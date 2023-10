Flucht nach Unfall auf „Zebrastreifen“

Limburgerhof (ots) – Bereits am Donnerstag 05.10.2023, kam es an einem Fußgängerüberweg („Zebrastreifen“) in der Speyerer Straße in Limburgerhof zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 9-jährigen Jungen und einer bislang unbekannten Fahrzeugführerin.

Der Junge habe dort die Fahrbahn mit seinem Skateboard überqueren wollen und sei dabei wohl von einer Pkw-Fahrerin übersehen worden: Das Auto der Frau sei dem Jungen über den Fuß gerollt und diese habe sich anschließend, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt. Der Junge erlitt nach derzeitigem Ermittlungsstand Quetschungen an einem Fuß und wurde später in einem Krankenhaus behandelt.

Bei der Unfallverursacherin soll es sich um eine ältere Dame mit grauen Haaren in einem silbernen Pkw gehandelt haben. Ein bislang unbekannter Unfallzeuge soll noch versucht haben, dem Pkw zu folgen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zur Verfügung zu stellen.

Einbruch in Tankstelle

Limburgerhof (ots) – Am Freitag 06.10.2023 gegen 01:30 Uhr, wurde ein Einbruch in eine Tankstelle in der Speyerer Straße gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Eingangstür auf und verschafften sich Zutritt in den Innenbereich. Es wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Vermutlich flüchteten die Täter mit einem silbernen Audi A6 in Fahrtrichtung Neuhofen.

Eine Fahndung nach den Tätern blieb in der Nacht erfolglos. Ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahl wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, melden bitte bei der PI Schifferstadt unter Tel: 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de .

Trunkenheitsfahrt in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 08.10.2023, unterzogen Beamte der Polizei Schifferstadt eine 59-jährige Pkw-Fahrerin in der Ludwigshafener Straße einer Verkehrskontrolle.

Nachdem bei ihr Atemalkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde ihr ein Atemalkoholtest angeboten, Ergebnis: 0,79 Promille. Gegen die Fahrzeugführerin wurde sodann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, ihr droht (als „Ersttäterin“) eine Geldbuße in Höhe von 500 EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot und außerdem zwei Punkte in Flensburg.

Straßenverkehrsgefährdung in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Samstagabend 07.10.2023 kurz vor Mitternacht, befuhr ein 61-jähriger Mann aus Iggelheim mit seinem Pkw die K22 von Dannstadt-Schauernheim in Richtung Böhl-Iggelheim.

An der Einmündung zur L528 verlor er jedoch die Kontrolle über seinen BMW, kollidierte mit einem Verkehrsschild, überfuhr die dortige Verkehrsinsel, durchbrach einen Zaun aus Metallstangen, schleuderte in ein Feld mit Weinreben und kam schließlich dort Stehen.

Die genaue Ursache des Unfalls ist bislang unbekannt. Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei in Schifferstadt zu melden.

Unfall zwischen E-Scooter und Pkw in Schifferstadt

Schifferstadt (ots) – Am frühen Samstagnachmittag 07.10.2023, wollte eine 62-jährige Pkw-Fahrerin einen Hinterhof-Parkplatz in der Hauptstraße verlassen.

Beim Überfahren des dortigen Gehweges übersah sie jedoch einen 14-Jährigen, der verbotswidrig mit seinem E-Scooter die Hauptstraße entgegen der Einbahnstraße auf dem Gehweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge und verletzte sich leicht. Am Pkw und am E-Scooter entstand leichter Sachschaden.

Microsoft-Betrüger in Neuhofen erfolgreich

Neuhofen (ots) – Am Donnerstag 05.10.2023, erhielt eine 54-jährige Neuhöferin während des Surfens auf ihrem Laptop eine Push-Nachricht auf ihren Bildschirm: Es wurde ihr vorgegaukelt, dass die Nachricht von Microsoft stamme und sie sich sofort unter der dort angegebenen Telefonnummer aufgrund eines massiven Virenbefalls ihres Computers bei dem Unternehmen melden solle.

Die verunsicherte Frau rief die Nummer an und wurde sodann in ein Gespräch verwickelt, das mit Unterbrechungen ca. 7 Stunden dauern sollte. Hierbei erlangte der Betrüger durch geschickte Gesprächsführung die Kontrolle über den Computer der Frau und entlockte ihr außerdem viele Daten wie TAN-Nummern fürs Onlinebanking und ihre Passdaten.

Erst am Folgetag wurde die Geschädigte misstrauisch und stellte fest, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt bereits ein Schaden von ca. 4.000 EUR entstanden ist. Dabei dürfte es sich jedoch leider nicht um die endgültige Schadenshöhe handeln. Den Anrufer beschrieb die Geschädigte als deutschsprechenden Mann mit einem indisch-klingenden Akzent.

Verletzte Pedelec-Fahrerin in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots) – Am Freitagmittag 06.10.2023 stürzte eine 79-jährige Pedelec-Fahrerin in der Kirchenstraße schwer, laut Zeugenaussagen sei sie nach dem Unfall nicht ansprechbar gewesen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Fahrerin ohne Fremdeinwirkung zu Fall, die genaue Ursache ist unbekannt. Sie zog sich nach ersten Erkenntnissen Schädelverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Einen Helm trug die Radlerin zum Unfallzeitpunkt nicht.