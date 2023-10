Hubschraubereinsatz nach Überfall in einem Warengeschäft

Neckarbischofsheim (ots) – Gegen 10:20 Uhr betrat ein bislang unbekannter Täter ein Warengeschäft in der Straße Allée La Chapelle-Saint Luc und forderte von dem 84-jährigen Betreiber des Geschäfts die Herausgabe von Bargeld. Der verängstige Mann überreichte dem Unbekannten daraufhin einen

niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Der Täter nahm das in einem schwarzen Geldbeutel verpackte Geld an sich und flüchtete darauf in unbekannte Richtung. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber konnte der unbekannte Täter nicht mehr

festgestellt werden.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 25-30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß, europäisches Erscheinungsbild, schlanke/normale Körperstatur, er trug eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung, einen mittelbraunes Langarmoberteil/Pullover mit Kapuze und eine blaue Jeanshose.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 zu melden.

Verkehrsunfall mit 5 beteiligten Fahrzeugen

St. Leon-Rot/BAB 5 (ots) – Gegen 15:37 Uhr kam es auf der BAB 5, Höhe St. Leon-Rot, in Fahrtrichtung Heidelberg, zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 5 beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah die 36-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Pkw, zwei auf dem Ausfädelungsstreifen befindliche Fahrzeuge, woraufhin es zu einem frontalen Zusammenstoß kam und die staubedingt haltenden Fahrzeuge aufeinander geschoben wurden.

Infolge der Kollision versuchten zwei hinter der Unfallörtlichkeit befindliche Fahrzeuge einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Bremsversuch schlug fehl, sodass beide Fahrzeuge ebenfalls auf den Pkw der Unfallverursacherin auffuhren. Sie musste mit Hilfe des Rettungsdienstes in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden.

Zwei weitere Unfallbeteiligte mussten mit leichteren Verletzungen ebenfalls in einem Krankenhaus behandelt werden. Nach derzeitigen Schätzungen ist der Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich zu beziffern. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnte die Fahrbahn gegen 20:03 Uhr wieder freigegeben werden.

Zeugen und Geschädigte nach waghalsigen Überholmanövern gesucht

Sinsheim (ots) – Am Sonntag gegen 07:50 Uhr überholte ein Mercedesfahrer mehrere Autos in der Neulandstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und gefährdete hierdurch womöglich andere Verkehrsteilnehmer. Eine entgegenkommende Polizeistreife beobachtete einen der Überholvorgänge und nahm die Verfolgung zu dem Rowdy auf.

Dieser konnte jedoch vorerst entkommen. Kurze Zeit später erblickte das Streifenteam den 19-jährigen Fahrer jedoch erneut und unterzogen ihn einer Kontrolle.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht nun Zeugen sowie Geschädigte, welche von dem jungen Autofahrer und dessen riskanter Fahrweise gefährdet wurden und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 07261/690-0 zu melden.

Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

Brühl (ots) – Eingebrochen wurde in der Zeit zwischen Freitag 19 Uhr und Sonntag 17 Uhr, in der Kirchenstraße. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus und durchsuchte dort mehrere Zimmer.

Entwendet wurde unter anderem ein Fernseher samt Spielekonsole, eine elektrische Haarschneidemaschine der Marke Philips, eine Bohrmaschine und ein Schlagschrauber der Marke Bosch, Bargeld und eine Smartwatch der Marke Diesel. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca 1.600 Euro, der Sachschaden auf ca. 250 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, unter der Telefonnummer 0621-833970, zu melden.

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

BAB6/Hockenheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 02:50 Uhr auf der BAB5 auf Höhe der Tank und Rastanlage Hockenheim/West in Fahrtrichtung Mannheim. Auf dem rechten Fahrstreifen war ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Sattelzug unterwegs, als dieser auf Höhe des Rasthofes auf die linke Fahrspur wechselte.

Dabei übersah er einen auf dem linken Fahrstreifen fahrenden 39-Jährigen mit seinem Ford Fiesta und kollidierte mit diesem. Anschließend fuhr er einfach weiter. Der Sachschaden am Ford beträgt rund 10.000 Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Eine Überprüfung der umliegenden Parkplätze verlief erfolglos.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Verkehrsdienst Außenstelle Walldorf unter Tel: 06227-358260 zu melden.

Unbekannte brechen in Haus ein

Epfenbach (ots) – Eingebrochen wurde am Samstag zwischen 20:30-22:30 Uhr in ein Anwesen in der Westlichen Ringstraße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Innere des Hauses ein und entwendeten Bargeld, Schmuck sowie ein Mobiltelefon. Anschließend flüchtete die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Der Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf ca 3.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.