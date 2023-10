Sexuelle Belästigung

Speyer (ots) – Am Samstag 07.10.2023 gegen 21:40 Uhr, versuchte ein 19-jähriger Mann auf dem Domplatz eine fremde Frau auf den Mund zu küssen. Trotz mehrfach geäußertem, entgegen stehendem Willen der Frau, musste ein Begleiter des Täters unterstützend einschreiten bis die verständigte Polizei vor Ort eintraf. Glücklicherweise gelang dem Täter kein Kuss auf den Mund der Geschädigten.

Beim Erblicken der Polizei versuchte der alkoholisierte, in Speyer wohnhafte Mann mit seinem Fahrrad zu flüchten, stürzte jedoch Alkohol bedingt zu Boden.

Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Sexueller Belästigung eingeleitet. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und dem Mann eine Blutprobe entnommen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Speyer (ots) – Am Freitag 06.10.2023 gegen 11:30 Uhr, meldeten mehrere Zeugen ein verdächtiges Fahrzeug, welches mehrmals die Fußgängerzone in Speyer befahren würde. Der Pkw (Hyundai) sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer jedoch hielt trotz Aufforderung durch Blaulicht und Martinshorn nicht an.

Schließlich musste sich ein Streifenwagen quer vor den Pkw stellen. Während der Sachverhaltsaufnahme äußerte eine 67-jährige Zeugin, dass sie mitten auf der Fahrbahn lief und nur durch einen beherzten Sprung auf die Seite sich habe retten können.

Bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer konnten Drogen typische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Zudem räumte er den Konsum von Marihuana ein. Der Beschuldigte wurde zunächst auf die Dienststelle nach Speyer transportiert, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Mehrere Verkehrsstraftaten

Speyer und Römerberg (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde gegen 10:00 Uhr ein Leichtkraftfahrzeug kontrolliert. Der 77-jährige Fahrer aus Speyer verfügte jedoch nicht über eine gültige Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihr ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

Ebenfalls gegen 10:00 Uhr händigte ein 30-jähriger Mann aus Hördt während der polizeilichen Unfallaufnahme auf der B9 (Höhe Speyer West) einen gefälschten Führerschein aus. Der Verkehrsunfall ereignete sich zwischen zwei PKW im Rahmen des Spurwechsels. Der Fahrer verursachte den Unfall, als er von der rechten auf die linke Fahrspur der B9 wechselte, hierbei eine 25-jährige PKW-Fahrerin übersah und deren Fahrzeug touchierte.

Es entstand Gesamtschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Bei dem vom Fahrer ausgehändigten Dokument handelte es sich um eine Totalfälschung, welche sichergestellt wurde. Der Mann ist nicht im, Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Am Samstagabend ereignete sich gegen 21:00 Uhr in der Martin-Greif-Straße in Römerberg ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines blauen Vans stieß gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von rund 3.000 EUR. Dennoch entfernte sich die Fahrerin von der Unfallstelle.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahme wurde der flüchtende PKW im Bereich Stadteinfahrt Speyer festgestellt und einer Kontrolle unterzogen. Am blauen Van konnten korrespondierende Schäden, bei der 47-jährigen Fahrerin aus Hanhofen eine deutliche Alkoholisierung festgestellt werden: Die Frau hatte eine Atemalkoholkonzentration von 2,1 Promille.

Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein beschlagnahmt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Hausfriedensbruch

Speyer (ots) – Am Samstag 07.10.2023 gegen 12 Uhr, erreichte die Polizei eine Meldung, wonach sich ein Mann, trotz bestehendem Verbot, auf dem Gelände eines Gartengrundstückes aufhalte und Betäubungsmittel konsumiere. Der 34-jährige Mann konnte von Polizeibeamten wie beschrieben vor Ort angetroffen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahme wurde bei ihm eine geringfügige Menge Amphetamin aufgefunden, welches beschlagnahmt wurde. Zur Durchsetzung des Hausrechtes erhielt er einen Platzverweis. Es wurden Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und Hausfriedensbruch aufgenommen.

Körperverletzung zwischen mehreren Personen 07.10.2023, 21:46 Uhr

Speyer (ots) – Aus noch ungeklärter Ursache eskalierte am Samstag 07.10.2023 gegen 21:45 Uhr, in der Fußgängerzone Speyer ein Streit zwischen mehreren Personen. Durch 2 polizeilich ermittelte Aggressoren wurde eine Gruppe Jugendlicher zunächst verbal, anschließend körperlich angegangen.

Durch das Einschreiten Dritter kam es nicht zu erheblichen Verletzungen. Der als Hauptaggressor benannte, in Speyer wohnhafte Mann war stark alkoholisiert: Der 30-jährige Mann hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille.

Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Sein Mittäter konnte zunächst von der Tatörtlichkeit flüchten, wurde jedoch rund eine Stunde später nach Hinweisen gestellt.

Der ebenfalls 30-Jährige war leicht alkoholisiert.

Versuchter Fahrraddiebstahl und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Speyer (ots) – Ein aufmerksamer Passant bemerkte am Samstag 07.10.2023 gegen 0:05 Uhr, einen Fahrraddiebstahl am Hauptbahnhof Speyer und verständigte sofort die Polizei. Der 45-jährige Täter aus Germersheim konnte durch die Polizeibeamte noch bei der Tatausführung gestellt werden:

Der Mann versuchte mit einer Säge das Schloss eines Fahrrades zu öffnen. Während der Kontrollmaßnahme wurde beim Täter eine geringfügige Menge Kokain aufgefunden. Das Betäubungsmittel und das Tatwerkzeug wurden sichergestellt, entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer (ots) – Am 06.10.2023 gegen 19:00 Uhr befuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Roller einen Parkplatz eines Marktes in der Wormser Landstraße in Speyer. Der Fahrer blieb mit seinem Handschuh am Gashebel hängen, weshalb sich das Krad auf das Hinterrad aufstellte und auf einen geparkten VW auffuhr.

Der Fahrer des Rollers zog sich eine Verletzung am rechten Arm zu und musste ins Krankenhaus.

Ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR entstand.

Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Speyer (ots) – Am 06.10.2023 gegen 12:00 Uhr befuhren zwei Fahrradfahrer hintereinander die Ludwigstraße in Richtung Schustergasse in Speyer. Auf Höhe der Hausnummer 3 stieg ein 25-jähriger Mann aus seinem Pkw aus.

Da er die Fahrertür unvermittelt öffnete, konnte der 57-jährige Fahrradfahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit der Autotür. Die dahinter befindliche 55-jährige Frau fuhr auf den 57-Jährige auf.

Beide Fahrradfahrer stürzten zu Boden und verletzten sich am Bein sowie Brustbereich.

Sie wurden in ein Krankenhaus verbracht.