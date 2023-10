Brand durch Feuerwerkskörper

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitagabend 06.10.23 meldete eine Anwohnerin starke Rauchentwicklung aus einer Garage, die letztlich völlig ausbrannte und durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Im unmittelbaren Nahbereich konnte die Polizei Feuerwerkskörper Rückstände feststellen, weshalb eine Inbrandsetzung nicht ausgeschlossen werden konnte. Der Gesamtschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Garage wurde verschlossen und versiegelt und zur weiteren Bearbeitung an die Kriminalpolizei übergeben.

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen-Süd (ots) – Am Samstag 07.10.2023 gegen 19 Uhr, kam es in der Lagerhausstraße zu einer Trunkenheitsfahrt durch eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus Ludwigshafen. Der Pkw der Frau wurde durch andere Verkehrsteilnehmer beobachtet, wie er in Schlangenlinien fuhr.

Im Rahmen einer Kontrolle machte die Fahrzeugführerin einen sichtlich alkoholisierten Eindruck auf die eingesetzten Polizeibeamten. Es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Beschuldigten wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Weißer Produkt-Niederschlag in Mundenheim gemeldet

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)-(ÖA) – Der Feuerwehr ist am Samstag 07.10.2023, ein Pulverähnlicher, weißer Niederschlag gemeldet worden. Gegen 10.15 Uhr rief ein Anwohner die Feuerwehr an, dass sich der Stoff auf seinem Auto befunden habe. Mit zwei Messfahrzeugen befuhren die Einsatzkräfte anschließend das umliegende Gebiet und grenzten zunächst die Ausdehnung des Niederschlags ein. Dabei nahmen sie gleichzeitig Proben der Substanz.

Mit der zur Verfügung stehenden Analysemethoden wurden keine Stoffe nachgewiesen, die für Menschen, Tiere und Pflanzen schädlich sind. Es ist beabsichtigt, weitere Nachuntersuchungen durchzuführen.

Wann der Stoff ursprünglich freigesetzt wurde und wer für die Freisetzung verantwortlich war, ließ sich nicht nachvollziehen. Vermutlich war der Niederschlag schon vor einigen Tagen niedergegangen.

Vorsorgliche Nachfragen bei Ludwigshafener Krankenhäusern ergaben ferner, dass in den vergangenen Tagen weder Patienten wegen Kontakts mit dieser Substanz über Beschwerden klagten noch in den Kliniken deshalb behandelt wurden.

Im Stadtteil Mundenheim war von dem Staubartigen Niederschlagsereignis hauptsächlich betroffen, die Gebiete südlich vom Schänzeldamm, östlich der Bahnschienen und westlich vom Kaiserwörthdamm.

Quelle: Feuerwehr Ludwigshafen

Tankstellenbesuch endet in der Gewahrsamszelle

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 07.10.2023 gegen 00:30 Uhr meldete ein Tankstellenmitarbeiter einen aggressiven Mann auf einem Tankstellengelände in der Heinigstraße. Durch Polizeikräfte konnte der 38-jährige Mann, der aktuell ohne festen Wohnsitz ist, einer Personenkontrolle unterzogen werden.

Doch auch im Rahmen der Kontrolle zeigte sich der 38-Jährige weiterhin aufbrausend und uneinsichtig. Da er einem ausgesprochenen Platzverweis auch nach erneuter Aufforderung nicht nachkam, wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt uind musste dort den Rest der Nacht verbringen.

Radfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Freitag, 06.10.2023 gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Radfahrer aus Ludwigshafen den Radweg der Saarlandstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Zeitgleich beabsichtigte der 86-jährige Fahrer eines Hyundai Tucson, vom Parkplatz eines Sportgeländes auf die Saarlandstraße einzufahren.

Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Radfahrer. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Rad und stürzte zu Boden. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sachschäden entstanden keine.