Tötungsdelikt ein Tatverdächtiger festgenommen

Bingen-Büdesheim (ots) – Gegen 12:30 Uhr wurde durch Zeugen eine Auseinandersetzung in Bingen-Büdesheim gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind im Rahmen der Auseinandersetzung eine Person getötet, 2 schwer und 2 Personen leicht verletzt worden.

Vor Ort konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden, der ebenfalls leicht verletzt wurde. Der allein handelnde Tatverdächtige befindet sich zur Zeit im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu dem Tötungsdelikt dauern an. Bei den polizeilichen Maßnahmen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Nieder-Olm (ots) – Am Samstag gegen 14 Uhr kam es in Nieder-Olm an der Kreuzung Pariser Straße/Ingelheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer.

Zunächst warteten beide Verkehrsteilnehmer in den gegenüberliegenden Straßen an der roten Ampel bis diese auf grün umsprang. Als sich der Fahrradfahrer nach dem fast vollendeten Abbiege-Vorgang vor dem Auto befand, fuhr dieses von hinten auf das Rad auf.

Der 56-jährige Mann verletzte sich bei dem folgenden Sturz leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 76-jährigen Autofahrer aus Rheinhessen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Mainz

Bahnhofsviertel Aggressiver Busfahrgast

Mainz – Bahnhofsviertel (ots) – Am Samstag07.10.2023 gegen 09:25 Uhr, wurde die Polizei von einem Busfahrer in die Bahnhofstraße in Mainz gerufen. Dieser hatte über Probleme mit einem Fahrgast geklagt. Der Gast war offenbar eingeschlafen und lies sich nicht aufwecken.

Als die Beamten hinzukamen, wachte der 28-jährige Wiesbadener schließlich auf, wurde aber sofort aggressiv gegenüber den Polizisten. Er weigerte sich, seine Personaldaten anzugeben und beleidigte einen der eingesetzten Beamten.

Nachdem der Mann aus dem Bus geholt werden konnte, sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Beim Transport zum Altstadtrevier versuchte sich der Wiesbadener selbst zu verletzen.

Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt wurde der aggressive Mann letztlich in eine Klinik verbracht. Gegen ihn wird wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Aggressive Person auf Fußballplatz

Mainz – Neustadt (ots) – Am Sonntag gegen 10:30 Uhr meldeten mehrere Personen einen aggressiven Mann der sich in der Goethestraße auf dem dortigen Kunstrasenplatz aufhalten solle. Er würde herumschreien, sich mit anderen Personen anlegen und sich insgesamt auffällig aggressiv verhalten.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, versuchte der 28-jährige Mainzer zu flüchten, konnte jedoch durch mehrere Beamte festgehalten werden. Hierbei wehrte er sich vehement und schrie lautstark.

Da das gesamte Verhalten auf eine psychische Ausnahmesituation schließen ließ, wurde er durch das Ordnungsamt in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Zwei Brände in der Oberstadt

Mainz-Oberstadt (ots) – Am 07.10.2023 kam es unmittelbar nacheinander zu 2 Bränden an Müllsäcken sowie einer Mülltonne in der Mainzer Oberstadt. Die Berufsfeuerwehr hatte gegen 02:35 Uhr mitgeteilt, dass in der Straße „Am Rodelberg“ gelbe Abfallsäcke angesteckt worden waren. Das Feuer war auf einen angrenzenden Altglascontainer übergegangen, wodurch ein Schaden im niedrigen 3-stelligen Bereich entstand.

Wenige Minuten nach der ersten Meldung ging eine weitere Brandmeldung in der Augustusstraße ein. Hier meldete ein Hausbesitzer, dass seine 120L Restmüll-Tonne brennt. Durch die große Hitzeentwicklung verformte sich die Kunststoffverkleidung der angrenzenden Garage. Nachdem bereits die eingesetzten Polizeibeamten mit Hilfe eigener Feuerlöscher die Flammen eingedämmt hatten, wurde der Brand von der Feuerwehr wenig später gelöscht.

Inwieweit die beiden Brände im Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter Tel: 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Fahrraddiebstähle

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Zeitraum vom 04.10.-07.10.2023 wurden in der Unteren Zahlbacher Straße sowie dem Xaveriusweg insgesamt 6 Fahrräder gestohlen. Im Xaveriusweg waren die Täter in eine abgeschlossene Fahrradgarage des Wohnhauses gelangt. Sie entwendeten ein Rennrad, welches mittels Schloss gesichert war.

In der Unteren Zahlbacher Straße waren die Räder in der Tiefgarage eines Wohnkomplexes abgestellt wurden und mit Schlössern versehen gewesen. Offenbar hatten sich die Täter Zugang zur Tiefgarage verschafft und die Schlösser der Fahrräder aufgebrochen und sogar am Tatort zurückgelassen.

Bei einem weiteren Kinderfahrrad in der Unteren Zahlbacher Straße war bereits das Schloss aufgebrochen worden, aber das Fahrrad in der Tiefgarage zurück gelassen worden. Ob sich die Täter gegen die Mitnahme entschieden oder bei der Tatausführung gestört wurden, ist unklar. Die eingesetzten Beamten sicherten alle Spuren am jeweiligen Tatort und leiteten weitere Ermittlungen ein.

Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Homophobe Beleidigungen – Täter flüchtet

Mainz-Innenstadt (ots) – Am Samstag gegen 12:30 Uhr standen ein 42 und ein 45-jähriger Mainzer an der Einmündung Holzhofstraße/Windmühlenstraße als sie von einem fremden Mann homophob beleidigt wurden. Als die beiden Mainzer ruhig blieben und nicht reagierten, warf der bislang unbekannte Mann mit Plakaten und Flaschen nach den Männern.

Als durch die Männer der Notruf gewählt wurde, flüchtete der Mann hinter das Parkhaus „Römisches Theater“, über die Gleise in Richtung Salvatorstraße und schrie hierbei weitere Beleidigungen in Richtung der Männer.

Der Täter soll ca. 180 cm groß und schlank gewesen sein. Laut Angaben der Zeugen

soll er „südländisch“ ausgesehen haben. Zudem habe er eine schwarze Jogginghose,

ein graues Sweatshirt, darunter ein grünes Shirt und eine Basecap getragen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.