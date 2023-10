Fahrzeugführer betrunken

Martinstein (ots) – Am Sonntag 08.10.2023 gegen 19 Uhr konnte auf der B41 bei Martinstein ein 38 jähriger PKW-Führer mit einem Fahrzeug aus Spanien einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dabei fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf.

Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht, der Wert lag demnach bei 1,91 Promille. Neben einer Blutprobe wurde dem Fahrzeugführer auch der Führerschein entzogen. Er wird nun als Beschuldigter eines Strafverfahrens geführt.

Verkehrsunfall mit anschließender Flucht – Parkplatz Johannisplatz

Bad Sobernheim (ots) – Im Laufe des 08.10.2023 kam es auf dem Johannisplatz in Bad Sobernheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Vermutlich beschädigte der unbekannte Flüchtige beim Ausparken aus einer Parklücke das nebenan parkende Fahrzeug des Geschädigten.

Hinweise bitte an die unten aufgeführte Dienststelle.

Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Dörrebach (ots) – Am Sonntag 08.10.2023 gegen 16:15 Uhr, ereignete sich auf der K 32 bei Dörrebach ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Hierbei befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die K 32 aus Richtung des Naturschutzgebiets „Im Waldwinkel“ kommend in Richtung der Ortslage Dörrebach.

In einer Rechtskurve verlor ein 37-Jähriger ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er stürzte. Infolge der medizinischen Versorgung musste die K 32 kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden, um einem Rettungshubschrauber die Landung zu ermöglichen.

Der 37-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen dürften nach aktuellem Stand jedoch nicht schwerwiegend sein.

Verkehrsunfallflucht – Zeugenaufruf

Bad Sobernheim (ots) – Am Montag 09.10.2023 kam es in der Zeit von 08-16 Uhr in der Korczakstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beschädigte ein Unbekannter beim Ausparken auf dem Parkplatz der Asklepios Klinik den BMW-Mini einer 58-jährigen Frau.

Dabei wurde die hintere Stoßstange beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-156-0 zu melden.