Bergstrasse

Lampertheim: Mehrere Hakenkreuz-Schmierereien im Stadtpark/Zeugenaufruf der Polizei

Lampertheim – Nachdem die Ordnungshüter am Sonntagmittag (08.10.), gegen

13.00 Uhr, die Mitteilung von Zeugen erhielten, dass es im Stadtpark im Bereich

der Martin-Kärcher-Straße zu mehreren Schmierereien mittels Kreide an

verschiedenen Örtlichkeiten im Park, unter anderem an einer Tischtennisplatte,

auf einem Fußweg und an einem Denkmal kam, sucht die Polizei nach Hinweisgebern.

Die Unbekannten hinterließen mit der weißen Kreide rund 20 spiegelverkehrte

Hakenkreuze und suchten im Anschluss das Weite. Die Schmierereien wurden

entfernt.

In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Zeugen, die verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Die Beamtinnen und Beamten des polizeilichen

Staatsschutzes des Polizeipräsidiums Südhessen ermitteln wegen des Verwendens

von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und nehmen sachdienliche

Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Pfungstadt: Einbrüche in Wohnhäuser / Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt – Im Zeitraum von Freitag (06.10), 20 Uhr, bis Samstag (07.10),

14 Uhr, hatten es Kriminelle auf die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der

Mühlstraße abgesehen. Auf bisher nicht geklärte Weise verschafften sich die

unbekannten Täter Zugang zu dem Gebäude und dortige Kellerabteile. Sie

erbeuteten zwei Fahrräder in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro, ehe sie

unbemerkt flüchteten. Das Fachkommissariat 21/22 der Darmstädter Kriminalpolizei

hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des

Diebstahls übernommen und sucht Zeugen.

In einem weiteren Fall drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag

(01.10) bis Freitag (06.10) gewaltsam in eine Doppelhaushälfte „An der

Pfeffermühle“ ein. In Abwesenheit der Bewohner entwendeten sie nach Durchsuchung

der Wohnräume Bargeld und konnten anschließend unerkannt flüchten. Zu den

genannten Fällen werden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0

entgegengenommen.

Heppenheim: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo sucht Zeugen

Heppenheim – Zwei Einbrüche in Wohnhäuser wurden der Polizei in der Nacht

zum Sonntag (08.10.) angezeigt.

Über die Terrasse verschafften sich Kriminelle vermutlich zwischen 17.45 und

00.05 Uhr Zugang in ein Wohnhaus im Tulpenweg. Abgesehen hatten es die

ungebetenen Besucher auf Geld und Schmuck.

Zudem wurde in der Zeit zwischen 17.45 und 0.55 Uhr über die Terrassentür in ein

Wohnhaus im Krokusweg eingebrochen. Die Täter durchsuchten anschließend mehrere

Räumlichkeiten und erbeuteten auch hier Geld und Schmuck.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an

die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer

06252/7060.

Viernheim: Zwei Motorroller im Visier Krimineller

Viernheim – Zwei Roller gerieten in den zurückliegenden Tagen in das

Visier von Dieben. Beide motorisierten Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt der Taten

vor Wohnhäusern abgestellt. In der Zeit zwischen Freitagabend (06.10.) und

Sonntagnachmittag (08.10.) entwendeten die Kriminellen einen schwarzen

Yamaha-Motorroller mit dem Kennzeichen 205 JFU in der Adolf-Damaschke-Straße und

in der Nacht zum Sonntag (08.10.) hatten sich die Unbekannten in der Holzstraße

an einem schwarzen Roller der Marke Piaggio mit dem Kennzeichen 900 TVN zu

schaffen gemacht.

Das Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim-Viernheim hat die weiteren

Ermittlungen übernommen und nimmt alle Hinweise zu den Unbekannten unter der

Rufnummer 06206/9440-0 entgegen. Derzeit können die ermittelnden Beamtinnen und

Beamten einen möglichen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Lampertheim: zwei Gartenhütten und ein Wohnwagen ausgebrannt

Lampertheim – In der Nacht von Freitag auf Samstag (06./07.10.) gegen

02:30 Uhr meldete eine Anwohnerin der Rettungsleitstelle Bergstraße den Brand

einer Gartenhütte auf einem Gartengrundstück südlich von Lampertheim. Die

Einsatzkräfte der Feuerwehren Lampertheim und Hüttenfeld konnten den Brand

zweier Gartenhütten und eines Wohnwagens schnell löschen. Die Hütten und der

Wohnwagen sind durch das Feuer völlig zerstört worden. Wie der Brand entstanden

ist, ist bislang unklar. Angaben zur Schadenshöhe können von hiesiger Seite

aktuell nicht gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen am Montag durch

die Brandermittler der Kripo Heppenheim. Hinweise bitte an die Polizei

Lampertheim unter 06206-94400.

Darmstadt

Darmstadt: Rabiate Ladendiebe / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt – Am Samstag, den 07.10.2023, kam es gegen 20:30 Uhr in einem

Supermarkt am Ludwigsplatz zu einem Diebstahl.

Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten diverse Waren und versuchten im

Anschluss den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen. Nach jetzigem Stand versuchte

ein Mitarbeiter die Tatverdächtigen beim Verlassen des Ladens zu hindern.

Daraufhin versprühte einer der Täter Reizgas in Richtung des Mitarbeiters.

Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Luisenplatz. Einer der Flüchtigen

wurde als circa 1.70 Meter groß, mit schwarzen, kurzen Haaren beschrieben. Zum

Tatzeitpunkt soll er mit einer schwarzen Jacke und einer grauen Jogginghose

bekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll circa 30 Jahre alt gewesen sein.

Erkenntnisse zu seiner Kleidung liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht

vor.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise

zu der Identität der beschriebenen Personen geben kann, wird gebeten, sich beim

Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

Darmstadt-Kranichstein: Einbruch in Gaststätte / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Am frühen Freitagmorgen (6.10.) hatte es ein noch unbekannter

Täter auf eine Gaststätte in der Grundstraße abgesehen und Beute gemacht. Ersten

Ermittlungen zufolge verschaffte sich der ungebetene Gast gegen 2.45 Uhr über

ein Fenster Zugang zu den Räumen und ließ dort unter anderem Geld mitgehen. Der

verursachte Schaden beläuft sich derzeit auf mindestens 1000 Euro. Das

Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690

sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Darmstadt – Auf eine Wohnung in der Kasinostraße hatten es noch unbekannte

Täter am Freitag (6.10.) zwischen 9 Uhr und 24 Uhr abgesehen. Nach ersten

Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang und

durchwühlten die Räume. Sie erbeuteten unter anderem eine Uhr. Die Höhe des

Schadens ist derzeit noch nicht beziffert. Das Kommissariat 21/22 ermittelt und

nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Kriminelle erbeuten Gartentor / Polizei sucht Zeugen

Dieburg – Bislang unbekannte Kriminelle entwendeten im Zeitraum zwischen

Mittwoch (4.10.) und Samstag (07.10.) ein Gartentor aus einer Kleingartenanlage

im Schloßgartenweg. Nach jetzigem Ermittlungsstand brachen sie das Gartentor

eines Kleingartens aus der Verankerung und entwendeten dieses auf unbekannte Art

und Weise. Ob ein Fahrzeug zum Abtransport der Beute genutzt wurde, ist zum

aktuellen Zeitpunkt Gegenstand der Ermittlungen. Wer in diesem Zusammenhang

verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, wird gebeten,

sich beim Kommissariat 41 in Dieburg unter der Telefonnummer 06071/9656-0 zu

melden.

Babenhausen: Fahrrad und Werkzeugakkus aus Gartenhütten entwendet / Kriminalpolizei sucht Zeugen

Babenhausen – In der Nacht zum Samstag (06. – 07.10) hatten Kriminelle im

Bereich der Nelkenstraße, des Dinkelwegs und der Ginsterstraße mehrere

Gartenhütten im Visier. Nach aktuellem Stand gelangten sie in insgesamt drei

Hütten und durchsuchten diese. Bei einer weiteren Hütte scheiterten die

Einbrecher. In der Summe erbeuteten sie zwei Werkzeugakkus und ein Fahrrad.

Zudem entstand Sachschaden an den Türen.

n zwei Fällen konnten die Täter bei dem Einbruch beobachtet werden. Demnach

handelte es sich um zwei männliche Personen im Alter von 20 bis 30 Jahren. Die

beiden Männer von normaler Statur waren circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß.

Einer der beiden trug eine schwarze und der andere eine graue Jogginghose. Des

Weiteren trugen sie jeweils einen Kapuzenpullover und ein helles Halstuch. Beide

trugen außerdem schwarze Turnschuhe und Gartenhandschuhe.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Sachdienliche Informationen nimmt das

Kommissariat 41 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06071/9656-0

entgegen.

Alsbach: Nach Beschlagnahme von rund 2,5 Kilogramm Haschisch und circa 14.000 Euro auf der A 5/Polizei sucht wichtigen Zeugen

lsbach – Nachdem die Polizei am vergangenen Montagabend (2.10.) im Rahmen

einer Verkehrskontrolle auf der A 5 rund 2,5 Kilo Haschisch und circa 14.000

Euro beschlagnahmte (wir haben berichtet), suchen die Ermittler des

Kommissariats 34 nun einen wichtigen Zeugen. Zuvor sollen die Insassen nach

bisherigen Erkenntnissen Gegenstände aus dem Auto geworfen haben. Bei einer

Absuche des Grünstreifens beschlagnahmten Polizeibeamte anschließend unter

anderem mehrere Pakete mit insgesamt rund 2,5 Kilogramm Haschisch.

Als das Fahrzeug zum Stehen kam, hielt damals ein weiteres Fahrzeug, vermutlich

ein dunkler Kombi, neben dem Polizeiauto. Der Fahrer des Wagens machte die

Beamten darauf aufmerksam, dass aus dem zu kontrollierenden Fahrzeug eine Tüte

herausgeworfen wurde.

Leider konnten die Ordnungshüter im Rahmen des Einsatzes nicht auch noch die

Personalien des Zeugen erheben und suchen den unbekannten Hinweisgeber nun

dringend zur weiteren Klärung des Sachverhalts. Der Mann wird gebeten, sich beim

Kommissariat 34 der Darmstädter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0

zu melden.

Seeheim-Jugenheim: Graffiti-Schmierereien im Bereich des Gemeindezentrums und der Sandstraße / Kripo sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim – In der Nacht zum Sonntag (07. – 08.10) beschmierten

bislang unbekannte Täter mehrere Objekte im Bereich des Gemeindezentrums und bei

einer Schule in der Nähe der Sandstraße. Unter anderem sprühten sie hierbei ein

Hakenkreuz an eine Hauswand. Sie verursachten einen Sachschaden in bislang nicht

bekannter Höhe.

Zeugen beschrieben drei männliche Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren, die

möglicherweise im Zusammenhang mit den Straftaten stehen. Zwei der Personen

sollen einen dunklen und ein Weiterer einen hellen Kapuzenpulli getragen haben.

Der südhessische Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der

Sachbeschädigung durch Graffiti und der Verwendung von Kennzeichen

verfassungswidriger Organisation übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter

der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Zeugen nach Verkehrsunfällen gesucht

Weiterstadt OT Schneppenhausen – In der Zeit von Freitag, 06.10.2023 23:00

Uhr bis Samstag 07.10.2023, 07:00 Uhr kam es in Weiterstadt OT Schneppenhausen

zu zwei Verkehrsunfällen. Hierbei wurden in der Lessingstraße eine Mercedes

C-Klasse sowie in der Grabenstraße ein Audi A3 erheblich beschädigt, der

Sachschaden wird auf ca. 8000EUR geschätzt. Aufgrund der Unfallschäden muss

davon ausgegangen werden, dass für beide Unfälle der gleiche Verursacher

verantwortlich ist, der sich allerdings unerlaubt von den Unfallorten entfernte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben

können, werden gebeten, sich bei dem 3. Polizeirevier Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-41310 zu melden.

Gross-Gerau

Riedstadt-Goddelau: Einbruch in zwei Firmen

Jeweils über gewaltsam geöffnete Fenster drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (06.10.) und Montagmorgen (09.10.) in die Räumlichkeiten zweier benachbarter Firmen in der Stahlbaustraße ein. Die Kriminellen erbeuteten hierbei Laptops, Werkzeug und Geld. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro.

Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und vermutet, dass diese zwei Taten miteinander zusammenhängen. Diesbezüglich wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Kelsterbach: Nach Fahrraddiebstählen/Polizei nimmt Verdächtige fest

Vier Männer im Alter zwischen 24 und 41 Jahren werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme in der Nacht zum Sonntag (08.10.) wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern verantworten müssen. Dank des Hinweises eines Geschädigten aus dem Gablonzer Weg, der gegen 3.00 Uhr Flexgeräusche vernahm und anschließend bemerkte, dass seine an Fahrradständern vor dem Haus angeschlossenen drei Räder entwendet wurden, konnte die Polizei im Rahmen einer daraufhin sofort eingeleiteten Fahndung in der Rüsselsheimer Straße die vier Verdächtigen antreffen. Die drei Räder sowie ein bislang noch keiner Straftat zuzuordnendes hochwertiges Mountainbike wurde von den Ordnungshütern sichergestellt. Zudem fanden die Kontrolleure bei dem Quartett einen Trennschleifer.

Die Festgenommenen mussten mit zur Polizeiwache. Dort wurden die Ermittlungsverfahren eingeleitet und erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben.

Stockstadt: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Zeit zwischen dem 29. September und Freitagnachmittag (06.10.) hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Die unbekannten Täter drangen gewaltsam ins Innere des Anwesens in der Oberstraße ein. Hier durchsuchten die Kriminellen mehrere Räume nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Geld und Schmuck. Anschließend suchten sie unerkannt das Weite.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/6960 beim Kommissariat 21/22 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rüsselsheim

Am Samstagabend, den 07.10.2023, gegen 00:46 Uhr befuhr ein 19-jähriger Rüsselsheimer mit seinem grauen Opel Astra und drei Mitfahrern den Rugbyring in Fahrtrichtung Rüsselsheim am Main. In Höhe der Berliner Straße fuhr der Fahrer, vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit, auf einen vorausfahrenden VW Golf auf.

Der 23-jährige VW Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung durch den verständigten Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden.

Aufgrund von Zeugenaussagen besteht der Verdacht eines illegalen Kraftfahrzeugrennens.

Neben drei Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Rüsselsheim, als auch der Polizeistation Bischofsheim waren die Feuerwehr Rüsselsheim sowie ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zur Fahrweise des grauen Opel Astra machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 696-0 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Kelsterbach

Am Samstag, den 30.09.2023, gegen 18:00 Uhr ereignete sich in der Mörfelder Straße in 65451 Kelsterbach auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes ein Verkehrsunfall, in Folge dessen der Unfallverursacher, ein grauer Audi A3, von der Unfallstelle flüchtete. Beschädigt wurde ein schwarzer VW an dessen hinteren rechten Stoßstange. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR.

Der Unfallhergang konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Dieser Zeuge hinterließ am Pkw des geschädigten Fahrzeuges eine Benachrichtigung mit dem Kennzeichen des Unfallverursachers.

Die Polizei bittet um Meldung dieses Zeugens, sowie weiterer Unfallzeugen auf der Polizeistation Kelsterbach unter 06107-71 98 0.

Odenwaldkreis

Bad König: Parkscheinautomat aufgebrochen/Zeugen gesucht

Einen Schaden von mehreren hundert Euro verursachten Kriminelle, als sie einen Parkscheinautomaten im Bereich eines Parkplatzes „Am Bahndamm“ auf bislang nicht bekannte Weise aufbrachen. Entdeckt wurde die Tat von Zeugen am späten Freitagabend (06.10.), gegen 23.40 Uhr. Die Täter hatten es wohl auf das Kleingeld im Automaten abgesehen. Ob und was sie letztendlich etwas erbeutet haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Kommissariats 41 der Polizei in Erbach zu melden (06062/9530).

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Michelstadt

Am Samstag (07.10.) kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Landrat-Hoffmann-Straße in Michelstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pritschen LKW der Marke Iveco vorne links beschädigt wurde. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Michelstadt

Am Samstag (07.10.) zwischen 14:30 und 15:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten VW up!, der auf dem Parkplatz des REWE-Centers abgestellt war. Etwa 1000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an dem vorderen Radkasten auf der Fahrerseite beschädigt wurde.