Dieb nutzt den Moment

Hagenbach (ots) – Am Freitag 06.10.2023 beabsichtigte der Besitzer eines Kleinkraftrades dieses zu verkaufen. Hierfür vereinbarte er einen Verkaufstermin in Hagenbach, zu welchem gegen 17:30 Uhr eine jüngere, männliche Person erschienen ist.

Die Person zeigte deutliches Interesse an dem Kleinkraftrad und befand sich für einen kurzen Zeitraum unbeobachtet mit dem Kleinkraftrad im Hof des Verkäufers. Diesen günstigen Augenblick nutzte der potentielle Käufer aus und fuhr mit dem unverschlossenen Kleinkraftrad davon, um es so zu entwenden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.

Trunkenheitsfahrt unter Drogeneinfluss

Rheinzabern (ots) – Am Freitag 06.10.2023 gegen 12:30 Uhr, wurde ein 27-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dieser befuhr mit seinem Pkw die B9 in Fahrtrichtung Wörth.

Bei der Kontrolle ergaben sich beim Fahrzeugführer Auffallerscheinungen, welche auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, was durch einen freiwilligen Vortest bestätigt werden konnte.

Entsprechend wurde dem Fahrer im weiteren Verlauf auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren eröffnet.

Versuchter Einbruch in Autohaus

Steinweiler (ots) – In den frühen Morgenstunden des 07.10.2023 wurde versucht, in ein Autohaus in Steinweiler einzubrechen. Hierfür wurde zunächst ein Fenster zu einem Lagerraum des Autohauses eingeschlagen. Durch die entstandenen Geräusche wurde jedoch ein direkter Anwohner aus dem Schlaf gerissen und machte durch Schreie auf sich aufmerksam.

Vermutlich wurde der unbekannte Täter so in die Flucht geschlagen. Bei der Tatortaufnahme vor Ort ergaben sich keine Erkenntnisse, dass das Autohaus durch den Täter betreten wurde.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.

Einbruch in Schuppen

Kandel (ots) – In einem nicht näher einzugrenzenden Zeitraum hebelte ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einem Lagerschuppen des Kaninchenzuchtvereins / Vogelfreundevereins in der Badallee in Kandel auf. Der Einbruch wurde am Freitag, 06.10.2023 bemerkt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Schuppen nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271/92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.

Unfallflucht beim Einkaufen

Kandel (ots) – Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht kam es am Samstag, 07.10.2023, etwa in der Zeit von 13:45-14:05 Uhr, auf dem Parkplatz des SBK-Marktes in der Nansenstraße in Kandel. In diesem Zeitraum befand sich der geschädigte Fahrzeugführer beim Einkaufen im Markt.

Sein Fahrzeug, ein grauer SUV, war ordnungsgemäß in einer Parklücke geparkt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug war ein frischer Unfallschaden an der Heckklappe des Fahrzeugs zu erkennen.

Der Verursacher des Schadens ist bis dato nicht bekannt. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Anhand des Schadens scheint es wahrscheinlich, dass der Schaden durch einen Anstoß mit einem Einkaufswagen verursacht wurde. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de.

Mit 2,5 Promille unterwegs

Rülzheim (ots) – Eine Atemalkoholkonzentration von 2,5 Promille erbrachte ein Alkoholtest den Beamte der Polizei Germersheim am Samstag, gegen 18 Uhr bei einem Autofahrer in der Bismarckstraße durchführten.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.