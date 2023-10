Präventionsveranstaltung für Senioren – noch Plätze frei

Mannheim (ots) – Immer wieder fallen ältere Menschen skrupellosen Betrügern zum Opfer. Wie erkennt man gängige Betrugsmaschen sofort? Und wie sollte man sich im Fall der Fälle am besten verhalten? Das erfahren Seniorinnen und Senioren bei einer Präventionsveranstaltung im Polizeipräsidium Mannheim.

Die Sachbearbeiter Vorbeugung der Polizeireviere Mannheim-Oststadt und Innenstadt beraten Sie dabei zu den Themen Enkeltrick, Schockanruf und falsche Polizeibeamte.

Wann: Donnerstag, 19. Oktober 2023, 9.00-11.00 Uhr.

Wo: Polizeipräsidium Mannheim, Bezirksratssaal, L6 1, 68161 Mannheim.

Eine Anmeldung ist möglich bis zum 13.10.2023 bei der Geschäftsstelle der Kriminalprävention unter 0621 174-1201 oder per E-Mail unter mannheim.pp.praevention@polizei.bwl.de . Die Veranstaltung ist auf 50 Teilnehmer begrenzt.

Mehr als 30.000 Euro Schaden nach Einbruch

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am frühen Sonntag zwischen 03:55-04:20 Uhr erbeutete eine derzeit noch unbekannte Täterschaft bei einem Einbruch in der Augartenstraße Wertgegenstände in Höhe von mehr als 30.000 Euro. Die Täter gelangten durch ein offen stehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung unbemerkt in das Innere und entwendeten mehrere hochwertige Schmuckstücke.

Die 64-jährige Wohnungsinhaberin wurde gegen 04:20 Uhr durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen und erblickte bei der Nachschau einen Täter im Badezimmer. Dieser flüchtete umgehend durch das geöffnete Badfenster und konnte unerkannt entkommen. Entwendet wurden neben mehreren hochwertigen Schmuckstücken auch eine Uhr der Marke ROLEX im Wert von etwa 20.000 Euro.

Ob der Unbekannte alleine handelte, ist unklar. Daher sucht die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizeiinspektion Heidelberg nun Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können und bittet diese, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 zu melden.

Personenunfall in Mannheim-Luzenberg

Mannheim-Luzenberg (ots) – Am Montagmorgen (09.Oktober) ereignete sich am Bahnhof Luzenberg ein Personenunfall. Bei der Durchfahrt eines Intercity Express wurde durch den Triebfahrzeugführer eine an der Bahnsteigkante stehende Person erkannt. Der junge Mann wollte nach ersten Informationen die Gleise überqueren.

Die sofort eingeleitete Schnellbremsung konnte das Erfassen der Person nicht mehr verhindern. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen am linken Bein und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden.

Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt. Bahngleise dürfen nur an den hierfür bestimmten Stellen, wie z.B. Über- oder Unterführungen, überquert werden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfall

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Bereits am Donnerstag gegen 13.30 Uhr kollidierte ein 18-jähriger Rollerfahrer mit einer bislang unbekannten Radfahrerin in der Schwetzinger Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog der Rollerfahrer, ohne den nachfolgenden Verkehr zu beachten, nach rechts in die Kopernikusstraße ab und übersah hierbei die Dame auf ihrem Fahrrad, wodurch diese zu Boden stürzte.

Der 18-Jährige fuhr zunächst mit seinem Motorroller weiter, wurde aber durch eine Zeugin mit ihrem PKW angehalten und auf den Unfall aufmerksam gemacht. Hierbei kam es zu einem erneuten Unfall, da der 18-Jährige mit seinem Roller rückwärts gegen den PKW der Zeugin rollte.

Als man zusammen mit der verständigten Polizei an die zu vorige Unfallörtlichkeit zurückkehrte, konnte die gestürzte Radfahrerin nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, und insbesondere die gestürzte Radfahrerin, sich unter Tel: 0621/174-3310 beim Polizeirevier Oststadt zu melden.

Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Mannheim (ots) – Nach dem Unfall auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn, bei welchem 2 Autos miteinander kollidierten, konnte der rechte Fahrstreifen gegen 09 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die genaue Unfallursache ist weiterhin unklar. Eine Unfall beteiligte Person musste leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Sperrung behoben auf der B 44

Mannheim (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der B44 ist die Unfallaufnahme seit ca. 18:15 Uhr beendet, die Verkehrssperrungen wurden aufgehoben, die Straße ist wieder frei.

Einer der Unfallbeteiligten musste mittels Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Fahrzeug wurde mittels einer Fachfirma abgeschleppt. Warum es zu dem Unfall kam ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen.