

bei der ein weißer PKW einen Roller angefahren haben soll. Der PKW soll sich

unmittelbar nach dem Verkehrsunfall von der Unfallstelle entfernt haben. Beim

Eintreffen der Polizei, flüchtete dann auch der Rollerfahrer. Er konnte jedoch

nach kurzer Zeit eingeholt und gestoppt werden. Bei ihm wurde eine

Atemalkoholkonzentration von mehr als 2 Promille festgestellt. Er wurde zur

Polizeistation mitgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls die Hinweise zu dem weißen PKW geben können,

werden gebeten sich mit der Polizeistation in Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer 06124 / 70780 in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht bei Aldi

Idstein, Richard-Klinger-Straße, 07.10.2023 08:00 – 08:35 Uhr

Am Samstag, den 07.10.2023 kam es in Zeit zwischen 08:00 – 08:35 Uhr zu einer

Verkehrsunfallflucht auf dem Aldi Süd Parkplatz in der Richard-Klinger-Straße 2

in Idstein. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim

Parkvorgang den braunen Ford des Geschädigten und entfernte sich unerkannt vom

Unfallort. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der

Polizeistation in Idstein unter der Telefonnummer 06126 / 93940 zu melden.