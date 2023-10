Betonplatte herunter geworfen – Fußgänger knapp verfehlt

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen (07.Oktober) hat ein 44-Jähriger Mann am Hauptbahnhof Mannheim eine Betonplatte über die Brüstung auf die darunter liegende Fußgängerunterführung geworfen und verfehlte hierbei eine dort laufende Person nur knapp.

Gegen 08:20 Uhr wirft der deutsche Staatsangehörige im Bereich der Bahnhofsmission eine Betonplatte über die Brüstung auf die darunter liegende Fußgängerunterführung/ Lindenhofpassage. Die Betonplatte schlug nur knapp neben einem dort laufenden Mann auf dem Boden auf. Der Tatverdächtige wurde durch eine Streife der Bundespolizei im Bereich des Hauptbahnhof Mannheim festgestellt. Auf

dem Weg zur Dienststelle war der Mann aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten mehrfach.

Weshalb der Tatverdächtige derart handelte, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Diese führt die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

53-Jähriger mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einer gefährlichen Körperverletzung, bei der am Freitag 06.10.2023 ein 53-Jähriger in der Karlsruher Oststadt mit einem Messer verletzt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Geschädigte wurde von einem südländisch aussehenden Mann mit einem Messer attackiert.

Der 53-Jährige hielt sich gegen 18:05 Uhr an seinem Wohnwagen auf, welcher auf einem Gelände in der Wolfartsweierer Straße nahe des Lärmschutzwalls zum Ostring abgestellt war, als ein unbekannter Mann auf ihn zukam und ihn aus bislang unbekanntem Grund mit einem Messer am Bauch und der Hand verletzte. Anschließend flüchtete der Angreifer in Richtung der auf dem Gelände aufgestellten Container.

Besucher einer in der Nähe stattfindenden Veranstaltung wurden kurz darauf auf den blutenden 53-Jährigen aufmerksam und wählten den Notruf. Nach einer Erstversorgung vor Ort brachten Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus, welches er zwischenzeitlich wieder verlassen konnte.

Täterbeschreibung:

männlich, 40 bis 50 Jahre alt, dunkle mittellange Haare und eine südländische Erscheinung.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung, bei der neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnten die Beamten keinen Täter feststellen. Der Polizeiposten Karlsruhe-Oststadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721 4907-0 zu melden.

Bundespolizei nimmt renitenten Fahrgast fest

Mannheim (ots) – Am Samstagabend 07.10.2023 schubste und beleidigte ein 21-Jähriger Reisender im ICE das Zugbegleitpersonal. Beim Halt des Zuges in Mannheim versuchte der junge Mann vor der Bundespolizeistreife zu flüchten, was ihm nicht gelang.

Der algerische Staatsangehörige fuhr ohne Fahrschein mit dem ICE auf der Strecke von Karlsruhe nach Mannheim. Kurz vor der Einfahrt des Zuges am Mannheimer Hauptbahnhof wurde durch den jungen Mann die Not-Entriegelung der Türe betätigt. Das Zugpersonal konnte ein öffnen der Türe verhindern.

Daraufhin beleidigte der Tatverdächtige das Zugpersonal mehrfach und stieß einen männlichen Zugbegleiter beim Zug halt in Mannheim zur Seite um sich der polizeilichen Kontrolle zu entziehen. Die alarmierte Streife der Bundespolizei konnte die Person im Bereich der Reichskanzler-Müller-Straße festnehmen.

Gegen den Beschuldigten ermittelt die Bundespolizei wegen Verdacht der räuberischen Erpressung. Weiterhin war die Person nicht in Besitz von Aufenhalts legitimierenden Dokumenten für die Bundesrepublik Deutschland.

Evakuierung der S8 aufgrund eines Oberleitungsschaden

Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer herunterhängenden Oberleitung musste am Freitagabend 06.10.2023 eine Straßenbahn auf der Strecke zwischen Karlsruhe

Hauptbahnhof und Rastatt evakuiert und die Strecke gesperrt werden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge viel die Oberleitung im Ausfahrtsbereich des

Hauptbahnhof Karlsruhe auf den hinteren Teil der Straßenbahn. Der Straßenbahnfahrer leitete daraufhin eine Bremsung des Zuges ein.

Alarmierte Einsatzkräfte und Mitarbeitende der Deutschen Bahn evakuierten die 27 Fahrgäste aus der Straßenbahn, nachdem der Strom abgeschaltet und die Oberleitung geerdet worden war.

Durch den Vorfall wurden nach bisherigen Informationen keine Personen verletzt. Die Sperrung der Strecke dauerte aufgrund der Reparatur- und Bergungsarbeiten bis in die Abendstunden.

Wohnungseinbruch in Jöhlingen

Jöhlingen (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag 15:00 Uhr und Sonntag 21:00 Uhr über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Waldstraße eingedrungen. Im Inneren des Wohnhauses durchwühlten die Einbrecher auf ihrer Suche nach Beute sämtliche Schränke und Schubladen.

Der Diebstahl-sowie Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Polizeirevier Bretten bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter Tel: 07252 50460 zu melden.